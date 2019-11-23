По версии следствия, в мае 2013 года Жаринов занял высшее положение в преступном сообщества — «вор в законе». С 2013-го и по ноябрь 2019 года он организовал совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»

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Политика Путин назвал ценности, которые должны объединять россиян Nation News сообщало: президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа и призвал Кабмин и свою администрацию срочно последовать его примеру.

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Футбол Динамо — Ростов 1:1 (1-й тайм) Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии игроков, вернувшихся с матчей сборных, а также отметил, что финансовые проблемы в клубе не должны влиять на настрой футболистов.

Теннис Рублев сыграет с Поспишилом в полуфинале Финала Кубка Дэвиса Россиянин Андрей Рублев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, а Карен Хачанов встретится с Денисом Шаповаловым в полуфинальном матче Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.