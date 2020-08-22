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РБК
РБК

СК назвал утечку газа основной версией взрыва в Ярославле

«В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвертого этажа», — заявили в СК. Следствие считает, что «хлопок газа» произошел, когда одна из потерпевших зашла в свою квартиру на четвертом этаже здания.В источнике
С чего всё началось
«В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвёртого этажа», — сообщили
 в пресс-службе.
RT на русском04:43
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AMD не будет сбавлять обороты. Гибридные процессоры Ryzen 5000 получат иную компоновку с другой иерархией кэш-памяти

Ближе к концу текущего года компания AMD представит настольные процессоры Ryzen 4000 либо Ryzen 5000 (есть слухи, что AMD «выровняет» линейки по индексам) в исполнении AM4 с архитектурой Zen 3 в основе.
AMD не будет сбавлять обороты. Гибридные процессоры Ryzen 5000 получат иную компоновку с другой иерархией кэш-памяти
iXBT.comвчера в 04:24
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Врач рассказал о поведении окружения Навального в больнице

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации национального центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал, как проходило лечение российского блогера Алексея Навального в Омске, отметив, что его семья была максимально корректна и внимательна по отношению к врачам, а его окружение, напротив, устроило "вакханалию".
РИА Новости07:54
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