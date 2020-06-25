Политика

ТАССТАСССК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева

Следствие объявило в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, заочно обвиняемого в призывах к терроризму. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.
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«Ему инкриминируется совершение с использованием сети интернет публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК России)», — говорится в сообщении
 СК.
RT на русском08:03

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Журналиста Муждабаева объявили в международный розыск

Московский Комсомолец08:09

СКР обвинил журналиста Айдера Муждабаева в публичном оправдании терроризма

Интерфакс08:01

СК объявил журналиста Айдера Муждабаева в международный розыск

RT на русском08:03

СК объявил в международный розыск уехавшего на Украину российского журналиста Айдера Муждабаева

Эхо Москвы09:03

СК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева

ТАСС08:02

СК объявил в розыск уехавшего на Украину журналиста Айдера Муждабаева

РБК08:08

СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск

РИА Новости08:00
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Здоровье

В Челябинской области от ковидной пневмонии умерла участковый педиатр

От ковидной пневмонии скончалась участковый врач-педиатр городской детской поликлиники Миасса.
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Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

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В Нидерландах власти решили расследовать роль Украины в крушении MH17

Власти Нидерландов будут выяснять основные причины, почему украинский президент Порошенко не закрыл воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских самолетам в зоне конфликта на востоке Украины.
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В РФС посчитали предательством вспышку коронавируса в клубах РПЛ

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Lenta.ru 11:37
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В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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РБК 05:33
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Политика

США предупредили Россию об изоляции в ООН

Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Lenta.ru 05:30
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Общество

Красота 15-летнего сына Лукашенко на параде Победы привлекла россиянок

Николай Лукашенко, сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, вместе с отцом посетил парад Победы в Москве.
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Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

РБК 09:36
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Общество

Калининградский губернатор прервал незаконный свадебный банкет

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прервал свадебный банкет, проходивший в одном из калининградских ресторанов, несмотря на запрет массовых мероприятий.
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Здоровье

В ЕС рекомендовали к продаже первое лекарство при коронавирусе

Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало разрешить в Евросоюзе продажу первого лекарства при коронавирусе.
РЕН ТВ 09:52
Футбол

«Спартак» хочет купить экс-форварда «Арсенала»

Напомним, Яя Саного перешел в «Тулузу» в 2017 году из лондонского «Арсенала», подписав контракт до июня 2020-го.
Нева Спорт 11:30
Экономика

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском 23 июня в 12:15
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Общество

В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет

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Российские кинотеатры могут открыться к 15 июля

Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова.
Вести.Ru 10:04
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Происшествия

Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде

Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15
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Армия и оружие

Новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А защитили от ракет

Ил-76МД-90А разработан ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" и является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76.
РИА Новости 09:12
Политика

Токаев снял с поста заболевшего коронавирусом министра здравоохранения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заразившегося коронавирусом министра здравоохранения страны Елжана Биртанова.
РБК 11:05
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Hyundai поцарапал спорткар McLaren за 20 млн руб. в Петербурге

В Санкт-Петербурге спорткар McLaren стоимостью около 20 млн рублей попал в ДТП на проспекте Добролюбова, столкнувшись с автомобилем Hyundai Creta.
РЕН ТВ 10:18
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Происшествия

Мужчина голыми руками снял с крючка акулу и попал на видео

Ставшая очевидицей происходящего Рэйчел Фостер (Rachael Foster) сняла на видео, как друг поймавшего акулу мужчины зашел в воду, открыл хищной рыбе пасть и снял ее с крючка.
Lenta.ru 11:49
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Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
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Общество

Для иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию

Правительство России смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 11:48
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Гаджеты

OnePlus готовит к выходу новую линейку бюджетных смартфонов

Специалисты разрабатывают устройства во главе с Полом Юй. В этой линейке гаджетов присутствуют OnePlus Z и OnePlus Nord.
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Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за постов в Instagram

Автомобилестроительная компания Audi прекратила сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак.
URA.Ru вчера в 13:18
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Общество

В Нью-Йорке ввели двухнедельный карантин для приезжих из восьми штатов

С начала эпидемии коронавируса Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут стали очагами распространения заболевания.
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак сообщила о переломе носа

Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
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Армия и оружие

Сирийские ПВО уничтожили несколько ракет, есть пострадавшие

Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет, пущенных Израилем.
Discover24 06:31
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Поддержавшие в 2016 году Трампа штаты переметнулись к Байдену

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден лидирует в шести штатах, которые принесли действующему президенту США Дональду Трампу победу в 2016 году.
Lenta.ru 11:08
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Российский журналист
Российский и украинский журналист, блогер, медиаменеджер. Заместитель генерального директора первого крымскотатарского телеканала «ATR», член Союза крымских татар Москвы. Пишет на политическую тематику в Facebook. Заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец».
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Украинский кинорежиссёр, сценарист и писатель. Весной 2014 года после присоединения Крыма к Российской Федерации был задержан российскими правоохранительным органами в Крыму по подозрению в терроризме.
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