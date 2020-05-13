Происшествия
РИА НовостиСК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
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с чего всё началось
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер.Интерфакс06:07
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Общие перемены отменят в российских школах
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