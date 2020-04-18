Происшествия
Российская газетаПоявилось видео задержания замглавы Хакасии
Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Читать в источнике
Оценить1,4K
В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, Новиков был задержан с поличным. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:39, Ашберн
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ 06:54
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 16 апреля в 11:20
Общество
МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень
Специалисты МЧС России советуют, вернувшись из магазина, замачивать зелень, помидоры и огурцы на 10-15 минут в воде для профилактики распространения коронавируса.
ТАСС 20:29
Гаджеты
В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал»
Производительность созданному в России мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000.
OAnews 06:05
Общество
У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус
"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
ТАСС 16:57
Здоровье
Китай выступил с новыми фактами по поводу коронавируса
В КНР признали, что симптомы коронавируса демонстрируют не более 20% инфицированных.
Вечерний курьер вчера в 05:18
Общество
В Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы
Позднее Щитов уточнил, что совет иметь при себе копии документов, подтверждающих фактическое проживание, является его личной рекомендацией.
RT на русском вчера в 11:26
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Здоровье
Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус
Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме.
РИА Новости 07:23
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы в пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:43
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практические невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru 18:49
Общество
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Таиланда в Екатеринбург
Вывозной рейс с российскими гражданами вылетел из Бангкока в Екатеринбург.
Газета.Ru 06:20
Происшествия
В Минусинском районе в упор расстреляли мужчину
В Минусинском районе Красноярского края буквально среди бела дня два человека расстреляли 24-летнего мужчину.
ТВ-Енисей 08:58
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в мае
На большей части европейской территории России в мае ожидается теплая погода.
Mockva.ru 05:49
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Певец Юрий Шатунов, проживающий в настоящее время в Германии, рассказал, как в стране борются с карантином, и отметил массовую скупку немцами туалетной бумаги.
Известия 22:14
Экономика
МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран
Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Lenta.ru 19:06
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Армия и оружие
Sohu рассказало, чем для Украины обернется попытка нападения на Россию
Китайские аналитики констатировали, что последние несколько лет отношения между Россией и Украиной переживают крайне сложный период.
ПолитРоссия вчера в 15:25
Финансы
Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 74,68 руб. Курс евро снижался на 0,5%, до 81,25 руб.
Коммерсантъ 16 апреля в 03:08
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Футбол
Вратарь сборной Албании привлёк внимание «Спартака» и «Краснодара»
По информации Fotomaç, вратарем "Менеменспора" и сборной Албании Гентианом Селмани заинтересовались российские клубы.
Soccer.ru 04:37
Здоровье
Минобороны достроило медицинский центр в Нижнем Новгороде
Министерство обороны России завершило строительство медицинского центра на 60 койкомест в Нижнем Новгороде, пишет ТАСС.
РБК Нижний Новгород вчера в 11:51
Политика
Компания из США отвергла причастность к сносу памятника Коневу
Международная юридическая компания Squire Patton Boggs отвергла, что повлияла на решение чешских властей снести памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
РБК вчера в 12:47
Общество
Спрогнозированы новые привычки туристов после пандемии коронавируса
Привычки путешественников могут измениться, когда пандемия коронавируса закончится.
Lenta.ru 22:05
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер вчера в 09:16
Происшествия
МВД Башкирии прокомментировало видео задержания детей на улице
Российская газета вчера в 03:02