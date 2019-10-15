Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК опубликовал фото подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга

Управление Следственного комитета по Свердловской области опубликовало фотографии подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной, пропавшей в Екатеринбурге после попытки продать автомобиль. Ранее днем полицейские задержали троих официально не работающих местных жителей — двоих мужчин и одну женщину.
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с чего всё началось
Следственный комитет России показал
 видеозапись следственного эксперимента, проведенного в Екатеринбурге с подозреваемыми в нашумевшем убийстве 27-летней Ксении Каторгиной.
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Подозреваемый в убийстве женщины на Урале признался в предварительном сговоре группы

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СК показал подозреваемых в убийстве продававшей машину женщины

РБК12:25

«Убивать решили изначально»: СК опубликовал кадры следственного эксперимента по делу Ксении Каторгиной

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Появились кадры допроса подозреваемых в убийстве девушки из Екатеринбурга, продававшей машину

URA.Ru12:35

На Урале арестовали подозреваемых в убийстве девушки, продававшей авто

Российская газета12:00

СК опубликовал фото подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга

РИА Новости14:10
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Общество

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REGNUM 07:22
Общество

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Lenta.ru 12:43
Происшествия

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