с чего всё началось

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.

Политика Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 105

Общество «Аэрофлот» впервые перестал быть лидером России по количеству рейсов «Аэрофлот» объявил о масштабном сокращении количества рейсов по России в апрельском расписании: с 4 по 10 апреля суммарное количество полетов по всем 56 внутренним направлениям сократилось почти втрое — с докризисных 3000 рейсов в одну сторону до 1050 или 150 в сутки. 5

Шоу-бизнес Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска» Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым. 36

Авто Сборка Lada 4x4 может переехать на завод бывшей Chevrolet Niva Различные варианты оптимизации производственных процессов рассматриваются на АВТОВАЗе в силу того, что сейчас оба производства - внедорожников Niva и Lada 4x4 - загружены всего на 15-20% от проектной мощности, а также ввиду возможного переноса из Москвы в Тольятти сборки автомобилей Renault, сообщает источник.

Происшествия В Крыму МВД изобличило сотрудника «отдела по борьбе с коронавирусом» В Алуште полиция остановила водителя Lada, который для передвижения на автомобиле в условиях строгой самоизоляции наклеил на свой автомобиль надпись "Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19". 5

Экономика РСПП и Минфин предлагают правительству думать о новых инвестициях Предложение РСПП и Минфина заключается в том, чтобы включить СЗПК как форму «поощрения правительством развития инвестирующих компаний» в один из пакетов поддержки экономики от спада по итогам пандемических ограничений, хотя федеральных бюджетных расходов или прямых налоговых льгот инвестпроекты не требуют.

Наука Назвали период, когда заболевший коронавирусом наиболее опасен Как сообщает ToDay News Ufa, ученые пришли к выводу о том, что инфицированный становится наиболее заразен за один-два дня до проявления синдромов COVID-19. 3

Общество Глава МИД Японии предрек мировой экономике сильнейший кризис Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги предрек мировой экономике сильнейший кризис со времен окончания Второй мировой войны. 11

Общество Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных В интервью РБК банкир отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но для неё сейчас не время». 18

Здоровье В Белоруссии число жертв коронавируса выросло до 47 человек Число умерших в Белоруссии в связи с новым коронавирусом за сутки выросло на двух человек, до 47, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны. 59

Общество В России из-за пандемии упростили регистрацию на бирже труда Москва, 20 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Оставшимся без работы гражданам России стало проще встать на биржу труда.

Общество Треть россиян поддерживают перенос майских праздников Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России. 50

Здоровье «Вакциной» от коронавируса назвал бессимптомных носителей вирусолог В интервью НСН специалист заявил, что таких носителей нельзя назвать больными. В данную категорию попадают в основном дети и молодые люди. 76

Политика Кремль признал нехватку средств для борьбы с коронавирусом в регионах В некоторых регионах не хватает средств для борьбы с коронавирусом — аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), индивидуальных средств защиты, коечных мест, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 266