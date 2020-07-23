Общество
BFM.ruСКР не нашел второго гражданства у Мизулиной
Следственный комитет не нашел второго гражданства у Елены Мизулиной. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе сенатора. Там получили ответ из СКР, который подтвердил недостоверность публикаций на эту тему.
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с чего всё началось
Следственный комитет (СК) в ходе проверки установил недостоверность распространенной ранее в Telegram-каналах и СМИ информации о наличии двойного гражданства у сенатора Елены Мизулиной. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе сенатора.ТАСС04:57
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СК сообщил результаты проверки данных о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Московский Комсомолец05:38
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Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске
Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака.
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Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%
Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:11
Политика
В 13-ый раз вышли на митинг жители Хабаровска
В 13-ый раз вышли на митинг жители Хабаровска. Сотни людей традиционно в 19 часов собрались перед зданием правительства Хабаровского края.
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McDonald’s откроет рестораны внутри магазинов Х5
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Интерфакс 01:11
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Путешествия
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REGNUM вчера в 04:00
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Evo-rus.com 03:00
Политика
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Коммерсантъ 01:41
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru вчера в 15:02
Футбол
ЦСКА обыграл «Тамбов» и занял четвертое место в чемпионате России
Газета.Ru вчера в 13:51
Общество
ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС утвердили в России
Росстандарт утвердил новый национальный стандарт (ГОСТ) для защиты от недолива топлива на АЗС.
Вечерняя Москва 02:21
Происшествия
В Полтаве мужчина при задержании взял в заложники полицейского
В Полтаве злоумышленник при попытке задержания взял в заложники сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату.
RT на русском 04:52
Происшествия
Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет
Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
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В Омской области заразились коронавирусом более 400 медиков
Коронавирусной инфекцией в Омской области заразились 408 медиков, заявила на пресс-конференции министр здравоохранения региона Ирина Солдатова.
РИА Новости 07:42
Общество
На Кубани 169 выпускников набрали по 100 баллов на ЕГЭ
Школьники 23 июля сдавали последний ЕГЭ основного периода — по иностранному языку.
Краснодарские известия 06:43
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Происшествия
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
Армия и оружие
На Украине пригрозили уничтожить войска в Крыму за 36 часов
Военных из РФ уничтожат после разрушения Керченского моста. На Украине пригрозили уничтожить войска в Крыму за 36 часов.
Piter.tv 06:40
Общество
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Как уточняется, Воздушный кодекс был дополнен ст. 107.2, которая устанавливает, что при ЧС или её угрозе, введении режима повышенной готовности авиакомпания обязана вернуть пассажиру деньги за билет независимо от того, возвратный он или нет.
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Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд
Москва, 23 июля 2020, 14:34 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) отказались от расширения лиги до 18 команд.
REGNUM 07:34
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Всемирно известный фестиваль науки и искусства состоится в Армении в 2021 году
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ТАСС вчера в 06:27
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru 21 июля в 10:06
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Каждый ребенок от 3 до 16 лет получил 10 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты. Деньги также выдали в конце прошлого месяца.
Evo-rus.com 02:28
Финансы
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REGNUM вчера в 15:47
Технологии
В РФ зафиксированы новые атаки северокорейских хакеров Lazarus
Москва, 23 июля 2020, 14:32 — REGNUM Новые целевые атаки продвинутой хакерской группировки Lazarus из КНДР зафиксированы в России.
REGNUM 07:32