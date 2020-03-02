Происшествия
Российская газетаСК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья
Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева. Само задержание в достаточно жесткой манере проводили оперативные сотрудники регионального УФСБ.
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Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия обвиняют во взяточничестве
Твой Иркутсквчера в 21:56
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Происшествия
На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ
Вооруженный мужчина захватил в заложники около 30 человек в торговом центре (ТЦ) Greenhills в филиппинском городе Сан-Хуан (входит в Манильскую агломерацию), сообщает The Philipino Times.
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Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
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Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
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Происшествия
У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус
Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
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Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
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Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
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Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве
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Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.
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Представители компании Xiaomi сделали официальное заявление, в котором анонсировали передовую беспроводную технологию зарядного устройства мощностью 40 Вт. На данный момент она является самой быстрой в данной индустрии.
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Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию
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Цена на нефть выросла более чем на 3 %
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Фигуристка Сотникова объявила о завершении карьеры
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В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Игры
Игра DOOM Eternal будет поддерживать до 1 000 кадров в секунду
Экономика
Производители роз пригрозили уйти с рынка из-за высоких налогов
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
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Президент узаконил штрафы за платные парковки в Воронеже
Платные парковки в Воронеже заработали 1 октября 2018 года, но из-за несовершенства законодательства концессионер и город не могли выписывать штрафы неплательщикам.
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