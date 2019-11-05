с чего всё началось

Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Политика В МИД РФ назвали недружественным отказ Эстонии в пролете и заходе российских судов Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков" и считает его недружественным.

Энергетика «Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому» Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.

Общество Судьи и депутаты получают пенсии выше 40 тысяч рублей в месяц В 2019 году размер социальной пенсии по старости составляет более 5 тыс. руб. Прописанным в Москве артистам также положена региональная надбавка.

Экономика «Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".

Общество Данные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.

Политика Украина надеется вскоре получить снайперские винтовки из Канады Украина надеется в ближайшее время получить снайперские винтовки из Канады, сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Космос Грузовой корабль Cygnus прибыл к МКС Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября ракета-носитель «Антарес» с кораблём Cygnus стартовала с площадки NASA «Уоллопс».

Авто Названы способы выяснить реальный пробег автомобиля Множество сколов, трещин, царапин, потертостей и других дефектов ЛКП часто указывают на то, что машина «пробежала» больше 100 тысяч километров.

Музыка Путин поднял тост за лауреатов конкурса имени Чайковского Президент РФ Владимир Путин встретился с лауреатами Международного конкурса имени Чайковского, передает РИА Новости.

Происшествия Женщина и двое детей погибли на пожаре в Башкирии В Башкортостане в результате пожара погибли двое детей и женщина. ЧП произошло в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики.

Культура Умерла актриса и певица Мари Лафоре В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.

Экономика Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Экономика Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.

Происшествия В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты» В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".

Экономика УГМК получит крупнейшее месторождение меди на Урале Стартовый платеж на аукционе составит 2,1 миллиарда Правительство РФ запланировало на 2019 год проведение аукциона на разведку и добычу крупнейшего на Урале Волковского месторождения ванадиево-железо-медных руд.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.