Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья

Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева. Само задержание в достаточно жесткой манере проводили оперативные сотрудники регионального УФСБ.
Читать в источнике
Комментировать77

Подробнее о событии

Замглавы иркутского Россельхознадзора при задержании съел бумагу с цифрами

ТАСС07:04

Замглавы иркутского управления Россельхознадзора обвинили во взяточничестве

ИркСибвчера в 21:52

Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей

РИА Новости05:23

Опубликовано видео задержания замруководителя Россельхознадзора по Прибайкалью и Бурятии

ИА Альтаир05:00

СКР опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора в Приангарье и Бурятии

ИрСити03:39

Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия обвиняют во взяточничестве

Твой Иркутсквчера в 21:56

Вкуснятина! Как чиновник из Сибири съел улики при задержании и подавился (ВИДЕО)

IrkutskMedia07:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 08:04, Ашберн
Происшествия

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

Вооруженный мужчина захватил в заложники около 30 человек в торговом центре (ТЦ) Greenhills в филиппинском городе Сан-Хуан (входит в Манильскую агломерацию), сообщает The Philipino Times.
Коммерсантъ 01:36
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини

Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Discover24 03:21
Общество

Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 07:39
Происшествия

У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Вести.Ru 06:31
Политика

Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Армия САР открыла огонь в ответ. Как сообщили в Минобороны РФ, были обстреляны турецкие военные, которые не должны были там быть.
RuNews24.ru вчера в 06:46
Политика

Ветераны конфликта в Приднестровье штурмовали правительство Молдавии

Lenta.ru 07:32
Биатлон

CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова

Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Lenta.ru 07:14
Наука

Аутоиммунные антитела подавляют депрессию

Учёные проанализировали медицинские базы данных и обнаружили, что люди с аутоиммунными антителами в крови и ослабленными гематоэнцефалическими барьерами меньше страдают от депрессий и тревожности.
ToDay News Ufa 29 февраля в 06:04
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика сегодня 29 февраля в 20:37
Политика

Путин почтил память псковских десантников 6-й роты

20 лет назад в Аргунском ущелье десантники 6-й роты участвовали в неравном бою с бандформированиями.
Общественное телевидение России вчера в 20:23
Армия и оружие

Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром

ИА Новороссия 02:35
Общество

Мэр Томска наградил знаком «Меценат города» свою жену

РИА Новости 07:02
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Политика

Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве

Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:47
Игры

Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру

Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.
Игромания.ру вчера в 01:53
Гаджеты

Xiaomi представила уникальную быструю и холодную зарядку

Представители компании Xiaomi сделали официальное заявление, в котором анонсировали передовую беспроводную технологию зарядного устройства мощностью 40 Вт. На данный момент она является самой быстрой в данной индустрии.
Live24 07:14
Политика

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
РИА Новости 05:01
Общество

Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Интерфакс 02:33
Футбол

Фернандес, Луценко или Тедеско: кто стал главным героем 20-го тура

Гол принес команде ничью, хотя за полминуты до этого Урал вполне мог повести 2:0, если бы Андрей Егорычев реализовал куда более верный, чем у Фернандеса, голевой момент.
Советский спорт 06:00
Энергетика

Цена на нефть выросла более чем на 3 %

27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала более чем на 4 %, составив 49,66 долларов за баррель.
Городовой 01:34
Наука

Европейцы занялись разработкой 50-местного гибридного самолета

N+1 01:40
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
Киберспорт

Valorant: авторы League of Legends показали свою новую игру

Riot Games (авторы League of Legends) показали, как будет выглядеть их новый тактический шутер под названием Valorant.
REGNUM 06:54
Фигурное катание

Фигуристка Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Известия вчера в 21:04
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Игры

Игра DOOM Eternal будет поддерживать до 1 000 кадров в секунду

OAnews 29 февраля в 11:50
Экономика

Производители роз пригрозили уйти с рынка из-за высоких налогов

В ближайшие полтора-два года отечественные розы могут пропасть с рынка из-за увеличения налогов на производителей и снижения таможенных пошлин на импорт цветов,предупредила Национальная ассоциация цветоводов.
Интерфакс 06:37
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 29 февраля в 08:34
Общество

Президент узаконил штрафы за платные парковки в Воронеже

Платные парковки в Воронеже заработали 1 октября 2018 года, но из-за несовершенства законодательства концессионер и город не могли выписывать штрафы неплательщикам.
Вести Воронеж 04:44
Общество

В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу

РИА Новости 04:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное