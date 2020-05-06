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РИА НовостиМиллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
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с чего всё началось
По словам одного из собеседников РБК, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая. «Это правда, Босова нет в живых», — подтвердил другой знакомый бизнесмена. Позже информацию о смерти Босова подтвердили в основанной им группе «Аллтек».РБКвчера в 12:09
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество
Как лето повлияет на эпидемию коронавируса, рассказал вирусолог
К наступлению летнего периода количество зараженных коронавирусом снизится, заявил в интервью Пятому каналу вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Live24 вчера в 14:33
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Здоровье
Мясников назвал симптомы для обязательного вызова скорой
Врач Александр Мясников в эфире одного из YouTube-каналов 6 мая рассказал о симптомах для вызова скорой помощи.
Известия вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Кашлявшую Борисову выгнали со съемок телешоу
ФАН вчера в 04:28
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»
Надежна стала победительницей и Героем. Так же Надежда поблагодарила всех зрителей за поддержку и теплые слова в ее адрес.
Bimru.ru 05 мая в 03:11
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru вчера в 12:59
Здоровье
Самые пораженные коронавирусом районы названы в Воронежской области
Случаи заражения COVID-19 зафиксированы на территории 30 муниципальных образованиях Воронежской области.
Kursk.com вчера в 13:47
Здоровье
Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости вчера в 08:59
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Общество
В Италии создали убивающую коронавирус вакцину
Группе итальянских ученых удалось создать вакцину, способную убивать коронавирус, пишет Lenta.ru.
Сайт интересных новостей вчера в 16:33
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане снятия ограничений
В ходе мероприятия губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что для начала выхода из режима самоизоляции есть ряд необходимых условий.
Бизнес-газета 05 мая в 11:31
Общество
Из-за коронавируса ОГЭ для девятиклассников могут отменить
В этом году из-за вспышки коронавирусной инфекции могут отменить проведение основного государственного экзамена для учеников девятых классов, аттестовать девятиклассников будут по текущим оценкам.
МИГ-ТВ вчера в 06:37
Общество
Коронавирус меняет социальное поведение россиян
Как вынужденное заточение дома повлияет на наше социальное поведение, рассказала в интервью радио Sputnik психолог Арина Липкина.
РИА Новости вчера в 20:05
Кино
Сериал об ангарском маньяке выйдет осенью 2020 года
Сериал режиссёра Константина Богомолова по мотивам истории ангарского маньяка Михаила Попкова, выйдёт на экраны осенью 2020 года.
АиФ Иркутск вчера в 04:37
Гаджеты
Honor 30S стал самым продаваемым 5G-смартфоном в начале мая
По словам президента бренда Чжао Мина, Honor 30S, как и предполагалось, действительно стал чуть ли не самым популярным смартфоном с поддержкой сетей пятого поколения сразу же после выхода.
OAnews вчера в 07:46
Культура
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Здоровье
Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19
Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:03
Общество
В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян
В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия вчера в 03:45
Политика
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Lenta.ru 05 мая в 11:30
Здоровье
Врач заявила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом
Непредсказуемым при лечении COVID-19 является заболевший пациент, его индивидуальное состояние здоровья.
РИА Новости вчера в 19:44
Общество
Дерматовенеролог предупредила о вредных свойствах антисептиков
"Это и есть проявление контактного дерматита, который может значительно увеличить риск попадания инфекции в организм", — сказала врач.
РИА Новости вчера в 21:15
Наука
Учёные создали антистрессовую музыку для кошек
News.ru вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Бурак Озчивит из «Великолепного века» снимется в рекламе одежды
Фанаты пытаются угадать сумму контракта. Популярный турецкий актер Бурак Озчивит снова заставил говорить о себе общественность.
Городовой 05 мая в 06:33
Общество
Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru вчера в 09:32
Общество
В Госдуме рассказали о «выдыхающемся» коронавирусе
В Государственной думе заявили, что коронавирус уже начал "выдыхаться".
Газета.Ru вчера в 20:56
Наука
Ученые выяснили, что производители детских смесей преувеличивают их пользу
В некоторых случаях производители ссылаются на исследования, которые не дали однозначных выводов, в других - на результаты, которые исследователи не подтвердили, а иногда и вовсе оставляют заявления без обоснования.
ТАСС Наука вчера в 18:54
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости вчера в 17:26
Общество
В Челябинской области ввели масочный режим
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
ТАСС вчера в 03:10
Наука
Международный конгресс «Суперкомпьютерные дни в России» пройдет 19-26 сентября 2020 года
Конгресс охватит самый широкий круг представителей науки, промышленности, бизнеса, образования, государственных органов, учащихся – всех тех, кто связан с разработкой или использованием суперкомпьютерных технологий.
Научная Россия 04 мая в 10:26
Общество
Роспотребнадзор назвал три этапа отмены режима самоизоляции
Главы регионов России смогут принять решение о поэтапном выходе из режима самоизоляции после консультации с главными санитарными врачами субъектов страны, исходя из темпов прироста новых случаев заражения коронавирусом, свободного коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 и показателей охвата тестирования.
Башинформ вчера в 09:34