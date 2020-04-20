Общество

RT на русскомRT на русскомСК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
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с чего всё началось
Следственный комитет России выступил с заявлением
, в котором сообщил о пристальном внимании к материалам в Сети с заведомо ложной информацией о новом коронавирусе, а также к видеороликам о дистанционном обучении, в которых содержатся пранки и издевательства над учителями.
Вести.Ru05:11

Подробнее о событии

Следственный комитет пригрозил наказанием за издевательства над учителями во время онлайн-уроков

Эхо Москвы09:05

СК выявляет видеоролики с пранкерством и издевательствами над учителями

ТАСС03:39

СК пообещал наказывать за пранки над учителями

РБК04:13

СК будет отслеживать издевательства и пранки против учителей на дистанционных занятиях

Комсомольская правда03:48

СКР выявляет школьников, которые издеваются над учителями на домашнем обучении

Коммерсантъ04:37

СК будет отслеживать пранки против учителей, ведущих уроки дистанционно

РИА Новости03:31

СКР предупредил об ответственности за дистанционное оскорбление учителей

Интерфакс03:25
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Энергетика

Цена российской нефти Urals стала отрицательной

РБК 15:34
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,9K
Общество

Собянин: меры самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:03
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Происшествия

В Подмосковье задержан вандал, пытавшийся погасить Вечный огонь

Поступила информация от очевидцев о мужчине, который пытался погасить пламя Вечного огня у мемориала на площади Воинской Славы.
REGNUM 16:21
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Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,8K
Общество

В Москве умерли еще 29 больных с коронавирусом

Ведомости 16:41
Шоу-бизнес

Джессику Альбу уличили в обмане

Культуромания 14:13
2
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
8K
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
2,4K
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru 16:42
Здоровье

У трех студентов академии СК в Москве выявили признаки коронавируса

У трех студентов Московской академии Следственного комитета выявили признаки коронавируса COVID-19.
Российская газета 15:57
1
Общество

Правительство РФ изменило перечень товаров первой необходимости

Правительство РФ представило расширенный список разрешенных к продаже во время самоизоляции товаров первой необходимости.
ГЛАС.RU 07:58
6
Происшествия

Начальник нижегородского УГИБДД Павел Ржевский уходит в отставку

Полковник полиции Павел Ржевский, возглавлявший областное Управление ГИБДД с июня 2014 года, подал рапорт о прекращении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел по достижению предельного возраста пребывания на службе.
Нижегородская Правда 05:17
27
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
2,7K
Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
448
Общество

Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями

Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru 11:34
4
Шоу-бизнес

Максим Галкин запер Аллу Пугачеву в замке

Максим Галкин и Алла Пугачёва крайне серьезно относятся к пандемии коронавируса и к карантинным мерам, принятым российскими властями.
Bimru.ru 08:00
7
Общество

Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше.
Тульская пресса 15:03
44
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас умилил Сеть трогательным видео с подросшими близнецами

A post shared by Enrique Iglesias (@ enriqueiglesias) on Apr 19, 2020 at 2:00pm PDT Большинство поклонников поблагодарили Иглесиаса за трогательное видео и пожелали "звездному" семейству крепкого здоровья и всех благ.
MedikForum.ru 08:07
Общество

В Ростове выдано более 170 тыс. пропусков для работающих

По состоянию на 16 часов 20 апреля в Ростове выдано более 170 тыс. пропусков для работающих граждан.
РБК Ростов-на-Дону 10:41
73
Финансы

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
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Происшествия

На Урале грабитель взорвал банкомат «Сбербанка»

В центре Ревды мужчина взорвал банкомат «Сбербанка» и забрал деньги. Об этом сообщает местное издание «Ревда-инфо».
URA.Ru 15:15
7
Шоу-бизнес

Россияне устроили «кибератаку» на страницу Джонни Деппа в Instagram

Газета Кемерова 02:10
3
Общество

В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом

В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
107
Шоу-бизнес

Павел Прилучный впервые ответил на вопрос об избиении Муцениеце

Актер Павел Прилучный впервые ответил на вопрос подписчиков, который касался его личных отношений с женой Агатой Муцениеце.
Слово и Дело 18 апреля в 10:08
178
Общество

Посольство РФ в Бенине проверит сообщения о захвате судна с россиянами

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник отмечает, что на борту захваченного судна есть русскоязычные члены команды, но их гражданство пока не установлено — это могут быть как россияне, так и граждане СНГ или стран Балтии.
Известия 13:48
Космос

Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом

Ин-спейс.ру 11:00
1
Общество

Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание

Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru 09:01
51
Наука

Загрязнение воздуха связали со смертями от коронавируса

Исследователи из Галле-Виттенбергского университета провели исследование и определили взаимосвязь между повышенным содержанием двуокиси азота в воздухе с большим количеством смертей от коронавируса.
ToDay News Ufa 13:05
3
Авто

Продажи новых автомобилей могут упасть вдвое из-за коронавируса

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в этом году могут снизиться до 2 раз до 900 000 машин, прогнозирует консалтинговая компания BCG.
Ведомости 14:49
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