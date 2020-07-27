Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruСК назвал российские регионы-лидеры по числу налоговых преступлений

Чуть меньше налоговых преступлений совершено в Краснодарском крае (133), на Ставрополье (108) и в Ростовской области (96). По словам Леоненко, примерно те же регионы являются лидерами и по числу уголовных дел, направленных в суд, а также по сумме причиненного ущерба.
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с чего всё началось

СК назвал регионы-лидеры по количеству налоговых преступлений

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Москва и Московская область лидируют по числу правонарушений в налоговой сфере, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
РИА Новостивчера в 20:48

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СК назвал регионы-лидеры по числу налоговых преступлений

Известиявчера в 20:41

СК назвал регионы с наибольшим числом налоговых преступлений

РБКвчера в 21:31

Названы российские регионы-лидеры по налоговым преступлениям

Lenta.ruвчера в 21:14

Названы регионы-лидеры по числу налоговых преступлений

Газета.Ruвчера в 20:44

В СК назвали Москву и Московскую область лидерами по налоговым преступлениям

RT на русскомвчера в 22:17

Налоговые преступления в РФ чаще всего совершают в строительстве и торговле - СК

ПРАЙМвчера в 21:05

Больше всего налоговых преступлений в РФ в строительстве и торговле

РЕН ТВвчера в 21:02
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Армия и оружие

В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня

Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости вчера в 18:23
Футбол

Крыховяк опубликовал фотографию с путешествия по Камчатке

Футболист московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк опубликовал фотографию с путешествия по Камчатке.
Газета.Ru вчера в 22:01
Политика

Пушков рассказал о страхе Зеленского

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения не нуждаются в расшифровке, поскольку документ содержателен и включает в себя исчерпывающие формулировки.
РИА Новости вчера в 19:54
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Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
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Гаджеты

Слух: в марте следующего года выйдет iPhone 12e ценой $550

Судя по последним данным, Apple представит смартфоны iPhone 12 в начале сентября, а вот следующие iPhone могут выйти уже в марте 2021 года.
iXBT.com вчера в 15:51
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Происшествия

В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских

В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом.
Коммерсантъ вчера в 23:54
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Общество

Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана «Ханна».
РБК вчера в 22:36
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Политика

Флаг США над генконсульством в Чэнду снят с флагштока

Американский флаг был снят с флагштока генерального консульства США в китайском городе Чэнду, сообщает CGTN.
RT на русском вчера в 23:20
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Шоу-бизнес

Наталья Штурм сообщила, что сын Бари Алибасова готов похоронить отца

По словам певицы, Алибасов-младший "заигрался" до такой степени, что действительно готов похоронить отца, "лишь бы не вылезать из телевизора".
РЕН ТВ вчера в 22:57
2
Происшествия

В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
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Кино

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
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Интернет

Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS

Сообщается, что на данном этапе функция видеосвязи через мессенджер Telegram будет доступна лишь пользователям iOS.
Территория новостей 00:34
19
Футбол

Варди стал самым возрастным лучшим бомбардиром Английской Премьер-лиги

Варди стал лучшим бомбардиром Английской Премьер-лиги впервые и одновременно – самым возрастным.
LiveResult.Ru вчера в 14:08
Футбол

Нападающий «Шахтера» Лисакович перейдет в «Локомотив»

Нападающий солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович перейдет в московский "Локомотив".
Газета.Ru вчера в 14:56
Происшествия

Столкновение кран-балки и седана перекрыло объездную на Дальнее

В Южно-Сахалинске из-за столкновения легкового седана и кран-балки оказалась перекрыта объездная дорога от улицы Ленина к Ударной в Дальнем.
Сахалин.Инфо 00:22
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может возвратиться на родину

Певица рассказала, что уже в течение нескольких месяцев находится в Соединенных Штатах, желая вернуться на родину.
Evo-rus.com вчера в 23:07
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
1,2K
Политика

Кадыров заявил, что жители Чечни готовы попасть под санкции США

Кавказ Пост вчера в 21:47
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Политика

Протестующие в Софии потребовали отставки правительства

В Болгарии с 9 июля 2020 года продолжаются уличные акции протеста. Митингующие требуют отставки правительства и главного прокурора страны.
News.ru 25 июля в 07:47
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Общество

Третий этап снятия ограничений по коронавирусу стартовал в Забайкалье

Во время планёрного совещания 27 июля главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа сообщила о переходе региона на третий этап снятия ограничительных мероприятий по коронавирусу.
ZAB.RU вчера в 22:51
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Происшествия

В Приангарье риэлтор обвиняется в серии мошенничеств на 16 млн рублей

37-летняя жительница Ангарска, директор агентства недвижимости, обвиняется в серии мошеннических действий при осуществлении сделок купли-продажи квартир в городе.
Байкал24 вчера в 23:41
Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России

Температура в центре Европейской России 31 июля понизится на шесть-семь градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 17:09
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Футбол

Криштиану Роналду впервые в сезоне не реализовал пенальти в Серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:0) португалец подошёл к точке в 13-й раз за сезон, и впервые его попытка не увенчалась успехом.
Чемпионат вчера в 19:00
Экономика

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
РИА Новости вчера в 01:00
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Космос

Китай запустил три спутника для развития интернета и картографии

КНР запустила на орбиту три спутника, предназначенных для развития интернета вещей, более точного картографирования и астрофизических наблюдений, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Газета.Ru 25 июля в 01:13
Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Российская газета вчера в 12:22
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Шоу-бизнес

Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
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Экономика

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию

В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали $1923,7.
РБК вчера в 22:01
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
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Экономика

Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел

Ранее «Восток-1» добывала в год около 8 тыс. т краба, т. е. 9–10% от всего промысла краба в стране.
Коммерсантъ вчера в 21:36
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