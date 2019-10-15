Происшествия
РИА НовостиСК опубликовал фото подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
Управление Следственного комитета по Свердловской области опубликовало фотографии подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной, пропавшей в Екатеринбурге после попытки продать автомобиль. Ранее днем полицейские задержали троих официально не работающих местных жителей — двоих мужчин и одну женщину.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Следственный комитет России показал видеозапись следственного эксперимента, проведенного в Екатеринбурге с подозреваемыми в нашумевшем убийстве 27-летней Ксении Каторгиной.Московский Комсомолец14:12
Подробнее о событии
Показать все источники
«Убивать решили изначально»: СК опубликовал кадры следственного эксперимента по делу Ксении Каторгиной
Европейско-Азиатские новости13:55
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 23:15, Вашингтон
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Происшествия
На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину
В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец 04:26
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Политика
В Минске не смогли договориться о разведении сил в Донбассе
Во время встречи в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины не смогла согласовать новые сроки разведения сил на пилотных участках в Донбассе - в населенных пунктах Петровское и Золотое, пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник на переговорах.
ТК Звезда 14:30
Авто
8 автомобильных компаний изменили цены в первой половине октября
Эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали в первой половине октября изменение цен на автомобили у восьми марок, представленных на российском рынке.
Тарантас Ньюс 06:32
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 22:52
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Lenta.ru 05:07
Армия и оружие
Шойгу и глава Пентагона по телефону обсудили ситуацию в Сирии
Отмечается, что Шойгу и Эсперах обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес государств по ситуации в Сирии.
Ореанда-Новости 14:44
Кино
Финал нового «Терминатора» заставил режиссера расплакаться
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер признался, что не может без слез смотреть финальные сцены своего собственного творения, так как они получились очень эмоционально насыщенными.
Kinonews.ru вчера в 10:20
Армия и оружие
Байден раскритиковал решение Трампа вывести войска из Сирии
Бывший вице-президент США Джо Байден отметил, что на месте главы Соединенных Штатов Дональда Трампа не выводил бы американские войска с сирийской территории.
Российская газета 22:22
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Транспорт
«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию
Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Ведомости 16:53
Культура
Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина обратилась в суд с иском против своей коллеги Полины Гагариной.
Народные новости 12:24
Игры
Лучшие игры 2020 года – Last of Us, Cyberpunk, Watch Dogs 3 и другие
Чемпионат 13 октября в 10:45
Футбол
Глава Болгарского футбольного союза подал в отставку после скандала
Дорогой ценой обошлась выходка болгарских болельщиков во время матча против Англии для президента БФС Борислава Михайлова.
Sport.ru 11:59
Авто
В России запретят ездить на новых машинах без номеров
Водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки.
RT на русском 12:20
Гаджеты
Операционная система Huawei может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Astera вчера в 10:45
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru 10:36
Шоу-бизнес
Алексей Панин оказался в психушке из-за бывшей жены
После разрыва Алексей Панин не виделся с бывшей женой, которая эмигрировала в США, оборвав контакты со всеми знакомыми в России.
Bimru.ru 01:50
Происшествия
В Индии нашли похороненного заживо младенца
Lenta.ru вчера в 23:04
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Игры
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Игромания.ру 13 октября в 16:37
Наука
Раскрыт секрет голоса подводного вулкана
Геологи установили инфразвуковые микрофоны на дне в 59 километрах к югу от вулкана. За 9 месяцев наблюдений вулкан извергался более 70 раз.
Популярная механика 10:51
Происшествия
Следователи пришли с обысками по делу ФБК в 30 регионов России
В 30 регионах России следователи проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального по делу об отмывании денег.
Lenta.ru 04:49
Киберспорт
Стрим: League of Legends – Сильно утренние «шахматы»
Участвуем в рейтинговых боях Garro решил лишний раз не церемониться и с самого утра отправиться сражаться с другими игроками в Teamfight Tactics, крайне популярный дополнительный режим для MOBA League of Legends.
Srnsk 22:10
Политика
Путин подарил принцу Абу-Даби белого кречета
Президент России Владимир Путин подарил белого кречета наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.
Комсомольская правда 11:23
Экономика
Дума Екатеринбурга вызвала на ковер вице-губернатора и спикера парламента
Дума Екатеринбурга готовится принять обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и региональному Заксобранию с просьбой смягчить условия перехода бизнеса на новую кадастровую оценку недвижимости.
Европейско-Азиатские новости вчера в 03:03