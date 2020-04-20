Общество

RT на русскомRT на русскомСК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
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с чего всё началось
Следственный комитет России выступил с заявлением
, в котором сообщил о пристальном внимании к материалам в Сети с заведомо ложной информацией о новом коронавирусе, а также к видеороликам о дистанционном обучении, в которых содержатся пранки и издевательства над учителями.
Вести.Ru05:11

Подробнее о событии

СКР выявляет школьников, которые издеваются над учителями на домашнем обучении

Коммерсантъ04:37

СК пообещал наказывать за пранки над учителями

РБК04:13

СК будет отслеживать издевательства и пранки против учителей на дистанционных занятиях

Комсомольская правда03:48

Следственный комитет решил заступиться за учителей, над которыми издеваются во время онлайн-уроков

Эхо Москвы05:04

СК выявляет видеоролики с пранкерством и издевательствами над учителями

ТАСС03:39

СК будет отслеживать пранки против учителей, ведущих уроки дистанционно

РИА Новости03:31

СКР предупредил об ответственности за дистанционное оскорбление учителей

Интерфакс03:25
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:43, Ашберн
Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
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Общество

«Аэрофлот» впервые перестал быть лидером России по количеству рейсов

«Аэрофлот» объявил о масштабном сокращении количества рейсов по России в апрельском расписании: с 4 по 10 апреля суммарное количество полетов по всем 56 внутренним направлениям сократилось почти втрое — с докризисных 3000 рейсов в одну сторону до 1050 или 150 в сутки.
Ведомости 04:43
5
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Общество

Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции

Коммерсантъ 07:13
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
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Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
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Авто

Сборка Lada 4x4 может переехать на завод бывшей Chevrolet Niva

Различные варианты оптимизации производственных процессов рассматриваются на АВТОВАЗе в силу того, что сейчас оба производства - внедорожников Niva и Lada 4x4 - загружены всего на 15-20% от проектной мощности, а также ввиду возможного переноса из Москвы в Тольятти сборки автомобилей Renault, сообщает источник.
За рулем 06:00
Армия и оружие

Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

РБК 06:28
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Происшествия

Задержан мужчина, расстрелявший людей в Канаде

В Канаде полицейские задержали стрелка, открывшего огонь по людям в городе Портапик.
Вести.Ru вчера в 12:10
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Армия и оружие

ЗРК С-350 «Витязь» повысят защиту РФ от крылатых ракет в четыре раза

Актуальные Новости 05:05
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Происшествия

В Крыму МВД изобличило сотрудника «отдела по борьбе с коронавирусом»

В Алуште полиция остановила водителя Lada, который для передвижения на автомобиле в условиях строгой самоизоляции наклеил на свой автомобиль надпись "Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19".
Российская газета 06:01
5
Экономика

РСПП и Минфин предлагают правительству думать о новых инвестициях

Предложение РСПП и Минфина заключается в том, чтобы включить СЗПК как форму «поощрения правительством развития инвестирующих компаний» в один из пакетов поддержки экономики от спада по итогам пандемических ограничений, хотя федеральных бюджетных расходов или прямых налоговых льгот инвестпроекты не требуют.
Коммерсантъ вчера в 17:40
Наука

Назвали период, когда заболевший коронавирусом наиболее опасен

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые пришли к выводу о том, что инфицированный становится наиболее заразен за один-два дня до проявления синдромов COVID-19.
ToDay News Ufa 06:14
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Армия и оружие

Пилот МиГ-31 ВКС России снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского истребителя МиГ-31, который сопровождал стратегический бомбардировщик Ту-95МС, снял на видео встречу с F-16.
Газета.Ru вчера в 11:07
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Общество

Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 18 апреля в 19:58
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Происшествия

Власти Москвы назвали причину смерти женщины у подъезда

РИА Новости 05:58
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Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
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Энергетика

Цена на нефть WTI опустилась ниже $14 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 36,6%, до $13,37 за баррель по состоянию на 13:47 мск.
РБК 06:50
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи

Позднее курс доллара достиг отметки 74,66 рубля, а евро — 81,13 рубля. Рынок акций тоже отметился падением биржевых индексов.
Экономика сегодня 03:53
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Общество

Глава МИД Японии предрек мировой экономике сильнейший кризис

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги предрек мировой экономике сильнейший кризис со времен окончания Второй мировой войны.
vtomske.ru 04:40
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Общество

Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных

В интервью РБК банкир отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но для неё сейчас не время».
Говорит Москва 03:53
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Здоровье

В Белоруссии число жертв коронавируса выросло до 47 человек

Число умерших в Белоруссии в связи с новым коронавирусом за сутки выросло на двух человек, до 47, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны.
РИА Новости вчера в 06:40
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Общество

В России из-за пандемии упростили регистрацию на бирже труда

Москва, 20 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Оставшимся без работы гражданам России стало проще встать на биржу труда.
REGNUM 07:10
Общество

Треть россиян поддерживают перенос майских праздников

Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал вчера в 22:09
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Общество

В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 4268 случаев коронавируса, об этом сообщает Telegram-канал стопкоронавирус.рф.
RuNews24.ru 03:46
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Технологии

PlayStation 5 и Xbox Series X из-за отмены E3 покажут уже в мае

Российская газета 06:35
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Здоровье

«Вакциной» от коронавируса назвал бессимптомных носителей вирусолог

В интервью НСН специалист заявил, что таких носителей нельзя назвать больными. В данную категорию попадают в основном дети и молодые люди.
Live24 02:05
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Политика

Кремль признал нехватку средств для борьбы с коронавирусом в регионах

В некоторых регионах не хватает средств для борьбы с коронавирусом — аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), индивидуальных средств защиты, коечных мест, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:57
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
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Происшествия

Дело о катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве направлено в суд

RT на русском 07:21
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