МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Москва и Московская область лидируют по числу правонарушений в налоговой сфере, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

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Чуть меньше налоговых преступлений совершено в Краснодарском крае (133), на Ставрополье (108) и в Ростовской области (96). По словам Леоненко, примерно те же регионы являются лидерами и по числу уголовных дел, направленных в суд, а также по сумме причиненного ущерба.

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