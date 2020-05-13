Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксСледствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

В конце 2019 года Генпрокуратура вернула СК материалы в отношении Хачатурян с обвинительным заключением для двух старших сестер и постановлением о применении мер медицинского характера к младшей девушке, отказавшись передавать дела в суд.
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с чего всё началось

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер.
Интерфакс06:07

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СК завершил расследование дела сестёр Хачатурян

News.ru08:46

Расследование дела сестер Хачатурян завершено

ТАСС07:14

Адвокат сестер Хачатурян заявил об отказе СК смягчать обвинение

РБК05:57

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

РИА Новости06:08

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Интерфакс06:07

СКР не признал действия сестер Хачатурян самообороной

Коммерсантъ06:12

СК не переквалифицировал действия сестёр Хачатурян на самооборону

RT на русском05:55
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
Кино

Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу

Компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу.
News.ru 06:04
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Общество

В России перенесут сроки проведения ЕГЭ

Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
Известия 07:07
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Происшествия

В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
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Экономика

Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина

Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08
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Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
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Экономика

Пострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы

Индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, в 2020 году сделают налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.
Псковское агентство информации 11 мая в 10:06
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Происшествия

В «Ленэнерго» в Петербурге проходят обыски

Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве.
BFM.ru 08:15
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Кино

Финальный сезон сериала «13 причин почему» выйдет на Netflix 5 июня

Сериал «13 причин почему» вернется на экраны 5 июня 2020 года.
КиноПоиск вчера в 04:09
Экономика

Госдума увеличила возможности возмещения по вкладам

Госдума увеличила возможности по возвращению денег со счетов – компаниям и вкладчикам.
Вести.Ru 08:39
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Армия и оружие

Черноморский флот России отмечает 237-ю годовщину своего создания

Флот готовится принять новые военные суда Черноморский флот России, который сегодня отмечает 237-ю годовщину своего создания, примет в этом году в свое распоряжение 16 новых кораблей, сообщает РИА Новости.
Inc-news.ru 01:15
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Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

REGNUM 03:40
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Общество

Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах ОСАГО

Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
RT на русском 08:06
13
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 06:27
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Общество

Саудовские супертанкеры с нефтью не могут разгрузиться в США

Экспресс газета 06:19
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Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

РИА Новости вчера в 18:13
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Общество

На Кубани санатории с 1 июня начнут приём отдыхающих

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что санатории региона с 1 июня начнут приём отдыхающих.
RT на русском вчера в 05:44
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Кино

Назван самый популярный фильм в период самоизоляции

Дети чаще всего смотрят такие фильмы, как «Пушистый шпион», «Реальная белка», «Планета 51», «Король Лев», «Артур и война двух миров», «Как приручить дракона 3». Нужно отметить, что продолжительность смотрения детского контента увеличилась на 28%.
ToDay News Ufa вчера в 15:33
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Кино

Актер Александр Петров назвал лучший экранный поцелуй в своей карьере

Российский актер Александр Петров признался, что самый яркий его поцелуй случился с напарницей Марией Ароновой.
iReactor 04:47
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Кино

Джош Гэд из «Красавицы и чудовища» сыграет в фильме о падении Луны

Берлин, 13 мая 2020, 13:52 — REGNUM Одну из ролей в новом фильме-катастрофе «Падение Луны» немецкого режиссера Роланда Эммериха исполнит американский актер Джош Гэд, известный зрителям по роли Лефу в фильме-сказке «Красавица и чудовище».
REGNUM 06:52
Футбол

Леонид Федун: «К сожалению, выпишут нескоро»

Владелец "Спартака" Леонид Федун находится в московской больнице, у него был диагностирован коронавирус.
Bobsoccer 05:19
8
Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
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Политика

Верховная рада Украины приняла закон о национализированных банках

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раду прибыл президент Украины Владимир Зеленский и попросил депутатов принять этот закон, чтобы «защитить украинскую экономику».
REGNUM 06:18
Здоровье

Более 40 случаев коронавируса выявили на Алтае за сутки

Врачи выявили 43 случая коронавируса в Алтайском крае за сутки, число инфицированных выросло до 770 человек, сообщили в оперштабе по региону.
ФАН 02:32
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Общество

В Воронежской области продлили режим самоизоляции

Власти Воронежской области продлили до 31 мая в регионе режим повышенной готовности и самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом, говорится в указе губернатора Александра Гусева.
РИА Новости 08:53
8
Здоровье

962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 07:00
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Происшествия

Мосгорсуд отправил на принудительное лечение убийцу сотрудника СК

Известия 07:31
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Игры

Halo 2: Anniversary вышла на PC

Ремастер оригинальной Halo 2 под названием Anniversary вышел на PC.
Cyber.sports.ru 03:23
1
Общество

Германия и Австрия намерены полностью открыть границу с 15 июня

Власти Германии и Австрии собираются с 15 июня полностью открыть границу, которая была закрыта из-за пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 03:29
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
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Происшествия

На Шри-Ланке российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков

Сотруднику зоопарка Ростова-на-Дону Александру Игнатенко грозит штраф в размере 3 млн рублей или 40 лет тюрьмы за сбор насекомых на Шри-Ланке, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 15:54
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Главное