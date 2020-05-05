Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими

По данным следствия, в доме в деревне Дурнихе произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела шести человек, троих мужчин и трёх женщин, их личности не установлены. «Причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки», — говорится в сообщении.
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СК назвал возможную причину пожара с шестью погибшими в Подмосковье

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Уголовное дело возбудили из-за гибели шести человек в пожаре под Москвой

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В Подмосковье шесть человек погибли при пожаре в частном доме

РИА Новости01:03

Кадры с места пожара в Подмосковье, где погибли шесть человек

РЕН ТВ00:58
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Политика

Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин сам запросил с ним телефонный разговор.
Коммерсантъ 06:38
Происшествия

В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой

РБК вчера в 17:29
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Политика

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Газета.Ru 01:21
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Энергетика

Цена Brent поднялась выше $29 за баррель

Лондон, 5 мая 2020, 10:19 — REGNUM Мировые цены на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE с начала торгов продолжили рост.
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Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии

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Общество

В Петербурге скончался старший врач Городской скорой помощи

Вчера, 4 мая, по сообщению Городской станции скорой помощи, скончался старший врач Владимир Манькович.
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Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Газета.Ru 02:30
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Вратари НХЛ рассказали о феноменальном броске Овечкина

«Овечкин бросает с какой-то сумасшедшей траекторией, словно питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км\ч. Сложно предугадать, в какой угол попадёт шайба» - сообщил голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби.
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Украинские националисты поставили на колени 13-летнюю девочку

Украинские националисты поставили на колени 13-летнюю девочку Подростка обвинили в неуважении к национальной символике государства.
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Гамаль рассказал, что тренер-расист не отпустил его в «Рубин»

Египетский форвард Амр Гамаль признался, что главный тренер южноафриканского клуба "БИДВест Витс" Гевин Хант не разрешил ему перейти в "Рубин".Я был лучшим бомбардиром в команде, привел клуб к победе в кубке страны, но тренер оскорблял и унижал меня, у нас даже были стычки с ним.
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Советник правительства Швеции, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал, что власти страны в борьбе с COVID-19 опирались на меры, польза которых научно обоснована.
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По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
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Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
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Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

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85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области

Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
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Общество

В Минздраве сообщили, когда ждать окончания пандемии

«Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне», - сказал Брико в интервью «Парламентской газете».
ТК Звезда 03 мая в 09:50
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350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
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7 детей заразились коронавирусом в Новосибирской области за сутки

За сутки коронавирусом в Новосибирской области заразились еще 7 детей.
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Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит получил новый контракт

Один из самых высокооплачиваемых и популярных артистов современного Востока Бурак Озчивит заключил новый контракт на баснословную сумму.
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Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
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Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
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Общество

В Татарстане выявили 86 новых случаев заболевания коронавирусом

В Татарстане выявили 86 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Казанские ведомости вчера в 04:31
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Киев не намерен вести переговоры с ДНР и ЛНР — глава офиса Зеленского

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву не удастся избежать переговоров с представителями ДНР и ЛНР, поскольку ими завизированы Минские соглашения.
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Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома

Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
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Найдены еще два потенциальных препарата против Covid-19

Исследование, опубликованное в журнале Antimicrobial Agents and Chemotherapy Американского общества микробиологии, показало, что два лекарства эффективны против виновника пандемии Covid-19 — по крайней мере, на клеточной культуре.
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Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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