Происшествия

ИзвестияИзвестияСК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»

По версии следствия, в мае 2013 года Жаринов занял высшее положение в преступном сообщества — «вор в законе». С 2013-го и по ноябрь 2019 года он организовал совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.
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СК разыскивает нижегородского «вора в законе»

Newsroom2409:52

СКР объявил в розыск нижегородского вора в законе, организовавшего похищение людей

Коммерсантъ04:45

«Вор в законе» из Нижегородской области объявлен в розыск

Ньюс-НН07:36

Нижегородский «вор в законе» Виктор Жаринов (Цезарь) объявлен в розыск

Время Н05:47

СК объявил в розыск криминального авторитета Виктора Жаринова

RT на русском05:13

СК объявил в розыск нижегородского вора в законе Жаринова

РИА Новости09:05

Нижегородский «вор в законе» Виктор Жаринов объявлен в федеральный розыск

КП - Нижний Новгород04:22
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Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

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Мэр Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих попал в ДТП, его жена погибла, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
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Глава Крыма Сергей Аксенов предложил подарить два российских унитаза украинским военным, заявившим о плохом состоянии возвращенных Россией военных кораблей-нарушителей границы.
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По словам врача-кардиолога, 1 чашка кофе в долгосрочной перспективе может оказать на организм положительное влияние.
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Американский лидер спросил у журналиста Fox News, зачем США должны давать колоссальные суммы стране, которая "известна своей коррумпированностью".
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23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
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Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
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Лучшие телевизоры с диагональю экрана 32-43 дюйма

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Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
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Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T

21 ноября в столице прошла официальная презентация двух новых гаджетов от «китайской Apple»: мобильных телефонов Mi Note 10 и Redmi Note 8T.
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Авто

Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck

22.11.2019 Основатель компании Tesla Илон Маск представил новинку – первый электрический пикап Cybertruck.
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Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом

Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
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Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ

Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Pravda.Ru вчера в 12:05
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Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
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Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
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NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

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Динамо — Ростов 2:1

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии игроков, вернувшихся с матчей сборных, а также отметил, что финансовые проблемы в клубе не должны влиять на настрой футболистов.
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Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах

Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
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Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
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«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью

Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
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Свердловчанка перепела коллегу по «Голосу» и осталась со Шнуровым

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В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Абхазских воров в законе расстреляли на глазах у ребенка

Астик и Хасик являются ближайшими сторонниками 53-летнего вора в законе Рауля Барцбы (Пыза) и находятся в конфликте сразу с несколькими криминальными авторитетами, что и могло стать причиной их убийства.
Lenta.ru 06:31
Здоровье

Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников

Со своей практики, и основываясь на опыте коллег, Мясников отмечает, что часто, как это ни парадоксально, россияне игнорируют серьезные симптомы, но при этом с теми проблемами, которые можно решить самостоятельно, бегут к врачу или вызывают «скорую помощь».
Shraibikus News 20 ноября в 08:01
Футбол

«Барселона» одержала волевую победу в матче с «Леганесом»

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Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан

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Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
РИА Новости 05:39
Армия и оружие

Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Lenta.ru 07:40
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