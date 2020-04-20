с чего всё началось

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.

Политика Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1». 205

Происшествия На Украине из-за массовой драки полицейским пришлось открыть огонь Волноваха, Украина, 20 апреля 2020, 17:11 — REGNUM В оккупированной Украиной части Донбасса произошла массовая драка с участием почти ста человек, сообщает 20 апреля пресс-служба национальной полиции Украины.

Общество Власти Италии заявили о снижении числа зараженных коронавирусом Рим, 20 апреля 2020, 19:33 — REGNUM Количество жителей Италии, заражённых коронавирусом, впервые снизилось с начала эпидемии SARS-CoV-2 в стране, сообщил 20 апреля на брифинге глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. 1

Экономика С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ). 4

Общество Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств. 241

Общество Минздрав заявил о полувоенном сценарии борьбы с коронавирусом Подготовка регионов России к борьбе с новым коронавирусом проходит по полувоенному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. 12

Наука Ученые научились предсказывать смерть человека Ученые установили, что приобретенное слабоумие у человека позволяет определить среднюю продолжительность его жизни. 20

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 1,1K

Общество АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице. 7,3K

Гаджеты Представлен кнопочный телефон INOI на KaiOS с WhatsApp и YouTube. Цена INOI выпустила умный кнопочный телефон INOI 283K на операционной системе KaiOS, которая поддерживает работу наиболее популярных приложений – WhatsApp, Facebook, а также сервисов Google (Google Assistant, Google Maps, YouTube и Google Search). 3

Общество Аномальные холода ожидаются в европейской части России Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр. 51

Хоккей Григоренко стал игроком «Коламбуса» В завершившемся сезоне КХЛ Григоренко набрал 41 очко (19+22) в 49-и матчах регулярного сезона.