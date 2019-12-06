Происшествия

РБКРБКСК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии

В январе 2019 года на начальника центра «Э» было совершено покушение — его автомобиль обстреляли. В сообщении СК от 6 декабря отмечается, что это нападение совершила та же преступная группа, члены которой были задержаны в пятницу. Ранее предполагаемым убийцей Эльджаркиева называли Курейшу Картоева.
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В сообщении
 ведомства говорится о задержании в Москве и Ингушетии шести человек, среди которых и руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев, и продолжении розыска остальных причастных к совершению преступления.
РБК05:07

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РБК05:07

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RT на русском05:14
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Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб

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Газета.Ru вчера в 04:26
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Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать

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Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
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Google назвал самые популярные видео в российском YouTube в 2019 году

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Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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В Кремле выступили против трансграничного преследования россиян в США

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IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года

Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Известия вчера в 21:25
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