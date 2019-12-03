Происшествия
ТАСССК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК. Сестры обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
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Политика
ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»
ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающейся на Москву метели
В Москве ожидается сильная метель, которая продлится до четверга.
Экономика
Saxo Bank «шокировал» своими предсказаниями на 2020 год
В 2020 году могут произойти маловероятные и недооцениваемые события, которые тем не менее могут нанести серьёзный и мощный удар по финансовым рынкам.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Армия и оружие
Отдавал ли Эрдоган приказ сбить российский Су-24
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ в 2015 году о нанесении удара по российскому самолету Су-24, который выполнял боевое задание в Сирии.
Происшествия
В Барселоне задержали испанца по подозрению в убийстве россиянки
Каталонская полиция задержала гражданина Испании по подозрению в убийстве россиянки.
Политика
Трамп: После заявлений Зеленского дело по импичменту «закрыто»
Президент США Дональд Трамп назвал вопрос импичмента «закрытым» после того, как украинский лидер Владимир Зеленский опроверг связь военной помощи Киеву и расследование против сына экс-президента Байдена.
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом
НАТО не имеет никакого списка врагов, в том числе не считает таковым Россию.
Энергетика
Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году
Происшествия
Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами
Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Здоровье
Медики рассказали, как по рукам определить рак легких
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Спорт
Минспорт: Не было подтверждений, что Мочалов вносил изменения в базу
В министерстве спорта опровергли информацию о том, что Евгений Мочалов, муж директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, внес изменения в базу данных, которую в январе получили сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Музыка
Ани Лорак довели до слез на концерте в Киеве
Певица Ани Лорак не смогла сдержать слез во время концерта в Киеве.
Происшествия
Момент обрушения автомобильного моста в Оренбурге попал на видео
Регистратор очевидца запечатлели момент обрушения моста в Оренбурге, произошедшего вечером в минувший понедельник, 2 декабря.
Политика
Экс-депутат Госдумы Шлегель отстранен от работы в Германии
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung писала, бывший депутат Шлегель весной 2019 года получил гражданство Германии, как этнический немец, и переехал с семьей в Мюнхен.
Космос
Hubble обнаружил дуэт дружественных галактик
Космический телескоп Hubble сделал снимок двух галактик под названиями NGC 6285 и NGC 6286, которые не только расположены друг рядом с другом, но ведут себя на удивление взаимно дружелюбно.
Общество
Из экзамена на права исключат «площадку»
Госавтоинспекция исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.
Кино
Студия Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel опубликовала на официальном YouTube-канале первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Политика
Минэкономики Украины опровергло планы по смене руководства «Нафтогаза»
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о предстоящей смене руководства компании «Нафтогаз Украина».
Общество
Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019
Наоми Кэмпбелл получила на British Fashion Awards 2019 звание "Икона стиля" и тут же доказала, что не зря.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Политика
Иран хочет взыскать с США $130 млрд за беспорядки в стране
Иранские власти хотят взыскать с США $130 млрд за причастность к беспорядкам в стране.
Политика
Зеленский созвал СНБО Украины перед саммитом в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил министр внутренних де Арсен Аваков.
Политика
«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021
К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.