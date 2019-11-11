Происшествия

Rambler News ServiceRambler News ServiceСК опубликовал видео из квартиры доцента Соколова

Следственный комитет России опубликовал на своем канале в Youtube кадры с камер видеонаблюдения, на которые попал доцент СПбГУ, обвиняемый в убийстве аспирантки данного вуза. На видеозаписях видно, как Соколов расплачивается за что-то на кассе в магазине.
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СК показал кадры из квартиры подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ

РБК10:17

СК опубликовал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки

RT на русском10:11

СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка

Мойка7809:49

СК показал видео из квартиры Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки

Телеканал Санкт-Петербург09:53

Латы, мундир и мешки. СК опубликовал видео из квартиры доцента Соколова, арестованного за убийство возлюбленной

Фонтанка.Ру09:53

СК опубликовал видео обысков в квартире Наполеона-расчленителя Соколова

Невские Новости09:51

СК показал видео из квартиры преподавателя СПбГУ, подозреваемого в убийстве девушки

АБН10:02
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
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