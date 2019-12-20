с чего всё началось

Стрельбу на Лубянке в Москве 19 декабря открыл 39-летний житель Подмосковья Евгений Минюров, сообщил Следственный комитет России в пятницу, 20 декабря.

СК подтвердил личность открывшего стрельбу на Лубянке в Москве

Политика Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Политика Трамп потребовал немедленно начать в Сенате процесс по импичменту Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать в Сенате Конгресса процесс по его импичменту, отметив, что ранее Палата представителей не обеспечила должный процесс по этому делу с юристами и свидетелями.

Здоровье Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.

Политика Россия согласилась вернуть долг Украине О согласии России вернуть долг Украине, возникший после решения Стокгольмского арбитража, сообщил источник в российской делегации, передает «Интерфакс».

Общество Матвиенко выступила против изменения наказания за домашнее насилие Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против внесения в Уголовный кодекс России и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений, касающихся домашнего насилия.

Общество Нештрафуемый порог превышения скорости снизят Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.