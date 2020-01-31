Общество

РБКРБКСК объявил Бориса Минца в международный розыск

Ходатайство следствия рассмотрят 31 января. РБК направил запрос в пресс-службы банков «Траст» и «Открытие». Также следователи объявили Минца в международный розыск.
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На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
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