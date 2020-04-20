Общество

RT на русскомRT на русскомСК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
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с чего всё началось
Следственный комитет России выступил с заявлением
, в котором сообщил о пристальном внимании к материалам в Сети с заведомо ложной информацией о новом коронавирусе, а также к видеороликам о дистанционном обучении, в которых содержатся пранки и издевательства над учителями.
Вести.Ru05:11

Подробнее о событии

СКР выявляет школьников, которые издеваются над учителями на домашнем обучении

Коммерсантъ04:37

СК пообещал наказывать за пранки над учителями

РБК04:13

Следственный комитет решил заступиться за учителей, над которыми издеваются во время онлайн-уроков

Эхо Москвы05:04

СК будет отслеживать издевательства и пранки против учителей на дистанционных занятиях

Комсомольская правда03:48

СК выявляет видеоролики с пранкерством и издевательствами над учителями

ТАСС03:39

СК будет отслеживать пранки против учителей, ведущих уроки дистанционно

РИА Новости03:31

СКР предупредил об ответственности за дистанционное оскорбление учителей

Интерфакс03:25
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:12, Ашберн
Здоровье

На Украине назвали стоимость лечения коронавируса

«Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий Национальной службы [здоровья] Украины», — рассказала замминистра.
Lenta.ru 02:52
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Политика

Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:10
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Энергетика

Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
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Армия и оружие

Фото: украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии

В интернете появилось фото необычного БТР-4, который в Нигерии оборудовали дополнительным пулеметом.
Российская газета 05:10
Общество

Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве

Диагностика позволяет все больше выявлять пациентов с лёгкой формой коронавируса или без симптоматики, медицинская сеть работает в нормальном плановом режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара в ГКБ номер 24.
РИА Новости 05:22
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Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
3
Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
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Кино

Джеймс Ганн поделился списком фильмов о путешествиях во времени

Piter.tv вчера в 06:31
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Экономика

Guggenheim: рынок акций США может снизиться на 60%

Во время следующего обвала индекс S&P 500 может упасть до 1200 пунктов, полагает инвестиционный директор Guggenheim Investments Скотт Майнерд.
Profinance.ru 18 апреля в 13:35
Общество

Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Систему, которая, казалось, была заточена на максимальное извлечение выгоды – однако она в то же время оказалась неустойчивой и подверженной рискам, – пишет нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц.
Взгляд.ру 01:36
3
Политика

Президент Чехии допустил открытие границ через год

Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
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Происшествия

На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом

Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,8K
Общество

Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru 18 апреля в 08:22
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Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас поделился забавным видео со старшими детьми

WMJ.ru 01:42
Происшествия

На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек

У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:06
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Политика

Военным после репетиции парада Победы предписали карантин

REGNUM 04:58
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Шоу-бизнес

Пынзарь сняла наращенные волосы и показала результат

Wday.ru вчера в 23:42
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
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Происшествия

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Российская газета 00:26
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Транспорт

Пропускной режим в Москве ужесточат со следующей недели

Эхо Москвы 18 апреля в 06:06
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Здоровье

78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом

Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
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Авто

В России появится самый мощный Mini

Автоновости дня 05:55
Финансы

Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
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Культура

Андрей Макаревич вступился за сериал «Зулейха открывает глаза»

Музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке вступился за сериал «Зулейха открывает глаза», который показывают по телеканалу «Россия 1», и напомнил о популярности оригинальной книги среди читателей.
Афиша Daily 04:28
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Футбол

Роман Широков: не вижу, в чем сборная России прибавила после ЧМ-2018

Бывший футболист сборной России Роман Широков в интервью РИА Новости заявил, что не видит прогресса у национальной команды после домашнего чемпионата мира 2018 года.
РИА Новости 04:12
Наука

Назван период, когда заболевший коронавирусом наиболее опасен

По словам ученых, заболевший наиболее заразен в первые 2-3 дня до появления симптомов, а контагиозность достигает максимального значения за 0,7 дня до того момента, когда заболевание начинает проявляться.
Live24 05:59
Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
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Общество

«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов

В середине апреля «Аэрофлот» впервые в своей истории уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов, сообщает газета «Ведомости».
РБК 05:59
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