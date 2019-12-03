СКР завершил расследование уголовного дела о крушении самолета SSJ100 в мае текущего года в аэропорту "Шереметьево", вина за гибель 41 человека возложена на командира корабля Дениса Евдокимова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

с чего всё началось

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс". По данным следствия, вина за гибель пассажиров была возложена на командира авиалайнера Дениса Евдокимова.

СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево

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