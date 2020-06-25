Политика

REGNUMREGNUMСК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева

Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
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«Ему инкриминируется совершение с использованием сети интернет публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК России)», — говорится в сообщении
 СК.
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Журналиста Муждабаева объявили в международный розыск

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СК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева

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СК объявил журналиста Айдера Муждабаева в международный розыск

RT на русском08:03

СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск

РИА Новости08:00
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