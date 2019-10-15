Происшествия

ИзвестияИзвестияСК опубликовал фото подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга

Управление Следственного комитета Свердловской области опубликовало фотографии двух мужчин и женщины, которых подозревают в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной. Девушка пропала после попытки продать автомобиль.
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с чего всё началось
Следственный комитет России показал
 видеозапись следственного эксперимента, проведенного в Екатеринбурге с подозреваемыми в нашумевшем убийстве 27-летней Ксении Каторгиной.
Московский Комсомолецвчера в 14:12

Подробнее о событии

Появилось видео подозреваемых в убийстве продававшей машины женщины

РБКвчера в 20:49

Следователи впервые прокомментировали дело об убийстве Ксении Каторгиной

Екатеринбург Онлайнвчера в 10:04

СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга

РИА Новостивчера в 14:10

Таксист показал как убивал авто-леди: видео следственного эксперимента

Московский Комсомолецвчера в 14:12

По делу об убийстве женщины в Екатеринбурге задержали трех человек

Rambler News Serviceвчера в 10:54

Тело девушки, пропавшей при продаже машины на Урале, нашли в канализации

Интерфаксвчера в 10:43

Задержаны подозреваемые в убийстве продававшей машину жительницы Екатеринбурга

RT на русскомвчера в 16:24
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Шоу-бизнес

Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске

Рамблер 00:32
Происшествия

Арестован подозреваемый в избиении до смерти мужчины в Красноярске

RT на русском 01:17
Транспорт

«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Гаджеты

Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11

В списке последних оказались Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro и Redmi K20, а из моделей Xiaomi в списке оказались Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3. Между тем в тестовой сборке MIUI 9.10.14 появилась информация о смартфонах и планшетах, для которых обновление больше выпускать не будут.
Astera вчера в 13:08
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Космос

Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе

РИА Новости 13 октября в 08:55
Экономика

«Росгеология» поработала на износ

"Росгеология" попросила первого вице-премьера, главу Минфина Антона Силуанова выделить 10,3 млрд руб. из бюджета на докапитализацию холдинга, следует из писем главы геологоразведочной компании Сергея Горькова от 29 августа и 11 октября (копии есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:30
Происшествия

19-летняя украинка избила сына и сбежала на свидание

Lenta.ru 01:51
Транспорт

Смольный опубликовал проект маршрутной сети Петербурга после реформы

Комитет по транспорту Петербурга опубликовал проект постановления городского правительства об утверждении документа планирования регулярных перевозок с четырьмя приложениями.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:23
Общество

Россиянам пообещали теплый ноябрь

В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.
Lenta.ru 01:05
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы

В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru вчера в 06:28
Общество

В России стали чаще насиловать детей

В МВД России заявили о резком скачке преступлений против половой неприкосновенности детей.
Lenta.ru вчера в 12:07
Политика

ЕС поддержал украинский план по урегулированию конфликта в Донбассе

Глава европейского внешнеполитического ведомства Федерика Могерини поддержала предложение своего украинского коллеги Вадима Пристайко в вопросе урегулирования конфликта на востоке страны, сообщила «Газета.ru».
Телеканал 360° 14 октября в 14:18
Культура

Ольга Кормухина хочет подать в суд на Полину Гагарину за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка», пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:48
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь

Lenta.ru вчера в 13:33
Шоу-бизнес

Цискаридзе отказался комментировать слухи о внебрачном сыне

Известный хореограф отказался комментировать слухи о наличии у него внебрачных детей.
OAnews 14 октября в 12:37
Политика

Путин пригласил Эрдогана в Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Общество

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости вчера в 08:58
Общество

Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб

RT на русском вчера в 21:59
Политика

В Кремле начали обсуждать идею создания «зеленой» партии

В политическом контексте обсуждается создание новой «зеленой» партии, которая при этом работала бы в конструктивном диалоге с властью, говорят все собеседники.
РБК 01:00
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия

Задержан Руслан Федотов. Народный депутат признался в причастности к убийству племянника

Как стало известно YakutiaDaily, известный депутат Ил Тумэна и бизнесмен Руслан Федотов дал признательные показания на допросе о своей частичной вине в смерти племянника.
Якутия Daily 01:16
Армия и оружие

На Черноморский флот поступят два гидрографических катера

До конца ноября Черноморский флот пополнится двумя новыми гидрографическими катерами, построенными в Нижегородской области.
Российская газета вчера в 11:00
Политика

Демократы в США призвали жестко противостоять России

США должны «жестко противостоять» России на международной арене, заявил во время дебатов кандидат в президенты от Демократической партии Кори Букер.
Росбалт 00:27
Экономика

Как ФНС действовала в деле «Ладоги»

ФНС заявляла, и эти предположения подтверждены судебными решениями, что в процессе банкротства группы в 2017 году господин Грабар и другие топ-менеджеры ПГ «Ладога» вывели активы (включая здания, оборудование и работников) в новую компанию ООО «Группа Ладога», а затем ПГ «Ладога» инициировала собственное банкротство.
Коммерсантъ вчера в 19:11
Футбол

Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба

Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба Василий Вакуленко приобрел ФК СКА Ростов-на-Дону.
Экспресс газета вчера в 07:03
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