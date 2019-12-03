Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс". По данным следствия, вина за гибель пассажиров была возложена на командира авиалайнера Дениса Евдокимова.
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с чего всё началось

Следователи установили виновного в гибели Superjet в мае этого года

СКР завершил расследование уголовного дела о крушении самолета SSJ100 в мае текущего года в аэропорту "Шереметьево", вина за гибель 41 человека возложена на командира корабля Дениса Евдокимова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс16:26

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Следователи установили виновного в гибели Superjet в мае этого года

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В крушении обвинили только пилота

Коммерсантъ18:09

СМИ узнали об обвинении пилота по делу о сгоревшем в Шереметьево SSJ100

РБК19:57

СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево

Газета.Ru16:19

«Интерфакс» узнал о завершении следствия по делу о крушении SSJ-100 в Шереметьеве

Говорит Москва15:59

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Московский Комсомолец17:07

СМИ: Вину за катастрофу SSJ-100 в Шереметьево возложили на командира лайнера

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