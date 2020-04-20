Общество
RT на русскомСК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
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с чего всё началось
Следственный комитет России выступил с заявлением, в котором сообщил о пристальном внимании к материалам в Сети с заведомо ложной информацией о новом коронавирусе, а также к видеороликам о дистанционном обучении, в которых содержатся пранки и издевательства над учителями.Вести.Ru05:11
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СК будет отслеживать издевательства и пранки против учителей на дистанционных занятиях
Комсомольская правда03:48
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 16:49, Ашберн
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Собянин: меры самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:03
Происшествия
В Подмосковье задержан вандал, пытавшийся погасить Вечный огонь
Поступила информация от очевидцев о мужчине, который пытался погасить пламя Вечного огня у мемориала на площади Воинской Славы.
REGNUM 16:21
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Общество
В Москве умерли еще 29 больных с коронавирусом
Ведомости 16:41
Шоу-бизнес
Джессику Альбу уличили в обмане
Культуромания 14:13
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru 16:42
Здоровье
У трех студентов академии СК в Москве выявили признаки коронавируса
У трех студентов Московской академии Следственного комитета выявили признаки коронавируса COVID-19.
Российская газета 15:57
Общество
Правительство РФ изменило перечень товаров первой необходимости
Правительство РФ представило расширенный список разрешенных к продаже во время самоизоляции товаров первой необходимости.
ГЛАС.RU 07:58
Происшествия
Начальник нижегородского УГИБДД Павел Ржевский уходит в отставку
Полковник полиции Павел Ржевский, возглавлявший областное Управление ГИБДД с июня 2014 года, подал рапорт о прекращении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел по достижению предельного возраста пребывания на службе.
Нижегородская Правда 05:17
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Общество
Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями
Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru 11:34
Шоу-бизнес
Максим Галкин запер Аллу Пугачеву в замке
Максим Галкин и Алла Пугачёва крайне серьезно относятся к пандемии коронавируса и к карантинным мерам, принятым российскими властями.
Bimru.ru 08:00
Общество
Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше.
Тульская пресса 15:03
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас умилил Сеть трогательным видео с подросшими близнецами
A post shared by Enrique Iglesias (@ enriqueiglesias) on Apr 19, 2020 at 2:00pm PDT Большинство поклонников поблагодарили Иглесиаса за трогательное видео и пожелали "звездному" семейству крепкого здоровья и всех благ.
MedikForum.ru 08:07
Общество
В Ростове выдано более 170 тыс. пропусков для работающих
По состоянию на 16 часов 20 апреля в Ростове выдано более 170 тыс. пропусков для работающих граждан.
РБК Ростов-на-Дону 10:41
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Происшествия
На Урале грабитель взорвал банкомат «Сбербанка»
В центре Ревды мужчина взорвал банкомат «Сбербанка» и забрал деньги. Об этом сообщает местное издание «Ревда-инфо».
URA.Ru 15:15
Шоу-бизнес
Россияне устроили «кибератаку» на страницу Джонни Деппа в Instagram
Газета Кемерова 02:10
Общество
В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом
В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
Шоу-бизнес
Павел Прилучный впервые ответил на вопрос об избиении Муцениеце
Актер Павел Прилучный впервые ответил на вопрос подписчиков, который касался его личных отношений с женой Агатой Муцениеце.
Слово и Дело 18 апреля в 10:08
Общество
Посольство РФ в Бенине проверит сообщения о захвате судна с россиянами
«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник отмечает, что на борту захваченного судна есть русскоязычные члены команды, но их гражданство пока не установлено — это могут быть как россияне, так и граждане СНГ или стран Балтии.
Известия 13:48
Космос
Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом
Ин-спейс.ру 11:00
Общество
Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание
Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru 09:01
Наука
Загрязнение воздуха связали со смертями от коронавируса
Исследователи из Галле-Виттенбергского университета провели исследование и определили взаимосвязь между повышенным содержанием двуокиси азота в воздухе с большим количеством смертей от коронавируса.
ToDay News Ufa 13:05
Авто
Продажи новых автомобилей могут упасть вдвое из-за коронавируса
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в этом году могут снизиться до 2 раз до 900 000 машин, прогнозирует консалтинговая компания BCG.
Ведомости 14:49