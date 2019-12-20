Происшествия

ИзвестияИзвестияСК подтвердил личность открывшего стрельбу на Лубянке в Москве

Стрельбу на Лубянке в Москве 19 декабря открыл 39-летний житель Подмосковья Евгений Минюров, сообщил Следственный комитет России в пятницу, 20 декабря.
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с чего всё началось
В данный момент изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе более подробная информация о личности нападавшего и причины, побудившие его на совершение преступления, сообщается на официальном сайте
 СК РФ.
Вечерняя Москва10:35

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СК раскрыл личность мужчины, открывшего стрельбу на Лубянке

Москва 2410:35

СК установил личность устроившего стрельбу на Лубянке

Газета.Ru10:45

СК подтвердил личность открывшего стрельбу на Лубянке в Москве

Известия10:37

СК РФ раскрыл личность стрелка на Лубянке

Вечерняя Москва10:35

Режиссер Алексей Бражников: В Америке стреляют в школах, но никто не рискнет напасть на ЦРУ

Комсомольская правда10:49

СК официально назвал фамилию стрелка с Лубянки

РБК10:32

Стрельбу на Лубянке устроил житель Подмосковья

ТАСС10:26
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Происшествия

Умер второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве

Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 10:30
Общество

В Роскачестве сравнили российские игристые вина

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Футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Вести.Ru 11:09
Политика

Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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Армия и оружие

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Глава «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что спуск на воду первой серийной АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» пройдет в конце декабря.
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Происшествия

В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет

РБК 10:38
Общество

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Палата по патентным спорам рассмотрит в пятницу, 20 декабря, претензии ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group) к использованию товарного знака «МТС Афиша».
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Трамп потребовал немедленно начать в Сенате процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать в Сенате Конгресса процесс по его импичменту, отметив, что ранее Палата представителей не обеспечила должный процесс по этому делу с юристами и свидетелями.
Rambler News Service вчера в 23:23
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На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
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Происшествия

Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ

Американца приговорили к 15 годам тюремного заключения за поджог флага ЛГБТ-сообщества.
Известия 08:06
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США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил

Первое место по нарушениям антидопинговых правил в 2017 году заняли представители Италии -171.
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Биатлон

Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

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Газета.Ru 09:45
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Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
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Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
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В недрах Земли могут идти «снегопады» из железной пыли

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Россия согласилась вернуть долг Украине

О согласии России вернуть долг Украине, возникший после решения Стокгольмского арбитража, сообщил источник в российской делегации, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 05:13
Общество

Матвиенко выступила против изменения наказания за домашнее насилие

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против внесения в Уголовный кодекс России и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений, касающихся домашнего насилия.
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Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
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Нештрафуемый порог превышения скорости снизят

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
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Новейший американский корабль Starliner успешно стартовал к МКС

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Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
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