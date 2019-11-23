Происшествия
RT на русскомСК объявил в розыск криминального авторитета Виктора Жаринова
«По данным следствия, в мае 2013 года Жаринов, являясь одним из криминальных авторитетов Нижегородской области, занял высшее положение в преступном сообществе — вор в законе», — говорится в заявлении СК.
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Футбол
Карпин считает смешным второй пенальти в матче с «Динамо»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал судейство в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо", передает ТАСС.
Происшествия
Задержанный по подозрению в стрельбе из автомата извинился перед петербуржцами
В субботу, 23 ноября, задержанный по подозрению в стрельбе из автомата 21-летний Мансур Абдылхаисиев извинился перед жителями Петербурга.
Теннис
Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
Кино
В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»
Общество
Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Хоккей
Овечкин вывел из строя Эдлера до конца матча. Видео
Россиянин силовым приемом впечатал его в борт. В результате Эдлер выбыл до конца игры с травмой верхней части тела.
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Космос
Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний
В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Наука
Американцы заявили об открытии нового штамма ВИЧ
Эксперты из США сообщили, что новый штамм ВИЧ считается официально открытым. В последние 19 лет подобных открытий в США не было.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Политика
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Музыка
Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса»
Выбор победителя в поединках на восьмом сезоне шоу «Голос» первого канала Сергеем Шнуровым вызвал неоднозначную реакцию как у зрителей, так и у других наставников.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Россиянка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях среди фигуристок-одиночниц на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
Технологии
Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием
Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
Технологии
Google Stadia предрекли «монументальный провал» сразу после релиза
Западные СМИ не заставили себя долго ждать и уже предрекли Google Stadia «монументальный провал».
Авто
Илон Маск представил электропикап Tesla Cybertruck
В пятницу, 22 ноября, американский бизнесмен Илон Маск продемонстрировал электрический пикап Tesla Cybertruck, ставшего первой машиной данного класса в продуктовой линейке автопроизводителя.
Кино
Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России
Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.
Политика
Команда Зеленского рассказала о «стратегии возвращения Крыма»
Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.
Авто
Компания Kia презентовала новый кроссовер Kia KX3
Южнокорейский автопроизводитель KIA презентовал на автосалоне в Гуанчжоу новый компактный кроссовер KIA KX3.