Происшествия
ИзвестияСК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»
По версии следствия, в мае 2013 года Жаринов занял высшее положение в преступном сообщества — «вор в законе». С 2013-го и по ноябрь 2019 года он организовал совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.
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Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена, сообщил источник
Мэр Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих попал в ДТП, его жена погибла, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
Политика
Аксенов предложил подарить украинским военным два российских унитаза
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил подарить два российских унитаза украинским военным, заявившим о плохом состоянии возвращенных Россией военных кораблей-нарушителей границы.
Здоровье
Кардиолог рассказала, как держать давление под контролем без лекарств
По словам врача-кардиолога, 1 чашка кофе в долгосрочной перспективе может оказать на организм положительное влияние.
Политика
Трамп назвал Украину «очень коррумпированной» страной
Американский лидер спросил у журналиста Fox News, зачем США должны давать колоссальные суммы стране, которая "известна своей коррумпированностью".
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Гаджеты
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Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Гаджеты
Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T
21 ноября в столице прошла официальная презентация двух новых гаджетов от «китайской Apple»: мобильных телефонов Mi Note 10 и Redmi Note 8T.
Авто
Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck
22.11.2019 Основатель компании Tesla Илон Маск представил новинку – первый электрический пикап Cybertruck.
Происшествия
Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом
Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Футбол
Динамо — Ростов 2:1
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии игроков, вернувшихся с матчей сборных, а также отметил, что финансовые проблемы в клубе не должны влиять на настрой футболистов.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Политика
Андрей Бочаров участвует в съезде «Единой России» в Москве
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью
Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
Музыка
Свердловчанка перепела коллегу по «Голосу» и осталась со Шнуровым
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Абхазских воров в законе расстреляли на глазах у ребенка
Астик и Хасик являются ближайшими сторонниками 53-летнего вора в законе Рауля Барцбы (Пыза) и находятся в конфликте сразу с несколькими криминальными авторитетами, что и могло стать причиной их убийства.
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Со своей практики, и основываясь на опыте коллег, Мясников отмечает, что часто, как это ни парадоксально, россияне игнорируют серьезные симптомы, но при этом с теми проблемами, которые можно решить самостоятельно, бегут к врачу или вызывают «скорую помощь».
Футбол
«Барселона» одержала волевую победу в матче с «Леганесом»
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.