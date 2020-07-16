Разгадка — в шляпе — Не все признают, что останки, найденные в 1979 году под Екатеринбургом, принадлежат членам царской семьи и их ближнему окружению.

с чего всё началось

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

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