Происшествия
Эхо МосквыСК подтвердил смерть миллиардера Дмитрия Босова
Следственный комитет подтвердил смерть миллиардера Дмитрия Босова. Его тело с огнестрельным ранением в голову было обнаружено на территории дома в сел Усово Одинцовского района. Рядом с телом лежал пистолет "глок", - сказала «Интерфаксу» представитель подмосковного управления СК Ольга Врадий.
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Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Происшествия
Ушёл из жизни российский миллиардер Дмитрий Босов
В возрасте 52 лет погиб основатель группы АЛЛТЕК, миллиардер Дмитрий Босов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 17:41
Космос
Марсианский вертолёт NASA готов к запуску
Название: Изобретательность Основная задача: Технологические испытания и проведение первого полёта на Марсе Окно запуска: 17 июля — 5 августа 2020 года Посадка на Марс: 18 февраля 2021 года Место посадки: Кратер Джезеро, Марс Мини-вертолет «Изобретательность» (Ingenuity) станет частью миссии Mars 2020, которая должна стартовать в июле этого года.
Портал Поиск 04 мая в 08:49
Армия и оружие
Шойгу объявил о возвращении российских военных специалистов из Италии
Московский Комсомолец 07:03
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Общество
Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск
Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News 09:17
Общество
Минпросвещения обсуждает перенос сроков ЕГЭ
Дата начала сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока запланирована на 8 июня, сообщили в министерстве просвещения.
BFM.ru 06:54
Общество
В Москве за сутки умерли 39 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию»,-- говорится в сообщении.
Коммерсантъ 14:35
Здоровье
В Петербурге 190 медиков попали в Боткина. Четверо на ИВЛ
Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о числе заболевших медиков в Северной столице.
Фонтанка.Ру 11:36
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия
Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru 08:05
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
Авто
Volvo отзывает около 10 тысяч автомобилей в России
Компания Volvo объявила об отзыве в России 9837 автомобилей Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90.
Автоновости дня 05:37
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam
Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
Фигурное катание
Глейхенгауз: Плющенко ещё никого не воспитал
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказал мнение об академии Евгения Плющенко, где решила продолжить тренировки Александра Трусова.
Чемпионат 16:15
Спорт
Figaro: Участники военных игр в Ухане жаловались на состояние здоровья
Globallookpress Французская газета Figaro пишет, что некоторые участники Всемирных военных игр, проходивших в прошлом году в китайском Ухане, жаловались на проблемы со здоровьем после соревнований.
РЕН ТВ 16:34
Политика
Историк ответил на требование оппозиционеров не праздновать День Победы
Представители российской несистемной оппозиции каждый год перед 9 мая пишут посты о том, что День Победы следует отмечать только как день памяти и скорби - без парадов, военной техники, салютов и других атрибутов праздника - и сфокусироваться на трагедии Великой Отечественной войны, а не на самой Победе.
Ридус 15:10
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия вчера в 07:24
Наука
Ученые предсказали наступление катастрофической жары
В ближайшие десятилетия температура воздуха во многих странах может увеличиться больше, чем за предыдущие шесть тысяч лет, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
РИА Новости 07:53
Здоровье
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
Здоровье
Вагит Алекперов выделил 50 млн рублей для больницы в Коми
Президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов выделил 50 млн рублей из личных средств на оснащение Центральной районной больницы города Усинска в Республике Коми.
DP.RU 14:30
Политика
Трамп пообещал рассказать о выполнении Китаем торгового соглашения
Президент США Дональд Трамп через одну-две недели намерен сделать заявление о том, выполняет ли Китай первую фазу торгового соглашения.
Известия 17:27
Общество
План снятия ограничений разработан в Нижегородской области
Никитин отметил, что его регион, согласно поручению главы государства, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений, который был введён из-за коронавируса.
Время Н 12:20
Происшествия
Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Советского района Брянска, который подозревается в незаконной выдаче пропусков коммерческим предприятиям, позволяющим работать в период повышенной готовности из-за коронавируса.
ТАСС 13:06
Наука
Как гены неандертальцев влияют на современного человека
Planet Today 04:41
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Авто
Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу
На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.
Car.ru 09:11