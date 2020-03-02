Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья

Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева. Само задержание в достаточно жесткой манере проводили оперативные сотрудники регионального УФСБ.
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Опубликовано видео задержания замруководителя Россельхознадзора по Прибайкалью и Бурятии

ИА Альтаир05:00

Вкуснятина! Как чиновник из Сибири съел улики при задержании и подавился (ВИДЕО)

IrkutskMedia07:05

Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей

РИА Новости05:23

Замглавы иркутского Россельхознадзора при задержании съел бумагу с цифрами

ТАСС07:04

СКР опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора в Приангарье и Бурятии

ИрСити03:39

Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия обвиняют во взяточничестве

Твой Иркутсквчера в 21:56

Замглавы иркутского управления Россельхознадзора обвинили во взяточничестве

ИркСибвчера в 21:52
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Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ 06:17
Происшествия

Полицейского в Дивеево подозревают в покровительстве наркоторговцам

Известия 08:22
Биатлон

МОК передал в суд поддельные подписи Родченкова

1. Адвокат российских биатлонисток заявил о поддельных подписях Родченкова в документах МОК В понедельник, 2 марта, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал апелляцию российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против санкций Международного олимпийского комитета (МОК).
Lenta.ru 09:26
Происшествия

В ОНК заявили о признании расстрелявшего солдат Шамсутдинова вменяемым

RT на русском 07:57
Политика

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
RT на русском 06:44
Политика

Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:43
Политика

Аваков назвал российской провокацией задержание экс-командира «Айдара»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал очередной российской провокацией задержание в Греции бывшего народного депутата и экс-командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
Lenta.ru 09:11
Происшествия

Из Фонтанки достали тело курсанта

Piter.tv 09:06
Армия и оружие

Все боевые части на Украине перешли на питание по стандартам НАТО

Все боевые части украинской армии перешли на новую систему питания по каталогу продуктов по стандартам НАТО.
Известия 07:01
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Армия и оружие

В Средиземное море вошел американский авианосец

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
Газета.Ru вчера в 01:13
Здоровье

Медики назвали 5 вредных для щитовидной железы продуктов

Медики назвали продукты, которые могут навредить щитовидной железе, продуцирующей важные для нормального функционирования организма гормоны.
ФАН вчера в 01:54
Происшествия

СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником

Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.
РИА Новости 07:51
Энергетика

Казахстан отказался продавать нефть Белоруссии без пошлины

Нур-Султан готов продавать нефть Белоруссии только по цене, включающей экспортную пошлину, сказал вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев 2 марта Ранее Минск закупал 19 млн тонн нефти ежегодно у России и не платил экспортную пошлину в рамках торговых соглашений ЕАЭС.
Украина.ру 08:38
Финансы

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 08:51
Общество

Установлены возможные участники убийства Листьева

Бывшие следователи, которые вели уголовное дело об убийстве Листьева, утверждают, что им удалось установить личности участников преступления.
ФедералПресс 08:31
Общество

Выявлены новые виды телефонного мошенничества

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выявила новые виды телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят в банки, представляются сотрудниками службы и требуют предоставить конфиденциальные данные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:43
Политика

Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
РИА Новости 29 февраля в 21:50
Общество

Учительницу в Башкирии уволили за оскорбление школьницы

Известия 08:06
Игры

Square Enix выпустила демоверсию ремейка Final Fantasy VII

2 марта компания-разработчик Square Enix выпустила в PS Store публичную демоверсию Final Fantasy VII.
МонаВиста 06:32
Политика

Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
RT на русском 08:18
Общество

Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 07:39
Кино

В Москве объявили номинантов на премию «Ника»

Вручение премии пройдет 29 марта в ККЗ "Вегас" в Москве.
РИА Новости 09:12
Биатлон

Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.
РИА Новости 06:28
Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.
iReactor 08:49
Кино

Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

Cyber.sports.ru 28 февраля в 14:55
Футбол

Казань получила право принять матч за Суперкубок УЕФА 2023 года

РБК 09:12
Общество

Вредные для климата компании оставят без денег

Государственный пенсионный фонд Норвегии (GPFG), крупнейший суверенный фонд в мире, решил избавиться от акций четырех компаний, чья деятельность наиболее вредна для климата.
Lenta.ru 09:30
Шоу-бизнес

Меган Маркл потребовала роль супергероини

Неназванный инсайдер заявил, что 38-летняя герцогиня Сассекская уже потребовала от своего агента Ника Коллинза заняться поисками подходящей роли.
Профиль 09:15
Происшествия

Суд присудил бывшему фигуранту «московского дела» Конону 100 тыс. рублей

Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск о компенсации бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках Даниила Конона за незаконное уголовное преследование.
Коммерсантъ 07:01
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