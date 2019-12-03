Происшествия
Газета.RuСК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс". По данным следствия, вина за гибель пассажиров была возложена на командира авиалайнера Дениса Евдокимова.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
СКР завершил расследование уголовного дела о крушении самолета SSJ100 в мае текущего года в аэропорту "Шереметьево", вина за гибель 41 человека возложена на командира корабля Дениса Евдокимова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс16:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:01, Ашберн
Политика
Путин запретил продавать смартфоны без российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Общество
Психолог посоветовала отложить украшение елки до 31 декабря
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Происшествия
В Санкт-Петербурге горит ангар на площади 12 тысяч квадратных метров
Ангар полыхает на Московском шоссе юге Петербурга на 12 тысячах квадратных метров, конструкции обрушились по всей площади, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Происшествия
Следствие потребовало арестовать отца убитого в Екатеринбурге мальчика
Ходатайство об аресте отца убитого в Екатеринбурге девятилетнего ребёнка поступило в Ленинский районный суд.
Происшествия
СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье
Гаджеты
Подтвержден экран Samsung Galaxy S11
На Samsung Galaxy S11 установят новейший дисплей Infiniti-O с загнутыми краями, а фронтальная камера будет расположена в верхней части устройства посредине.
Политика
США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд
США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.
Шоу-бизнес
Бузова переплюнула Егора Крида в борьбе за премию «Золотой хит»
Снимки появились в Instagram-аккаунте Ольги Бузовой пару часов назад.
Финансы
ЦБ назвал основные риски для экономики России
Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.
Происшествия
Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова
Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
Наука
Свойствами твердых тел научились управлять с помощью звука
Управлять экситонными свойствами в диапазоне температур и давлений, применимых в реальной жизни, до сих пор не удавалось.
Наука
Прибрежные пумы оказались втрое ртутнее материковых
Американские зоологи подсчитали концентрацию ртути в организме калифорнийских пум и выяснили, что в прибрежных районах она в три раза выше, чем на материке, и в 6 раз выше того значения, при котором плодовитость животных снижается.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Гаджеты
Apple купила бизнес Intel по производству модемов
Intel официально завершила продажу большей части своего бизнеса по производству модемов для смартфонов компании Apple, говорится в сообщении Intel.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Шоу-бизнес
Дана Борисова посмеялась над слухами о беременности от Алексея Панина
Дана Борисова решила разъяснить слухи о ее беременности от Алексея Панина. Она посмеялась над домыслами журналистов.
Наука
Ученые раскрыли смертельную опасность жирной пищи
Общество
National Interest перечислил самое странное оружие СССР
Журнал «The National Interest» рассказал о необычных советских образцах огнестрельного оружия, которые так и не были приняты на вооружение.
Авто
Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной
Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Правительство решило, куда вложить триллион из Фонда национального благосостояния.
Хоккей
Стали известны 12 участников Матча звезд КХЛ
Завершилось голосование болельщиков по определению 12 первых участников Матча звезд КХЛ в Москве.
Космос
Источник рассказал о планах запуска «Союзов» с Куру в 2020 году
Три пуска российских ракет-носителей "Союз-СТ" намечается осуществить в следующем году с космодрома Куру во Французской Гвиане, один из них - с британскими спутниками связи OneWeb, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Политика
ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России
ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Политика
Трамп похвалил доклад республиканцев по импичменту
Президент США Дональд Трамп назвал «отлично проделанной работой» доклад республиканцев по импичменту.
Армия и оружие
Источник рассказал о сроках закладки в Керчи российских «Мистралей»
Два универсальных корабля-дока, являющихся аналогами вертолетоносцев типа "Мистраль", заложат в Керчи в 2020 году, их передадут ВМФ России в 2025 и 2026 годах, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.