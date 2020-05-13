Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
Читать в источнике
Комментировать237
с чего всё началось

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер.
Интерфакс06:07

Подробнее о событии

Сестер Хачатурян ждут в Генпрокуратуре

Коммерсантъ11:54

СК не переквалифицировал действия сестёр Хачатурян на самооборону

RT на русском05:55

Расследование дела сестер Хачатурян завершено

ТАСС07:14

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

РИА Новости06:08

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Интерфакс06:07

Адвокат сестер Хачатурян заявил об отказе СК смягчать обвинение

РБК05:57

СК завершил расследование дела сестёр Хачатурян

News.ru08:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 13:46, Ашберн
Политика

Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней

В понедельник, 11 мая, Президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней.
168 часов вчера в 03:46
6K
Экономика

Госдума одобрила резкое увеличение возмещения по вкладам

Министр финансов Антон Силуанов, который ранее поддержал законопроект, подчеркнул, что 10 млн руб. будет компенсироваться в тех случаях, когда граждане оказались в «сложных жизненных ситуациях».
Инвест-Форсайт 06:24
32
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
207
Армия и оружие

Украина закупит у США три крупные партии вооружения

Украина и США продолжают переговоры о закупке Киевом трех крупных партий вооружения, сделка должна состояться в текущем году, сообщил 12 мая посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.
Известия вчера в 18:36
1
Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
56
Общество

В России перенесли сроки проведения ЕГЭ

Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
РИА Новости 09:16
1K
Политика

Ангела Меркель попала под перекрестный допрос

Канцлер Германии рассказала депутатам о коронавирусе и отношениях с Россией В среду канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые с начала эпидемии коронавируса выступила перед депутатами Бундестага, ответив на их вопросы.
Коммерсантъ 13:17
2
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
11
Происшествия

Охота львицы на поедающих зебру гиен попала на видео

Lenta.ru 10:22
Кино

СМИ стал известен общий бюджет продолжений «Аватара»

Peterburg2.ru 11 мая в 14:13
6
Политика

Госдума ограничила право избираться осужденным по статьям о митингах

Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в избирательное право, который лишает права занимать выборные должности граждан России, которые были осуждены по 50 различным статьям Уголовного кодекса, в том числе по так называемым политическим статьям о нарушении порядка проведения массовых акций («дадинская статья») и применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 11:52
5
Общество

Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах

На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 20:54
3,4K
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

REGNUM 02:08
771
Общество

Власти Калининградской области ужесточили масочный режим

В Калининградской области ужесточили масочный режим.
Невские Новости 12:40
15
Здоровье

Королев стал новым антилидером по коронавирусу в Подмосковье

По данным на среду, число заболевших в Королеве достигло 1259 человек. За сутки здесь выявили 75 новых случаев - больше всего в области.
Подмосковье Сегодня 07:54
1K
Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
117
Шоу-бизнес

Здоровье Татьяны Булановой снова ухудшилось

Paparazzi.ru 03:23
34
Политика

В Думе попросят МИД ввести санкции против NYT и FT из-за фейков

Комиссия Госдумы попросит МИД России применить санкционные меры к изданиям The New York Times и Financial Times после статей о занижении в РФ данных о смертности от COVID-19 вплоть до лишения аккредитации на территории страны.
Известия 13:27
10
Энергетика

Польша перекроет российский газ в Европу. Платить придется больше

Польша хочет больше денег На газопровод "Ямал-Европа" приходится пятая часть поставок российского газа в Европу – 33 млрд кубометров из примерно 160 млрд в год.
Капитал страны 10:14
6
Экономика

Трамп обратился к ФРС с просьбой спасти нефтяные компании

Президент США Дональд Трамп считает, что необходимо изменить целью ориентации преимущественно на средний бизнес программу кредитования бизнеса Main Street, о чем попросил Федеральную резервную систему.
МонаВиста 10:27
7
Происшествия

На Украине разыскивают девушек, осквернивших Вечный огонь

REGNUM 09:44
2
Общество

Россияне стали чаще умирать от алкоголя в период пандемии коронавируса

Россияне, находящиеся в режиме самоизоляции в период пандемии коронавируса, стали чаще умирать от алкоголя.
Lenta.ru 07:52
299
Космос

Астрофизики выяснили, где рождаются нейтрино высоких энергий

Исследование показывает, что нейтрино высоких энергий рождаются вблизи сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.
Индикатор 11:56
Общество

Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на «явные альтернативные причины»

Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на "явные альтернативные причины" В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что более 60% смертей пациентов с коронавирусом не вошли в статистику, так как причиной смерти стали другие заболевания.
Медиазона 11:11
1
Политика

Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса

Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 12:13
180
Общество

В Мурманской области медикам заплатили обещанную президентом надбавку только за проведенное с больными коронавирусом время

Министр здравоохранения Дмитрий Панычев заявил, что расчеты были сделаны с ошибкой, а медики должны получать доплаты за все рабочее время, вне зависимости от контакта с больными.
7х7 10:43
1
Общество

В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V

Сетевые источники информировали о том, что вскоре может стартовать бесплатная раздача на ресурсе Epic Games Store популярной игры Grand Theft Auto V. Данное мероприятие запланировано на период с 14 по 21 мая.
OAnews 12:26
1
Игры

Halo 2: Anniversary вышла на PC

Ремастер оригинальной Halo 2 под названием Anniversary вышел на PC.
Cyber.sports.ru 03:23
1
Общество

Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток

В Санкт-Петербурге более 1,8 млн. жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток.
Что происходит 02:44
549
Общество

Общие перемены отменят в российских школах

Российские школьники начнут новый учебный год уже по новым правилам.
Телеканал 360° 12:59
1
Главное