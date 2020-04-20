Общество
RT на русскомСК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
Читать в источнике
Оценить121
с чего всё началось
Следственный комитет России выступил с заявлением, в котором сообщил о пристальном внимании к материалам в Сети с заведомо ложной информацией о новом коронавирусе, а также к видеороликам о дистанционном обучении, в которых содержатся пранки и издевательства над учителями.Вести.Ru05:11
Подробнее о событии
Показать все источники
СК будет отслеживать издевательства и пранки против учителей на дистанционных занятиях
Комсомольская правда03:48
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:12, Ашберн
Здоровье
На Украине назвали стоимость лечения коронавируса
«Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий Национальной службы [здоровья] Украины», — рассказала замминистра.
Lenta.ru 02:52
Политика
Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:10
Энергетика
Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Армия и оружие
Фото: украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии
В интернете появилось фото необычного БТР-4, который в Нигерии оборудовали дополнительным пулеметом.
Российская газета 05:10
Общество
Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве
Диагностика позволяет все больше выявлять пациентов с лёгкой формой коронавируса или без симптоматики, медицинская сеть работает в нормальном плановом режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара в ГКБ номер 24.
РИА Новости 05:22
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Кино
Джеймс Ганн поделился списком фильмов о путешествиях во времени
Piter.tv вчера в 06:31
Экономика
Guggenheim: рынок акций США может снизиться на 60%
Во время следующего обвала индекс S&P 500 может упасть до 1200 пунктов, полагает инвестиционный директор Guggenheim Investments Скотт Майнерд.
Profinance.ru 18 апреля в 13:35
Общество
Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть
Систему, которая, казалось, была заточена на максимальное извлечение выгоды – однако она в то же время оказалась неустойчивой и подверженной рискам, – пишет нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц.
Взгляд.ру 01:36
Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru 18 апреля в 08:22
Происшествия
На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек
У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:06
Шоу-бизнес
Пынзарь сняла наращенные волосы и показала результат
Wday.ru вчера в 23:42
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Транспорт
Пропускной режим в Москве ужесточат со следующей недели
Эхо Москвы 18 апреля в 06:06
Здоровье
78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом
Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
Авто
В России появится самый мощный Mini
Автоновости дня 05:55
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
Культура
Андрей Макаревич вступился за сериал «Зулейха открывает глаза»
Музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке вступился за сериал «Зулейха открывает глаза», который показывают по телеканалу «Россия 1», и напомнил о популярности оригинальной книги среди читателей.
Афиша Daily 04:28
Футбол
Роман Широков: не вижу, в чем сборная России прибавила после ЧМ-2018
Бывший футболист сборной России Роман Широков в интервью РИА Новости заявил, что не видит прогресса у национальной команды после домашнего чемпионата мира 2018 года.
РИА Новости 04:12
Наука
Назван период, когда заболевший коронавирусом наиболее опасен
По словам ученых, заболевший наиболее заразен в первые 2-3 дня до появления симптомов, а контагиозность достигает максимального значения за 0,7 дня до того момента, когда заболевание начинает проявляться.
Live24 05:59
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
Общество
«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов
В середине апреля «Аэрофлот» впервые в своей истории уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов, сообщает газета «Ведомости».
РБК 05:59