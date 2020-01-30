Общество

РБКРБКСК объявил Бориса Минца в международный розыск

Ходатайство следствия рассмотрят 31 января. РБК направил запрос в пресс-службы банков «Траст» и «Открытие». Также следователи объявили Минца в международный розыск.
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СКР будет искать уехавшего в Англию Минца только на территории СНГ

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РБК08:12

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Бориса Минца и его сыновей обвинили в растрате 35 млрд рублей банка «Открытие»

ТАСС04:04
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:35, Ашберн
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В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:01
Общество

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Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
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Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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Общество

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Как отмечают в департаменте здравоохранения, симптомов коронавируса 2019-nCoV у госпитализированных пока не наблюдается.
REGNUM 06:00
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
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Газета.Ru 01:00
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Роспотребнадзор назвал категорию граждан в зоне риска коронавируса

Попова сообщила, что риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.
RT на русском 09:31
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Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову

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В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны

Зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал унижением акцию чиновников Керчи, подаривших батоны блокадникам Ленинграда.
Известия вчера в 05:24
Общество

Совладельцем Aston Martin стал канадский миллиардер Лоуренс Стролл

Канадский бизнесмен Лоуренс Стролл стал совладельцем Aston Martin — консорциум во главе с миллиардером приобрел 16,7% акций британского автопроизводителя, сообщает Лондонская фондовая биржа.
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Общество

Индекс счастья россиян снизился до минимума

"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
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Работе AliExpress коронавирус не мешает

По словам представители компании, некоторые задержки с отправкой товаров в Россию возможны, но связано это не с коронавирусом, а с тем, что в Китае отмечают Новый год.
REGNUM вчера в 13:42
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Новым и.о. главы Усть-Лабинского района стал Сергей Запорожский

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ЮГ Times 08:39
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Борис Минц
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный деятель и меценат, основатель Музея русского импрессионизма. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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