Политика
ТАСССК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева
Следствие объявило в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, заочно обвиняемого в призывах к терроризму. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.
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с чего всё началось
«Ему инкриминируется совершение с использованием сети интернет публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК России)», — говорится в сообщении СК.RT на русском08:03
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Здоровье
В Челябинской области от ковидной пневмонии умерла участковый педиатр
От ковидной пневмонии скончалась участковый врач-педиатр городской детской поликлиники Миасса.
74.ru 07:12
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Политика
В Нидерландах власти решили расследовать роль Украины в крушении MH17
Власти Нидерландов будут выяснять основные причины, почему украинский президент Порошенко не закрыл воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских самолетам в зоне конфликта на востоке Украины.
Evo-rus.com вчера в 12:15
Футбол
В РФС посчитали предательством вспышку коронавируса в клубах РПЛ
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал вспышку коронавируса в нескольких клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 11:37
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
Политика
США предупредили Россию об изоляции в ООН
Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Lenta.ru 05:30
Общество
Красота 15-летнего сына Лукашенко на параде Победы привлекла россиянок
Николай Лукашенко, сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, вместе с отцом посетил парад Победы в Москве.
Территория новостей 09:46
Общество
Калининградский губернатор прервал незаконный свадебный банкет
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прервал свадебный банкет, проходивший в одном из калининградских ресторанов, несмотря на запрет массовых мероприятий.
Известия 09:46
Здоровье
В ЕС рекомендовали к продаже первое лекарство при коронавирусе
Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало разрешить в Евросоюзе продажу первого лекарства при коронавирусе.
РЕН ТВ 09:52
Футбол
«Спартак» хочет купить экс-форварда «Арсенала»
Напомним, Яя Саного перешел в «Тулузу» в 2017 году из лондонского «Арсенала», подписав контракт до июня 2020-го.
Нева Спорт 11:30
Экономика
Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском 23 июня в 12:15
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новости вчера в 23:49
Общество
Российские кинотеатры могут открыться к 15 июля
Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова.
Вести.Ru 10:04
Происшествия
Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде
Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15
Армия и оружие
Новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А защитили от ракет
Ил-76МД-90А разработан ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" и является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76.
РИА Новости 09:12
Политика
Токаев снял с поста заболевшего коронавирусом министра здравоохранения
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заразившегося коронавирусом министра здравоохранения страны Елжана Биртанова.
РБК 11:05
Происшествия
Hyundai поцарапал спорткар McLaren за 20 млн руб. в Петербурге
В Санкт-Петербурге спорткар McLaren стоимостью около 20 млн рублей попал в ДТП на проспекте Добролюбова, столкнувшись с автомобилем Hyundai Creta.
РЕН ТВ 10:18
Происшествия
Мужчина голыми руками снял с крючка акулу и попал на видео
Ставшая очевидицей происходящего Рэйчел Фостер (Rachael Foster) сняла на видео, как друг поймавшего акулу мужчины зашел в воду, открыл хищной рыбе пасть и снял ее с крючка.
Lenta.ru 11:49
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
Общество
Для иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию
Правительство России смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 11:48
Гаджеты
OnePlus готовит к выходу новую линейку бюджетных смартфонов
Специалисты разрабатывают устройства во главе с Полом Юй. В этой линейке гаджетов присутствуют OnePlus Z и OnePlus Nord.
Evo-rus.com вчера в 05:58
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за постов в Instagram
Автомобилестроительная компания Audi прекратила сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак.
URA.Ru вчера в 13:18
Общество
В Нью-Йорке ввели двухнедельный карантин для приезжих из восьми штатов
С начала эпидемии коронавируса Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут стали очагами распространения заболевания.
Телеканал RTVI 02:20
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Вести ФМ 23 июня в 13:56
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Армия и оружие
Сирийские ПВО уничтожили несколько ракет, есть пострадавшие
Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет, пущенных Израилем.
Discover24 06:31
Политика
Поддержавшие в 2016 году Трампа штаты переметнулись к Байдену
Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден лидирует в шести штатах, которые принесли действующему президенту США Дональду Трампу победу в 2016 году.
Lenta.ru 11:08