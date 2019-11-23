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По версии следствия, в мае 2013 года Жаринов занял высшее положение в преступном сообщества — «вор в законе». С 2013-го и по ноябрь 2019 года он организовал совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.
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