Происшествия

ИзвестияИзвестияСК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»

По версии следствия, в мае 2013 года Жаринов занял высшее положение в преступном сообщества — «вор в законе». С 2013-го и по ноябрь 2019 года он организовал совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.
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Нижегородский «вор в законе» Виктор Жаринов (Цезарь) объявлен в розыск

Время Н05:47

Нижегородский «вор в законе» Виктор Жаринов объявлен в федеральный розыск

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СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе» Жаринова

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СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»

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Виктор Викторович Жаринов
Российский математик
Российский математик, профессор, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник математического института им. В. А. Стеклова РАН (МИРАН), профессор кафедры математики института естественных наук и экологии. Член Совета по присуждению учёных степеней при МИРАН, член Совета по присуждению учёных степеней при Московском государственном областном университете, член Экспертного совета РФФИ, ответственный секретарь журнала Теоретическая и математическая физика. Опубликовано 58 работ в рецензируемых журналах, 2 монографии, учебник и 2 учебных пособия для вузов. Руководитель гранта РФФИ, начиная с 1997 года.
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