с чего всё началось

Красногорск, 6 мая 2020, 19:41 — REGNUM Следственный комитет подтвердил информацию о гибели российского миллиардера Дмитрия Босова. Об этом сегодня, 6 мая, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

Общество В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. 970

Общество В Подмосковье первыми заработают школы, детсады и стройки Объекты социальной и строительной инфраструктуры в Подмосковье первыми вернутся к привычной жизни еще при действующем режиме самоизоляции, сообщил губернатор области Андрей Воробьев. 45

Политика Путин допустил ужесточение ограничений из-за коронавируса Президент России Владимир Путин допускает, что в каких-то регионах страны введенные для сдерживания распространения коронавируса меры потребуется ужесточить. 8

Общество Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 784

Здоровье В Краснокутском районе вводится карантин по коронавирусу В Краснокутском районе Саратовской области вводится карантин по коронавирусной инфекции.

Общество В Воронежской области масочный режим вводят с 12 мая Воронеж, 6 мая 2020, 18:07 — REGNUM Масочный режим в Воронежской области вводится с 12 мая, соответствующие изменения в указ губернатора Воронежской области внесены 6 мая, сообщила пресс-служба облправительства. 82

Общество «Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.

Общество В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - подчеркнули в штабе. 364

Общество Министр культуры заразилась коронавирусом У главы Министерства культуры Ольги Любимовой диагностировали COVID-19, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь Анна Усачева. 1,2K

Энергетика «Газпром» продолжит транзит через Польшу Польский газотранспортный оператор Gaz System опубликовал итоги квартального — с 1 июля по 1 октября — аукциона на доступ к мощностям газопровода «Ямал—Европа», проходящего через территории РФ, Белоруссии, Польши и Германии.

Армия и оружие Военным запретили распространять информацию о службе Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России. 96

Экономика Сбербанк понизил ипотечные ставки Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". 510

Общество В столице могут ввести масочный режим со следующей недели В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек. 586

Политика Михаил Саакашвили может возглавить Национальный совет реформ Украины Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили займет должность председателя исполкома украинского Национального совета реформ. 1