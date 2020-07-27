Общество

ВесьмаВесьмаСК выявил в Магадане незаконную банковскую деятельность

Генерал-полковник СКР Елена Леоненко дала интервью РИА-Новости. В ходе разговора о налоговой преступности была упомянута и Магаданская область.
Читать в источнике
Комментировать45
с чего всё началось

СК назвал регионы-лидеры по количеству налоговых преступлений

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Москва и Московская область лидируют по числу правонарушений в налоговой сфере, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
РИА Новостивчера в 20:48

Подробнее о событии

Генерал СК Елена Леоненко: неотвратимость наказания никто не отменял

РИА Новости02:00

СК назвал регионы-лидеры по числу налоговых преступлений

Известиявчера в 20:41

СК назвал регионы с наибольшим числом налоговых преступлений

РБКвчера в 21:31

Названы российские регионы-лидеры по налоговым преступлениям

Lenta.ruвчера в 21:14

Названы регионы-лидеры по числу налоговых преступлений

Газета.Ruвчера в 20:44

В СК назвали Москву и Московскую область лидерами по налоговым преступлениям

RT на русскомвчера в 22:17

В СК РФ назвали регионы-лидеры по налоговым преступлениям

РЕН ТВвчера в 20:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия

Родные членов экипажа пропавшего Ан-2 начали свою поисковую операцию

REGNUM 00:08
3
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
1,2K
Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
Российская газета вчера в 12:22
339
Футбол

В «Шахтере» заявили, что возглавивший главного конкурента Луческу не раз просился обратно и получал отказы

Мирча дважды просился обратно и дважды получил отказ.
BetOn 04:37
Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
563
Армия и оружие

Украина подтвердила введение режима прекращения огня в Донбассе

Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев подписал приказ о введении режима прекращения огня в Донбассе с 27 июля.
Дождь 04:54
1
Общество

Чемпион мира по биатлону Шипулин заразился коронавирусом

В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ 04:39
95
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
28
Кино

Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года

Скончалась Оливия де Хэвилленд — одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда. Актриса умерла в Париже на 105-м году жизни.
Salt Mag 04:02
65
Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
129
Шоу-бизнес

Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах

Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин вчера в 10:42
46
Армия и оружие

Контрактник ВС Армении погиб на границе с Азербайджаном

Коммерсантъ 04:29
68
Шоу-бизнес

Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter

Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor 25 июля в 23:40
3
Происшествия

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

РИА Новости вчера в 22:38
94
Гаджеты

Doom Eternal запустили на встроенной графике APU AMD Ryzen 7 4700G

Эксперты канала TechEpiphany Benchmarks на YouTube смогли запустить Doom Eternal на системе с гибридным процессором AMD Ryzen 7 4700G, который оснащён встроенной графической системой Vega 8. Новинка обеспечила запуск игры в разрешении Full HD с фреймрейтом 32-60 FPS на высоких настройках качества.
Игромания.ру вчера в 17:09
2
Шоу-бизнес

Гузеева в 61 год стала ведущей на «Дом-2»

Лариса Гузеева стала новой звездой скандального «Дом-2», информирует сайт шоу.
Общественная служба новостей вчера в 13:00
736
Экономика

Больше всего в Алтайском крае зарабатывают в транспортной отрасли

По итогам пяти месяцев 2020 года средняя зарплата в Алтайском крае составила 28282 руб. Она увеличилась на 7,5% (в реальном выражении – на 4,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Алтайская правда 01:40
6
Происшествия

Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям

Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
408
Экономика

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Инициатива по выплате 15 000 рублей пенсионерам принадлежит членам Общественной палаты.
ToDay News Ufa вчера в 02:41
1,9K
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса

Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
624
Общество

Экс-замгоссекретаря Совбеза Белоруссии приговорён к 12 годам колонии

Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
RT на русском 04:25
Общество

Всех жителей шестимиллионного Даляня в Китае протестируют на COVID-19

По данным издания, Ма Сяовэй заявил, что усилия Даляня, население которого составляет более 6 млн человек, должны быть направлены на то, чтобы в течение четырех дней протестировать на COVID-19 каждого жителя города.
Интерфакс 03:28
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
968
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали поставщиков просроченных аппаратов ИВЛ

В Костроме сотрудники ФСБ задержали поставщиков просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 04:07
8
Общество

Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года

Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
170
Общество

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

Известия вчера в 20:23
2,7K
Политика

Лукашенко подчеркнул важность уборочной кампании в Белоруссии

РИА Новости 04:10
2
Общество

Китайский самолёт-афибию AG600 «Цзилун» впервые испытали на море

Пекин, 26 июля 2020, 15:15 — REGNUM Китайский гидросамолёт AG600 «Цзилун» впервые в рамках испытательной программы совершил посадку в море 26 июля, сообщает газета China Daily.
REGNUM вчера в 08:15
Происшествия

Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь

В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
112
Общество

Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ

Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
74
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное