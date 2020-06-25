с чего всё началось

Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 4,1K

Экономика «Башнефть» выплатит 19,15 млрд рублей дивидендов за 2019 год Дивидендные выплаты составили 28,235 млрд рублей (23,5 млрд рублей - на обыкновенные акции, 4,735 млрд рублей - на привилегированные) дивидендов, или 27,7% чистой прибыли за прошлый год, равной 101,833 млрд рублей.

Политика Президента Косово обвинили в военных преступлениях 1990-х годов После начала войны НАТО против Югославии создал свое правительство, в котором стал премьер-министром, однако президентом уже не контролировавшегося сербскими властями Косово стал только в 2016 году. 65

Футбол Еще в одной команде РПЛ произошла вспышка коронавируса Спортивный инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что несколько игроков и сотрудников футбольного клуба "Оренбург", выступающего с Российской премьер-лиге, заражены коронавирусом. 4

Общество Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. 44

Политика Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши. 461

Общество Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали Урну с аннулированным бюллетенем журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к конституции дважды, опечатали, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. 1,6K

Происшествия Тульский полицейский сломал ребро задержанному В Тульской области бывший начальник районного отделения полиции избил задержанного. 16

Политика Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин. 4

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 507

Общество В трансляции парада Победы появились спецэффекты Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT. 478

Шоу-бизнес Ксения Собчак сообщила о переломе носа Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала». 50

Политика Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США. 321