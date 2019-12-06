с чего всё началось

В январе 2019 года на начальника центра «Э» было совершено покушение — его автомобиль обстреляли. В сообщении СК от 6 декабря отмечается, что это нападение совершила та же преступная группа, члены которой были задержаны в пятницу. Ранее предполагаемым убийцей Эльджаркиева называли Курейшу Картоева.

Энергетика Новак рассказал о цене на топливо в России Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.

Авто Новый Kia Mohave сертифицировали для России На сайте Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства нового поколения рамного внедорожника Kia Mohave.

Футбол «Динамо» обратилось к болельщикам клуба перед матчем с «Зенитом» Московский футбольный клуб "Динамо" на своем официальном сайте попросил болельщиков "бело-голубых" не использовать пиротехнику и воздержаться от расистских выкриков на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским "Зенитом".

Политика В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей В администрации президента РФ не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Футбол Вратарь «Арсенала» Лено: Россия очень красивая страна Голкипер лондонского «Арсенала» Берндт Лено рассказал о своём отношении к русскому языку и в целом к России, откуда родом его родители.

Общество Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.

Общество В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.

Энергетика Россия получила выгоду от крупнейшей сделки в истории Входящие в состав альянса ОПЕК+ крупнейшие производители нефти впервые после введения квот договорились об общем сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки.

Происшествия Юрий Чайка отстранил от службы свердловского зампрокурора Дмитрий Чуличков связан с расследованием уголовного дела в отношении первого замначальника свердловского управления СКР Михаила Бусылко, которого подозревают в получении взятки.

Политика Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.