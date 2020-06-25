с чего всё началось

Следствие объявило в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, заочно обвиняемого в призывах к терроризму. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Политика В Нидерландах власти решили расследовать роль Украины в крушении MH17 Власти Нидерландов будут выяснять основные причины, почему украинский президент Порошенко не закрыл воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских самолетам в зоне конфликта на востоке Украины. 319

Футбол В РФС посчитали предательством вспышку коронавируса в клубах РПЛ Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал вспышку коронавируса в нескольких клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 4,5K

Происшествия Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина. 166

Политика США предупредили Россию об изоляции в ООН Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. 30

Общество Калининградский губернатор прервал незаконный свадебный банкет Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прервал свадебный банкет, проходивший в одном из калининградских ресторанов, несмотря на запрет массовых мероприятий. 18

Здоровье В ЕС рекомендовали к продаже первое лекарство при коронавирусе Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало разрешить в Евросоюзе продажу первого лекарства при коронавирусе.

Футбол «Спартак» хочет купить экс-форварда «Арсенала» Напомним, Яя Саного перешел в «Тулузу» в 2017 году из лондонского «Арсенала», подписав контракт до июня 2020-го.

Экономика Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. 246

Общество В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT". 619

Общество Российские кинотеатры могут открыться к 15 июля Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова. 57

Происшествия Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре. 4

Политика Токаев снял с поста заболевшего коронавирусом министра здравоохранения Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заразившегося коронавирусом министра здравоохранения страны Елжана Биртанова.

Происшествия Мужчина голыми руками снял с крючка акулу и попал на видео Ставшая очевидицей происходящего Рэйчел Фостер (Rachael Foster) сняла на видео, как друг поймавшего акулу мужчины зашел в воду, открыл хищной рыбе пасть и снял ее с крючка.

Гаджеты OnePlus готовит к выходу новую линейку бюджетных смартфонов Специалисты разрабатывают устройства во главе с Полом Юй. В этой линейке гаджетов присутствуют OnePlus Z и OnePlus Nord.

Шоу-бизнес Ксения Собчак сообщила о переломе носа Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала». 376