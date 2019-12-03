Происшествия

ТАССТАСССК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК. Сестры обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
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