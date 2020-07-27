Общество
RuNews24.ruСК назвал российские регионы-лидеры по числу налоговых преступлений
Чуть меньше налоговых преступлений совершено в Краснодарском крае (133), на Ставрополье (108) и в Ростовской области (96). По словам Леоненко, примерно те же регионы являются лидерами и по числу уголовных дел, направленных в суд, а также по сумме причиненного ущерба.
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с чего всё началось
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Москва и Московская область лидируют по числу правонарушений в налоговой сфере, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.РИА Новостивчера в 20:48
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В СК назвали Москву и Московскую область лидерами по налоговым преступлениям
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Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
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