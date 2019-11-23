Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК объявил в розыск криминального авторитета Виктора Жаринова

«По данным следствия, в мае 2013 года Жаринов, являясь одним из криминальных авторитетов Нижегородской области, занял высшее положение в преступном сообществе — вор в законе», — говорится в заявлении СК.
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СК объявил в розыск криминального авторитета Виктора Жаринова

RT на русском05:13

Похищавшего россиян вора в законе объявили в розыск

Lenta.ru05:55

СК возбудил дело против криминального авторитета Виктора Жаринова

Газета.Ru05:50

СК объявил в розыск нижегородского вора в законе Жаринова

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СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»

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СКР объявил в розыск нижегородского вора в законе, организовавшего похищение людей

Коммерсантъ04:45

СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»

Московский Комсомолец04:24
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Футбол

Карпин считает смешным второй пенальти в матче с «Динамо»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал судейство в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо", передает ТАСС.
Газета.Ru 13:00
Происшествия

Задержанный по подозрению в стрельбе из автомата извинился перед петербуржцами

В субботу, 23 ноября, задержанный по подозрению в стрельбе из автомата 21-летний Мансур Абдылхаисиев извинился перед жителями Петербурга.
Форпост Северо-Запад 14:06
Теннис

Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
RT на русском 11:22
Кино

В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»

Piter.tv 14:57
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Вице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

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Общество

Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России

Известия вчера в 16:17
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Хоккей

Овечкин вывел из строя Эдлера до конца матча. Видео

Россиянин силовым приемом впечатал его в борт. В результате Эдлер выбыл до конца игры с травмой верхней части тела.
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Происшествия

Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
РИА Новости 12:43
Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии

Экспресс газета 00:40
Кино

В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»

RuNews24.ru 21 ноября в 09:55
Космос

Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний

В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Pravda.Ru 21 ноября в 04:15
Футбол

Фанаты «Факела» выбежали на поле и напали на игроков после матча ФНЛ

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Наука

Американцы заявили об открытии нового штамма ВИЧ

Эксперты из США сообщили, что новый штамм ВИЧ считается официально открытым. В последние 19 лет подобных открытий в США не было.
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Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
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Политика

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

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Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

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Музыка

Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса»

Выбор победителя в поединках на восьмом сезоне шоу «Голос» первого канала Сергеем Шнуровым вызвал неоднозначную реакцию как у зрителей, так и у других наставников.
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Общество

Павел Дуров извинился за сбой в работе Telegram

Мойка78 12:23
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при в Японии

Россиянка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях среди фигуристок-одиночниц на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
ТК Звезда 04:50
Технологии

Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием

Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.
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Политика

Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах

Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Ведомости 07:30
Энергетика

Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости 21 ноября в 17:00
Технологии

Google Stadia предрекли «монументальный провал» сразу после релиза

Западные СМИ не заставили себя долго ждать и уже предрекли Google Stadia «монументальный провал».
NewInform вчера в 05:32
Авто

Илон Маск представил электропикап Tesla Cybertruck

В пятницу, 22 ноября, американский бизнесмен Илон Маск продемонстрировал электрический пикап Tesla Cybertruck, ставшего первой машиной данного класса в продуктовой линейке автопроизводителя.
Форпост Северо-Запад вчера в 01:21
Кино

Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России

Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.
Российская газета 11:44
Политика

Команда Зеленского рассказала о «стратегии возвращения Крыма»

Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.
Капитал страны вчера в 13:05
Авто

Компания Kia презентовала новый кроссовер Kia KX3

Южнокорейский автопроизводитель KIA презентовал на автосалоне в Гуанчжоу новый компактный кроссовер KIA KX3.
Автоновости дня вчера в 04:05
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