Происшествия
ИзвестияСК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»
По версии следствия, в мае 2013 года Жаринов занял высшее положение в преступном сообщества — «вор в законе». С 2013-го и по ноябрь 2019 года он организовал совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.
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Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Музыка
Украинская певица София Ротару вернется в Россию
Советская и украинская эстрадная певица, народная артистка СССР, Герой Украины София Ротару приняла решение вернуться в Россию для участия в нескольких проектах.
Авто
Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck
Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро.
Здоровье
Если бы медтест не отменили: бокал вина — и ты алкоголик без машины
Презумпция виновности Количество людей, которые столкнулись бы с этими трудностями, нетрудно обозначить: ежегодно в России порядка 5,5 млн человек по тем или иным причинам обращаются за выдачей водительского удостоверения.
Политика
Лондон отказался вернуть Маврикию архипелаг Чагос
Джагнот ссылается на майскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над архипелагом Чагос и вернуть его Маврикию в течение полугода.
Армия и оружие
Турция сообщила об автономной работе ЗРС С-400
Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 являются важным рычагом в обеспечении безопасности Турции.
Политика
Лавров и глава МИД Китая обсудили проблемы мировой торговли
В свою очередь глава МИД Китая отметил, что динамика сотрудничества стран во всех сферах очень высокая, передает ТАСС.
Происшествия
Возле полицейского участка в Колумбии взорвался грузовик
Футбол
Владимир Федотов: «На первый план вышли ребята со свистком»
На первый план вышли ребята со свистком. Самый главный показатель — болельщик.
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
Грозненский "Ахмат" на выезде обыграл "Оренбург" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Политика
Захарова пошутила о пропавших с украинских кораблей унитазах
Спорт
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Футбол
Суарес прокомментировал слухи о плохих отношениях Месси и Гризманна
Форвард Барселоны Луис Суарес рассказал, как в каталонском клубе приняли нападающего Анутана Гризманна, а также опроверг слухи о его непростых отношениях с Лионелем Месси.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Космос
«Роскосмос» обнаружил приближающийся к Земле астероид
Политика
Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
Происшествия
Львовский аэропорт возобновил работу после ЧП с самолетом
Международный аэропорт "Львов" возобновил работу в штатном режиме после инцидента с самолетом "МАУ", сообщила пресс-служба аэропорта.
Общество
МЧС предлагает снять со спасателей ответственность за гибель людей
В пояснительной записке МЧС выражает обеспокоенность из-за наметившейся тенденции, когда спасателей обвиняют в смерти людей во время происшествий на шахтах.
Политика
В Госдуме нашли причину дедовщины в армии
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Происшествия
В Абхазии убиты два криминальных авторитета
В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
Происшествия
В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов
По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.
Политика
Львов объявили «последним оплотом украинства»
Телеведущий Остап Дроздов назвал Львов «последним оплотом украинства в напрочь обезумевшей стране» и образцом, по которому измеряется независимость государства.
Политика
Пушков заявил о намерении США «заработать» на поставках газа Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался на тему начала поставок американского сжиженного природного газа на Украину, отметив желание США «заработать».
Футбол
Тухель остался недоволен первой игрой Неймара после травмы
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель раскритиковал игру форварда парижан Неймара в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (2:0).
Хоккей
«Ак Барс» в Нур-Султане обыграл «Барыс»
22 ноября "Ак Барс" в Нур-Султане обыграл "Барыс" со счётом 5:1. Тренеры казанцев серьёзно обновили состав.
Авто
Трехрядные китайские кроссоверы GAC GS8 отгрузили российским дилерам
Сертифицированные для продаж в России китайские кроссоверы GAC GS8 уже отгрузили дилерам.
Игры
Valve показали геймплей Half-Life: Alyx
Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Общество