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РБК
РБК

СК назвал утечку газа основной версией взрыва в Ярославле

«В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвертого этажа», — заявили в СК. Следствие считает, что «хлопок газа» произошел, когда одна из потерпевших зашла в свою квартиру на четвертом этаже здания.В источнике
С чего всё началось
«В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвёртого этажа», — сообщили
 в пресс-службе.
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