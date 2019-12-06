Происшествия
РБКСК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии
В январе 2019 года на начальника центра «Э» было совершено покушение — его автомобиль обстреляли. В сообщении СК от 6 декабря отмечается, что это нападение совершила та же преступная группа, члены которой были задержаны в пятницу. Ранее предполагаемым убийцей Эльджаркиева называли Курейшу Картоева.
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Общество
Суды вынесли сбалансированный приговор студенту ВШЭ Егору Жукову
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Samsung Galaxy S11 может получить камеру на 108 Мп
Samsung может заметно обновить камеру в смартфоне Galaxy S11. Устройство должно получить 108-мегапиксельный сенсор для основной камеры.
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Кинологи назвали самые популярные в России породы собак
Энергетика
Новак рассказал о цене на топливо в России
Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Авто
Новый Kia Mohave сертифицировали для России
На сайте Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства нового поколения рамного внедорожника Kia Mohave.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Политика
В Кремле не стали комментировать идею Зеленского о «страже» в Донбассе
В Кремле «не считают возможным» комментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского о создании «муниципальной стражи» в Донбассе.
Авто
В РФ с 1 января вырастут цены на автомобили BMW
С начала следующего года на 2% вырастут российские цены почти на все новые автомобили BMW.
Футбол
«Динамо» обратилось к болельщикам клуба перед матчем с «Зенитом»
Московский футбольный клуб "Динамо" на своем официальном сайте попросил болельщиков "бело-голубых" не использовать пиротехнику и воздержаться от расистских выкриков на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским "Зенитом".
Политика
В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей
В администрации президента РФ не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Футбол
Вратарь «Арсенала» Лено: Россия очень красивая страна
Голкипер лондонского «Арсенала» Берндт Лено рассказал о своём отношении к русскому языку и в целом к России, откуда родом его родители.
Происшествия
Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости
"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 - за превышение установленной скорости", - говорится в сообщении.
Общество
Алексей Смертин устроил ДТП в Москве, какой ущерб, подробности
4 декабря стало известно, что Алексей Смертин стал виновником ДТП в центре Москвы.
Политика
Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб
Оператор "Северного потока -2" компания Nord Stream 2 AG активизировала работы по укладке труб.
Общество
Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать
Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Космос
«Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовал с Байконура
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" стартовала с Байконура. "Роскосмос" ведет трансляцию запуска.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Фигурное катание
Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при
Происшествия
В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»
В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News.
Общество
В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре
Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Энергетика
Россия получила выгоду от крупнейшей сделки в истории
Входящие в состав альянса ОПЕК+ крупнейшие производители нефти впервые после введения квот договорились об общем сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки.
Происшествия
Юрий Чайка отстранил от службы свердловского зампрокурора
Дмитрий Чуличков связан с расследованием уголовного дела в отношении первого замначальника свердловского управления СКР Михаила Бусылко, которого подозревают в получении взятки.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Шоу-бизнес
Экс-супруга солиста «Иванушек» выходит замуж за баскетболиста
Девушка похвалилась помолвочным кольцом Игрок клуба "Химки", 27-летний Андрей Зубков, сделал предложение бывшей избраннице Андрея Григорьева-Апполонова Марии Банковой.
Политика
В Кремле выступили против трансграничного преследования россиян в США
Россия выступает за сотрудничество в расследованиях киберпреступлений с Соединенными Штатами, но против трансграничного преследования россиян США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кино
IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года
Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.