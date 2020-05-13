Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

с чего всё началось

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.

Общество ОГЭ для девятых классов отменяется Обязательные ОГЭ в девятых классах проводиться не будут - выпускникам поставят отметки в аттестат на основе школьных годовых. 120

Общество В Волгоградской области планово окончат учебный год Последний звонок, учитывая, что в Волгоградской области сегодня фиксируется рекордное число зараженных коронавирусом, пройдет в дистанционном формате. 4

Единоборства Макгрегор посоветовал Фергюсону поблагодарить докторов Экс-чемпиону промоушена не понравились слова Фергюсона, который обозвал его и посоветовал завязать с выпивкой.

Политика МИД РФ считает возможными переговоры о поставках вооружений в Иран Москва не исключает начала переговоров о поставках российских вооружений в Иран после снятия с этой страны предстоящей осенью эмбарго Совбеза ООН, заявил «РИА Новости» директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.

Общество Супруга Пескова Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом Олимпийская чемпионка в парных танцах на льду Татьяна Навка попала в больницу с коронавирусом. Об этом она сообщила изданию Daily Storm. 1,3K

Общество В России запустили сервис по оформлению выплат на детей В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября. 3,2K

Единоборства Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая Украинский боксёр Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.

Авто В России появилась бронированная Audi за 55 млн рублей Как сообщают «Автоновости дня», стоимость автомобиля составит минимум 55 млн рублей, однако купить его смогут не все: все заказы верифицируются в Германии, и некоторым клиентам их попросту не одобряют. 7

Авто Кроссовер Kia Mohave получил новую «топовую» версию Вслед за Hyundai Palisade, получившим роскошную версию VIP с массивной «тумбой» на втором ряду, новой топовой комплектацией Gravity обзавелся и его соотечественник KIA Mohave. 13

Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 526

Общество Мишустин потребовал активизировать работу по выплатам медикам Правительство России довело до регионов средства на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, однако из выделенных более 27,5 млрд руб. врачам пока выплатили лишь около 4,5 млрд, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическом вопросам. 1

Общество В уральском городе разрешили работать торговым центрам Тавда, Свердловская область, 13 мая 2020, 12:17 — REGNUM В Тавде (Свердловская область) разрешили работать торговым центрам, хотя в регионе ещё действует «режим самоизоляции». 7

Экономика Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. 411

Общество В России выявили 11 656 новых случаев коронавируса за сутки В России выявили 11 656 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, за весь период наблюдений зарегистрировали 221 344 человека с инфекцией. 271