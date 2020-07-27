Общество
ВесьмаСК выявил в Магадане незаконную банковскую деятельность
Генерал-полковник СКР Елена Леоненко дала интервью РИА-Новости. В ходе разговора о налоговой преступности была упомянута и Магаданская область.
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с чего всё началось
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Москва и Московская область лидируют по числу правонарушений в налоговой сфере, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.РИА Новостивчера в 20:48
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В СК назвали Москву и Московскую область лидерами по налоговым преступлениям
RT на русскомвчера в 22:17
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Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
Российская газета вчера в 12:22
Футбол
В «Шахтере» заявили, что возглавивший главного конкурента Луческу не раз просился обратно и получал отказы
Мирча дважды просился обратно и дважды получил отказ.
BetOn 04:37
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Армия и оружие
Украина подтвердила введение режима прекращения огня в Донбассе
Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев подписал приказ о введении режима прекращения огня в Донбассе с 27 июля.
Дождь 04:54
Общество
Чемпион мира по биатлону Шипулин заразился коронавирусом
В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ 04:39
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Скончалась Оливия де Хэвилленд — одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда. Актриса умерла в Париже на 105-м году жизни.
Salt Mag 04:02
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Шоу-бизнес
Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин вчера в 10:42
Армия и оружие
Контрактник ВС Армении погиб на границе с Азербайджаном
Коммерсантъ 04:29
Шоу-бизнес
Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter
Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor 25 июля в 23:40
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Гаджеты
Doom Eternal запустили на встроенной графике APU AMD Ryzen 7 4700G
Эксперты канала TechEpiphany Benchmarks на YouTube смогли запустить Doom Eternal на системе с гибридным процессором AMD Ryzen 7 4700G, который оснащён встроенной графической системой Vega 8. Новинка обеспечила запуск игры в разрешении Full HD с фреймрейтом 32-60 FPS на высоких настройках качества.
Игромания.ру вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Гузеева в 61 год стала ведущей на «Дом-2»
Лариса Гузеева стала новой звездой скандального «Дом-2», информирует сайт шоу.
Общественная служба новостей вчера в 13:00
Экономика
Больше всего в Алтайском крае зарабатывают в транспортной отрасли
По итогам пяти месяцев 2020 года средняя зарплата в Алтайском крае составила 28282 руб. Она увеличилась на 7,5% (в реальном выражении – на 4,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Алтайская правда 01:40
Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Экономика
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Инициатива по выплате 15 000 рублей пенсионерам принадлежит членам Общественной палаты.
ToDay News Ufa вчера в 02:41
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса
Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Общество
Экс-замгоссекретаря Совбеза Белоруссии приговорён к 12 годам колонии
Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
RT на русском 04:25
Общество
Всех жителей шестимиллионного Даляня в Китае протестируют на COVID-19
По данным издания, Ма Сяовэй заявил, что усилия Даляня, население которого составляет более 6 млн человек, должны быть направлены на то, чтобы в течение четырех дней протестировать на COVID-19 каждого жителя города.
Интерфакс 03:28
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали поставщиков просроченных аппаратов ИВЛ
В Костроме сотрудники ФСБ задержали поставщиков просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 04:07
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Общество
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Политика
Лукашенко подчеркнул важность уборочной кампании в Белоруссии
РИА Новости 04:10
Общество
Китайский самолёт-афибию AG600 «Цзилун» впервые испытали на море
Пекин, 26 июля 2020, 15:15 — REGNUM Китайский гидросамолёт AG600 «Цзилун» впервые в рамках испытательной программы совершил посадку в море 26 июля, сообщает газета China Daily.
REGNUM вчера в 08:15
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Общество
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ
Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07