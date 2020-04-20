с чего всё началось

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.

Здоровье На Украине назвали стоимость лечения коронавируса «Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий Национальной службы [здоровья] Украины», — рассказала замминистра. 1

Политика Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 97

Энергетика Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса. 235

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,7K

Общество Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве Диагностика позволяет все больше выявлять пациентов с лёгкой формой коронавируса или без симптоматики, медицинская сеть работает в нормальном плановом режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара в ГКБ номер 24. 45

Космос В направлении Земли летит новая комета В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий. 3

Общество Названы регионы с приростом и убылью населения В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. 279

Экономика Guggenheim: рынок акций США может снизиться на 60% Во время следующего обвала индекс S&P 500 может упасть до 1200 пунктов, полагает инвестиционный директор Guggenheim Investments Скотт Майнерд.

Общество Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть Систему, которая, казалось, была заточена на максимальное извлечение выгоды – однако она в то же время оказалась неустойчивой и подверженной рискам, – пишет нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц. 3

Политика Президент Чехии допустил открытие границ через год Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год. 150

Происшествия На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. 73

Происшествия На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб. 29

Общество Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 730

Культура Андрей Макаревич вступился за сериал «Зулейха открывает глаза» Музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке вступился за сериал «Зулейха открывает глаза», который показывают по телеканалу «Россия 1», и напомнил о популярности оригинальной книги среди читателей. 31

Футбол Роман Широков: не вижу, в чем сборная России прибавила после ЧМ-2018 Бывший футболист сборной России Роман Широков в интервью РИА Новости заявил, что не видит прогресса у национальной команды после домашнего чемпионата мира 2018 года.

Наука Назван период, когда заболевший коронавирусом наиболее опасен По словам ученых, заболевший наиболее заразен в первые 2-3 дня до появления симптомов, а контагиозность достигает максимального значения за 0,7 дня до того момента, когда заболевание начинает проявляться.