Происшествия
Rambler News ServiceСК опубликовал видео из квартиры доцента Соколова
Следственный комитет России опубликовал на своем канале в Youtube кадры с камер видеонаблюдения, на которые попал доцент СПбГУ, обвиняемый в убийстве аспирантки данного вуза. На видеозаписях видно, как Соколов расплачивается за что-то на кассе в магазине.
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СК показал видео из квартиры Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
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Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
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SpeedMe вчера в 22:21
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Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки 24-летней Анастасии Ещенко.
Lenta.ru 09:08
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Lenta.ru 05:24
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В РФ сертифицировали две модели Opel
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Документ выдан на две модели Opel: Zafira Life и Vivaro.
Тарантас Ньюс 03:33
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Президент Боливии Моралес подал в отставку
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Российская газета вчера в 16:24
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Газета.Ru вчера в 13:30
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SpeedMe вчера в 23:40
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Российская газета 01:33
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В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
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Американский регулятор проведет проверку на предмет гендерной дискриминации при установке кредитных лимитов для женщин и мужчин — как оказалось, партнер Apple Card в лице Goldman Sachs разрешает мужчинам тратить в десять раз больше, чем их женам.
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ВГТРК опровергла данные СМИ об обстреле своих журналистов в ДНР
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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
Во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.
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