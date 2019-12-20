Происшествия
ИзвестияСК подтвердил личность открывшего стрельбу на Лубянке в Москве
Стрельбу на Лубянке в Москве 19 декабря открыл 39-летний житель Подмосковья Евгений Минюров, сообщил Следственный комитет России в пятницу, 20 декабря.
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с чего всё началось
В данный момент изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе более подробная информация о личности нападавшего и причины, побудившие его на совершение преступления, сообщается на официальном сайте СК РФ.Вечерняя Москва10:35
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Режиссер Алексей Бражников: В Америке стреляют в школах, но никто не рискнет напасть на ЦРУ
Комсомольская правда10:49
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Происшествия
Умер второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве
Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Футбол
Футболист сборной Украины подозревается в употреблении допинга
Футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Политика
Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Армия и оружие
Атомную подлодку «Новосибирск» спустят на воду до конца года
Глава «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что спуск на воду первой серийной АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» пройдет в конце декабря.
Общество
Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»
Палата по патентным спорам рассмотрит в пятницу, 20 декабря, претензии ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group) к использованию товарного знака «МТС Афиша».
Политика
Трамп потребовал немедленно начать в Сенате процесс по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать в Сенате Конгресса процесс по его импичменту, отметив, что ранее Палата представителей не обеспечила должный процесс по этому делу с юристами и свидетелями.
Политика
На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
Происшествия
Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ
Американца приговорили к 15 годам тюремного заключения за поджог флага ЛГБТ-сообщества.
Спорт
США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил
Первое место по нарушениям антидопинговых правил в 2017 году заняли представители Италии -171.
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Политика
Россия согласилась вернуть долг Украине
О согласии России вернуть долг Украине, возникший после решения Стокгольмского арбитража, сообщил источник в российской делегации, передает «Интерфакс».
Общество
Матвиенко выступила против изменения наказания за домашнее насилие
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против внесения в Уголовный кодекс России и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений, касающихся домашнего насилия.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Наука
Япония одобрила строительство крупнейшего детектора нейтрино
Комитет правительства Японии окончательно одобрил выделение денег на строительство Hyper-Kamiokande — крупнейшей нейтринной обсерватории.
Общество
Нештрафуемый порог превышения скорости снизят
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Кино
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат
Политика
Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
Игры
Фанатский ремастер Dune II: Battle For Arrakis уже можно скачать
В группе «DUNE 2 в 3D» во ВКонтакте появилась играбельная сборка ремастера Dune II: Battle For Arrakis.
Игры
В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%
Культура
Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года
Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.
Политика
Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии
Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.