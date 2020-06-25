Политика
REGNUMСК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева
Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
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с чего всё началось
«Ему инкриминируется совершение с использованием сети интернет публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК России)», — говорится в сообщении СК.RT на русском08:03
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Здоровье
Пациентов из Челнов могут привезти в Менделеевск
В случае необходимости пациентов из Челнов будут везти в Менделеевск, пишут «Челнинские известия».
Менделеевские новости 09:23
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Происшествия
Бывший главный врач ОКБ Любовь Быкова призналась в получении взяток
Любовь Быкова обвиняется в получении взяток в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.
ГТРК Владимир 07:34
Экономика
«Башнефть» выплатит 19,15 млрд рублей дивидендов за 2019 год
Дивидендные выплаты составили 28,235 млрд рублей (23,5 млрд рублей - на обыкновенные акции, 4,735 млрд рублей - на привилегированные) дивидендов, или 27,7% чистой прибыли за прошлый год, равной 101,833 млрд рублей.
Интерфакс 03:08
Политика
Президента Косово обвинили в военных преступлениях 1990-х годов
После начала войны НАТО против Югославии создал свое правительство, в котором стал премьер-министром, однако президентом уже не контролировавшегося сербскими властями Косово стал только в 2016 году.
Новые Известия вчера в 13:35
Культура
Ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Футбол
Еще в одной команде РПЛ произошла вспышка коронавируса
Спортивный инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что несколько игроков и сотрудников футбольного клуба "Оренбург", выступающего с Российской премьер-лиге, заражены коронавирусом.
Московский Комсомолец 07:04
Общество
Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы
Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 23 июня в 16:37
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за постов в Instagram
Автомобилестроительная компания Audi прекратила сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак.
URA.Ru вчера в 13:18
Общество
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Политика
Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
Происшествия
В Крыму члены преступной группы задержаны за похищение человека
Российская газета 05:42
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Газета.Ru 02:46
Общество
Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали
Урну с аннулированным бюллетенем журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к конституции дважды, опечатали, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
РИА Новости 10:15
Происшествия
Тульский полицейский сломал ребро задержанному
В Тульской области бывший начальник районного отделения полиции избил задержанного.
Российская газета 10:05
Политика
Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове
Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.
RT на русском 08:36
Наука
Из морской звезды были выделены новые противоопухолевые вещества
Ранее специалистам удавалось извлечь из морских звезд только единственное подобное соединение.
Evo-rus.com 01:57
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Происшествия
Киллер из банды Паши Цветомузыки экстрадирован в Россию
В Россию из Польши экстрадировали киллера из банды Паши-Цветомузыки (Вилора Струганова) — Вячеслава Исминдирова.
Вести.Ru 08:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Политика
Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу
Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
РБК 03:30
Общество
РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
РИА Новости 09:03
Происшествия
Мосгорсуд оставил издателя «Медиазоны» Верзилова под арестом
Мосгорсуд оставил в силе арест на 15 суток участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова по делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).
Коммерсантъ 08:21