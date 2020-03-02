Происшествия
Российская газетаСК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья
Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева. Само задержание в достаточно жесткой манере проводили оперативные сотрудники регионального УФСБ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия обвиняют во взяточничестве
Твой Иркутсквчера в 21:56
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 09:39, Ашберн
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Биатлон
МОК передал в суд поддельные подписи Родченкова
1. Адвокат российских биатлонисток заявил о поддельных подписях Родченкова в документах МОК В понедельник, 2 марта, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал апелляцию российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против санкций Международного олимпийского комитета (МОК).
Происшествия
В ОНК заявили о признании расстрелявшего солдат Шамсутдинова вменяемым
Политика
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Политика
Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА "Новости".
Политика
Аваков назвал российской провокацией задержание экс-командира «Айдара»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал очередной российской провокацией задержание в Греции бывшего народного депутата и экс-командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
Происшествия
Из Фонтанки достали тело курсанта
Армия и оружие
Все боевые части на Украине перешли на питание по стандартам НАТО
Все боевые части украинской армии перешли на новую систему питания по каталогу продуктов по стандартам НАТО.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел американский авианосец
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
Здоровье
Медики назвали 5 вредных для щитовидной железы продуктов
Медики назвали продукты, которые могут навредить щитовидной железе, продуцирующей важные для нормального функционирования организма гормоны.
Происшествия
СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником
Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.
Энергетика
Казахстан отказался продавать нефть Белоруссии без пошлины
Нур-Султан готов продавать нефть Белоруссии только по цене, включающей экспортную пошлину, сказал вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев 2 марта Ранее Минск закупал 19 млн тонн нефти ежегодно у России и не платил экспортную пошлину в рамках торговых соглашений ЕАЭС.
Финансы
Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года
Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Установлены возможные участники убийства Листьева
Бывшие следователи, которые вели уголовное дело об убийстве Листьева, утверждают, что им удалось установить личности участников преступления.
Общество
Выявлены новые виды телефонного мошенничества
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выявила новые виды телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят в банки, представляются сотрудниками службы и требуют предоставить конфиденциальные данные, передает РИА "Новости".
Политика
Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
Игры
Square Enix выпустила демоверсию ремейка Final Fantasy VII
2 марта компания-разработчик Square Enix выпустила в PS Store публичную демоверсию Final Fantasy VII.
Политика
Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
Общество
Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Кино
В Москве объявили номинантов на премию «Ника»
Вручение премии пройдет 29 марта в ККЗ "Вегас" в Москве.
Биатлон
Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону
Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Общество
Вредные для климата компании оставят без денег
Государственный пенсионный фонд Норвегии (GPFG), крупнейший суверенный фонд в мире, решил избавиться от акций четырех компаний, чья деятельность наиболее вредна для климата.
Шоу-бизнес
Меган Маркл потребовала роль супергероини
Неназванный инсайдер заявил, что 38-летняя герцогиня Сассекская уже потребовала от своего агента Ника Коллинза заняться поисками подходящей роли.
Происшествия
Суд присудил бывшему фигуранту «московского дела» Конону 100 тыс. рублей
Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск о компенсации бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках Даниила Конона за незаконное уголовное преследование.