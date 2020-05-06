Происшествия

REGNUMREGNUMСК подтвердил гибель миллиардера Дмитрия Босова

Красногорск, 6 мая 2020, 19:41 — REGNUM Следственный комитет подтвердил информацию о гибели российского миллиардера Дмитрия Босова. Об этом сегодня, 6 мая, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
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СК проверяет гибель миллиардера Дмитрия Босова

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Смерть миллиардера

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Рядом с телом погибшего миллиардера Дмитрия Босова нашли пистолет Glock

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СК подтвердил гибель миллиардера Босова

Вести.Ru12:03

Следователи нашли пистолет Glock на месте самоубийства миллиардера Босова

РБК12:01

СК подтвердил гибель российского миллиардера Босова

Интерфакс11:55

Появились подробности самоубийства российского миллиардера

Lenta.ru12:14
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

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Здоровье

В Европе заметили разделение между Востоком и Западом из-за коронавируса

Как отмечает издание, страны Восточной Европы гораздо меньше пострадали от пандемии, чем страны Западной Европы.
Lenta.ru 10:13
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Игра Assassin`s Creed Valhalla первой в серии не выйдет в Steam

OAnews 11:45
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Экономика

ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России

В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне.
Lenta.ru 18:39
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
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Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
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Общество

Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II

Студия Naughty Dog совместно с компанией Sony Interactive Entertainment презентовали новый трейлер игры "Одни из нас: Часть 2" (The Last of Us Part II), видео ниже.
МонаВиста 12:44
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Политика

Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу

Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве.
Lenta.ru 18:51
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Министры России живут на другой планете

Министр финансов Силуанов дал интервью, где рассказал про кризис, сжатие экономики, бюджет, финансирование, кредиты и Фонд национального благосостояния, и будущие успехи.
Московский Комсомолец 10:26
Происшествия

ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение

Ранее генерала СК арестовали по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова.
Газета.Ru 18:27
Общество

В Москве задержали активистов, которых подозревают в участии в акции у Дома правительства

В ходе акции никто из активистов задержан не был.
Коммерсантъ 18:01
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Здоровье

ФРДВ поставил в Приморье первую партию защитных костюмов для медиков

Всего сюда поставляется 100 тысяч защитных комбинезонов, 108 тысяч защитных очков, 200 тысяч штук респираторов, 200 тысяч штук медицинских перчаток.
РИА Новости вчера в 22:16
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Армия и оружие

Су-35 обеспечили преимущество Китаю перед ВВС США

Как сообщает ToDay News Ufa исходя из данных ВС Народно-освободительной армии КНР, самолеты Су-35, собранные в России, вместе с китайскими самолетами пятого поколения Chengdu J-20 позволят одержать вверх над США.
ToDay News Ufa 10:33
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
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Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
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Здоровье

Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19

Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости 18:03
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Авто

Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу

На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.
Car.ru 09:11
Здоровье

14 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области

5 мая в Амурской области выявлено 14 новых случаев коронавируса: шесть - в Тынде, один - в Шимановске, три - в Благовещенске, по одному - в Крещеновке Ивановского района и Тавричанке Серышевского района, два - в Белогорске.
Телепорт вчера в 03:22
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Энергетика

«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Польский газотранспортный оператор Gaz System опубликовал итоги квартального — с 1 июля по 1 октября — аукциона на доступ к мощностям газопровода «Ямал—Европа», проходящего через территории РФ, Белоруссии, Польши и Германии.
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Политика

Путин попросил Решетникова внимательнее следить за реализацией мер поддержки

Президент Владимир Путин после доклада министра экономического развития Максима Решетникова о мерах поддержки экономики попросил его внимательнее анализировать экономические меры поддержки и структурировать информацию.
Коммерсантъ 09:32
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Общество

Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
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Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послабления ограничений

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, а значит ее жители не заслуживают послабления ограничительных мер, написал в своем Telegram-канале телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
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Общество

ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook

Администрация Высшей школы экономки объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широки резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости 16:09
Армия и оружие

Пентагон признал гибель 132 мирных жителей из-за действий военных США

Министерство обороны США признало гибель 132 мирных жителей в результате боевых действий военных США в 2019 году, еще 91 человек был ранен.
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В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption

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Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
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Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
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Германия передаст России архивы о советских военнопленных

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В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
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Пять человек погибли в ДТП под Самарой

В результате столкновения двух легковушек на трассе в Самарской области погибли пять человек, в том числе ребенок.
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