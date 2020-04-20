с чего всё началось

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.

Общество Собянин: меры самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал "Россия 24". 480

Происшествия В Подмосковье задержан вандал, пытавшийся погасить Вечный огонь Поступила информация от очевидцев о мужчине, который пытался погасить пламя Вечного огня у мемориала на площади Воинской Славы. 4

Общество Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи. 2,4K

Армия и оружие Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.

Общество Правительство РФ изменило перечень товаров первой необходимости Правительство РФ представило расширенный список разрешенных к продаже во время самоизоляции товаров первой необходимости. 6

Происшествия Начальник нижегородского УГИБДД Павел Ржевский уходит в отставку Полковник полиции Павел Ржевский, возглавлявший областное Управление ГИБДД с июня 2014 года, подал рапорт о прекращении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел по достижению предельного возраста пребывания на службе. 27

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 2,7K

Общество Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. 448

Общество Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа. 4

Шоу-бизнес Максим Галкин запер Аллу Пугачеву в замке Максим Галкин и Алла Пугачёва крайне серьезно относятся к пандемии коронавируса и к карантинным мерам, принятым российскими властями. 7

Общество Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше. 44

Шоу-бизнес Энрике Иглесиас умилил Сеть трогательным видео с подросшими близнецами A post shared by Enrique Iglesias (@ enriqueiglesias) on Apr 19, 2020 at 2:00pm PDT Большинство поклонников поблагодарили Иглесиаса за трогательное видео и пожелали "звездному" семейству крепкого здоровья и всех благ.

Финансы Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления. 1K

Происшествия На Урале грабитель взорвал банкомат «Сбербанка» В центре Ревды мужчина взорвал банкомат «Сбербанка» и забрал деньги. Об этом сообщает местное издание «Ревда-инфо». 7

Общество Посольство РФ в Бенине проверит сообщения о захвате судна с россиянами «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник отмечает, что на борту захваченного судна есть русскоязычные члены команды, но их гражданство пока не установлено — это могут быть как россияне, так и граждане СНГ или стран Балтии.

Общество Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы. 51

Наука Загрязнение воздуха связали со смертями от коронавируса Исследователи из Галле-Виттенбергского университета провели исследование и определили взаимосвязь между повышенным содержанием двуокиси азота в воздухе с большим количеством смертей от коронавируса. 3