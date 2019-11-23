Происшествия
ИзвестияСК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»
По версии следствия, в мае 2013 года Жаринов занял высшее положение в преступном сообщества — «вор в законе». С 2013-го и по ноябрь 2019 года он организовал совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.
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Игры
Valve представила видеоанонс Half-Life: Alyx
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
Экономика
В России резко сократилось число случаев подделки банковских карт
Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 г. резко снизилось, сообщает РБК со ссылкой на исследование Райффайзенбанка и «Лаборатории Касперского».
Спорт
Колобков: рекомендация WADA по РУСАДА носит предварительный характер
Министр спорта России Павел Колобков высказался о рекомендациях комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу.
Авто
Компания ГАЗ продлила права на логотип редкой Волги
«Группа ГАЗ» в третий раз продлила права на товарный знак «Волга», использованный как шильдик в редчайшей ГАЗ-3111 «Волге» 1999—2004 годов.
Политика
Россия, по некоторым данным, могла сфальсифицировать доказательства вмешательства Украины в американские выборы
По их данным, информация о вмешательстве Украины в выборы президента США в 2016 году якобы передавалась сотрудниками российской разведки украинским и российским олигархам.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России обновила десятилетний минимум
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков снизилась по итогам второй декады ноября до 6,03%, следует из данных ЦБ.
Общество
Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Политика
ОАК провела переговоры с Турцией о поставках пассажирских самолетов
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили о проведении переговоров с Турцией о поставках пассажирских самолетов.
Политика
Путин назвал ценности, которые должны объединять россиян
Nation News сообщало: президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа и призвал Кабмин и свою администрацию срочно последовать его примеру.
Футбол
Владимир Федотов: «На первый план вышли ребята со свистком»
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Футбол
Рубин — Зенит 1:2
Армия и оружие
«Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел
Обломки спутника "Космос-2422" сгорели в атмосфере над Тихим океаном.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Ни один нормативный акт, установивший льготы и права граждан в советский период, отменен не будет.
Происшествия
В СК назвали день, когда совершается больше всего врачебных ошибок
Следственный комитет России изучил 143 уголовных дела о врачебных ошибках, сообщает телеграм-канал Baza.
Политика
Съезд «Единой России» провел ротацию высшего совета партии
Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию одного из руководящих органов партии - ее высшего совета.
Футбол
Динамо — Ростов 1:1 (1-й тайм)
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии игроков, вернувшихся с матчей сборных, а также отметил, что финансовые проблемы в клубе не должны влиять на настрой футболистов.
Происшествия
Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности
Авто
Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck
22.11.2019 Основатель компании Tesla Илон Маск представил новинку – первый электрический пикап Cybertruck.
Спорт
Глава российской легкой атлетики ушел в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
Теннис
Рублев сыграет с Поспишилом в полуфинале Финала Кубка Дэвиса
Россиянин Андрей Рублев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, а Карен Хачанов встретится с Денисом Шаповаловым в полуфинальном матче Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Происшествия
Мэр Тулуна Юрий Карих попал в ДТП, погибла его жена
По предварительным сведениям, мэр города Тулуна Юрий Карих, который ехал в машине с супругой, врезался на автомобиле в грузовик.
Общество
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко ведет собственное расследование убийства дочери
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.