Общество

RT на русскомRT на русскомСК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
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с чего всё началось
Следственный комитет России выступил с заявлением
, в котором сообщил о пристальном внимании к материалам в Сети с заведомо ложной информацией о новом коронавирусе, а также к видеороликам о дистанционном обучении, в которых содержатся пранки и издевательства над учителями.
Вести.Ru05:11

Подробнее о событии

Следственный комитет пригрозил наказанием за издевательства над учителями во время онлайн-уроков

Эхо Москвы09:05

СКР выявляет школьников, которые издеваются над учителями на домашнем обучении

Коммерсантъ04:37

СК будет отслеживать пранки против учителей, ведущих уроки дистанционно

РИА Новости03:31

СК будет отслеживать издевательства и пранки против учителей на дистанционных занятиях

Комсомольская правда03:48

СК выявляет видеоролики с пранкерством и издевательствами над учителями

ТАСС03:39

СК пообещал наказывать за пранки над учителями

РБК04:13

СКР предупредил об ответственности за дистанционное оскорбление учителей

Интерфакс03:25
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Общество

В Германии отменяют знаменитый фестиваль пива «Октоберфест»

«Октоберфест» отменяется из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС. Знаменитый фестиваль пива традиционно проходит осенью в Мюнхене.
BFM.ru 13:15
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Политика

Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год

Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1».
REGNUM вчера в 18:15
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Происшествия

На Украине из-за массовой драки полицейским пришлось открыть огонь

Волноваха, Украина, 20 апреля 2020, 17:11 — REGNUM В оккупированной Украиной части Донбасса произошла массовая драка с участием почти ста человек, сообщает 20 апреля пресс-служба национальной полиции Украины.
REGNUM 10:11
Общество

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета и ряда других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
ТАСС 13:02
24
Общество

Во Владикавказе митингующие стали забрасывать полицейских камнями

Свободная Пресса 12:17
12
Общество

Власти Италии заявили о снижении числа зараженных коронавирусом

Рим, 20 апреля 2020, 19:33 — REGNUM Количество жителей Италии, заражённых коронавирусом, впервые снизилось с начала эпидемии SARS-CoV-2 в стране, сообщил 20 апреля на брифинге глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
REGNUM 12:33
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Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
4
Энергетика

Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 13:48
1K
Общество

Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса

Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
241
Общество

Минздрав заявил о полувоенном сценарии борьбы с коронавирусом

Подготовка регионов России к борьбе с новым коронавирусом проходит по полувоенному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 10:12
12
Наука

Ученые научились предсказывать смерть человека

Ученые установили, что приобретенное слабоумие у человека позволяет определить среднюю продолжительность его жизни.
Народные новости 12:58
20
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

REGNUM 09:35
1,7K
Общество

Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 18 апреля в 19:58
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Армия и оружие

Российские военные разогнали ракету «Нудоль» до гиперзвуковой скорости

ПолитРоссия 04:59
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Здоровье

Минздрав назвал число тяжёлых больных коронавирусом в России

По данным на понедельник, 20 апреля, в России зарегистрирован 47 121 случай заражения коронавирусом.
62инфо 13:29
9
Общество

Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом

Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости 12:24
130
Общество

В Кремле рассказали, когда примут решение о дальнейшем режиме в России

Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим.
ProKazan.ru вчера в 07:31
3,9K
Шоу-бизнес

Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа

РИА Новости 11:05
3
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
1,1K
Общество

АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
7,3K
Гаджеты

Представлен кнопочный телефон INOI на KaiOS с WhatsApp и YouTube. Цена

INOI выпустила умный кнопочный телефон INOI 283K на операционной системе KaiOS, которая поддерживает работу наиболее популярных приложений – WhatsApp, Facebook, а также сервисов Google (Google Assistant, Google Maps, YouTube и Google Search).
CNews 10:20
3
Путешествия

Названы сроки открытия Турции и Греции для российских туристов

Турция и Греция могут открыться для российских туристов уже во второй половине июля.
Lenta.ru 12:22
1
Происшествия

В Москве возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусе

Московские следователи возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:03
13
Общество

В Свердловской области ограничена продажа алкоголя

Повестка дня 09:01
210
Общество

Аномальные холода ожидаются в европейской части России

Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
REGNUM вчера в 23:00
51
Хоккей

Григоренко стал игроком «Коламбуса»

В завершившемся сезоне КХЛ Григоренко набрал 41 очко (19+22) в 49-и матчах регулярного сезона.
ODDS.ru 10:13
Культура

Что смотреть онлайн 19 апреля. Расписание трансляций

Утро на площадке на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, будет доступна запись постановки "Адриана Лекуврер" Франческо Чилеа о великой трагической актрисе.
РИА Новости 18 апреля в 17:00
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,8K
Армия и оружие

Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО

Ролик появился на канале Fighterbomber в Youtube. На видео МиГ-31 приближается к истребителю НАТО и приветствует его пилота.
Суть событий вчера в 09:20
378
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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