Происшествия
RT на русскомСК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими
По данным следствия, в доме в деревне Дурнихе произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела шести человек, троих мужчин и трёх женщин, их личности не установлены. «Причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки», — говорится в сообщении.
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Политика
Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин сам запросил с ним телефонный разговор.
Коммерсантъ 06:38
Происшествия
В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой
РБК вчера в 17:29
Политика
Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц
Газета.Ru 01:21
Энергетика
Цена Brent поднялась выше $29 за баррель
Лондон, 5 мая 2020, 10:19 — REGNUM Мировые цены на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE с начала торгов продолжили рост.
REGNUM 03:19
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии
РИА Новости 06:18
Общество
В Петербурге скончался старший врач Городской скорой помощи
Вчера, 4 мая, по сообщению Городской станции скорой помощи, скончался старший врач Владимир Манькович.
RuNews24.ru 04:16
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
Хоккей
Вратари НХЛ рассказали о феноменальном броске Овечкина
«Овечкин бросает с какой-то сумасшедшей траекторией, словно питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км\ч. Сложно предугадать, в какой угол попадёт шайба» - сообщил голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби.
ГЛАС.RU вчера в 23:53
Происшествия
Украинские националисты поставили на колени 13-летнюю девочку
Украинские националисты поставили на колени 13-летнюю девочку Подростка обвинили в неуважении к национальной символике государства.
Экспресс газета 04:18
Футбол
Гамаль рассказал, что тренер-расист не отпустил его в «Рубин»
Египетский форвард Амр Гамаль признался, что главный тренер южноафриканского клуба "БИДВест Витс" Гевин Хант не разрешил ему перейти в "Рубин".Я был лучшим бомбардиром в команде, привел клуб к победе в кубке страны, но тренер оскорблял и унижал меня, у нас даже были стычки с ним.
Soccer.ru 06:11
Общество
В Швеции назвали две главные меры борьбы с коронавирусом
Советник правительства Швеции, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал, что власти страны в борьбе с COVID-19 опирались на меры, польза которых научно обоснована.
BFM.ru 06:16
Экономика
Названы два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
Общество
Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
RT на русском 03:53
Авто
Представлен новый стандарт зарядки для электрокаров
SpeedMe вчера в 10:46
Общество
85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com вчера в 04:22
Общество
В Минздраве сообщили, когда ждать окончания пандемии
«Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне», - сказал Брико в интервью «Парламентской газете».
ТК Звезда 03 мая в 09:50
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Происшествия
7 детей заразились коронавирусом в Новосибирской области за сутки
За сутки коронавирусом в Новосибирской области заразились еще 7 детей.
Atas.info 01:00
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит получил новый контракт
Один из самых высокооплачиваемых и популярных артистов современного Востока Бурак Озчивит заключил новый контракт на баснословную сумму.
Родной город 03 мая в 06:11
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
В Татарстане выявили 86 новых случаев заболевания коронавирусом
В Татарстане выявили 86 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Казанские ведомости вчера в 04:31
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Политика
Киев не намерен вести переговоры с ДНР и ЛНР — глава офиса Зеленского
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву не удастся избежать переговоров с представителями ДНР и ЛНР, поскольку ими завизированы Минские соглашения.
REGNUM 04:22
Кино
Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома
Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России вчера в 07:16
Экономика
Компания Авдоляна вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии
Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберту Авдоляну, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн СПГ в год.
РБК 05:12
Наука
Найдены еще два потенциальных препарата против Covid-19
Исследование, опубликованное в журнале Antimicrobial Agents and Chemotherapy Американского общества микробиологии, показало, что два лекарства эффективны против виновника пандемии Covid-19 — по крайней мере, на клеточной культуре.
Naked Science 05:58
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45