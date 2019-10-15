Происшествия

РБКРБКСК показал подозреваемых в убийстве продававшей машину женщины

15 октября в Челябинске полиция обнаружила проданный автомобиль со следами крови, машина была отправлена на экспертизу. Там же правоохранительные органы задержали подозреваемых: двух мужчин 1977 и 1990 годов рождения и женщину 1988 года рождения.
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с чего всё началось
Следственный комитет России показал
 видеозапись следственного эксперимента, проведенного в Екатеринбурге с подозреваемыми в нашумевшем убийстве 27-летней Ксении Каторгиной.
Московский Комсомолецвчера в 14:12

Подробнее о событии

Таксист показал как убивал авто-леди: видео следственного эксперимента

Московский Комсомолецвчера в 14:12

Силовики показали фото подозреваемых в убийстве девушки, продававшей авто в Екатеринбурге

URA.Ruвчера в 18:05

Подозреваемый в убийстве женщины на Урале признался в предварительном сговоре группы

ТАССвчера в 15:43

Проверяются причастность подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной к подобным преступлениям

Московский Комсомолец Екатеринбургвчера в 23:34

Следователи опубликовали фотографии подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной

Znak.comвчера в 13:21

Следователи впервые прокомментировали дело об убийстве Ксении Каторгиной

Екатеринбург Онлайнвчера в 10:04

СК и полиция впервые официально прокомментировали дело об убийстве Ксении Каторгиной

Новый Деньвчера в 10:35
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 00:46, Вашингтон
Наука

С помощью радиоволн нейросети смогли опознать человека через стену

МонаВиста вчера в 06:03
Политика

Задержанная в Белоруссии Богачёва возвращается в Россию

Россиянка Анна Богачёва, о задержании которой в Минске сообщалось ранее, возвращается в РФ.
News.ru вчера в 09:35
Происшествия

На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину

В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец вчера в 04:26
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество

В Гидрометцентре пообещали теплый ноябрь

Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в последнем осеннем месяце прохладная погода установится в Краснодарском крае и в южной части Крыма.
ТК Звезда 00:28
Политика

Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м

В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
РИА Новости вчера в 21:00
Политика

Пенс отказался сотрудничать с демократами по делу об импичменте Трампа

Вице-президент США Майкл Пенс отказался во вторник сотрудничать с конгрессменами-демократами, которые проводят расследование обвинений в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 19:29
Происшествия

В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru вчера в 15:57
Культура

Букеровскую премию получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо

Букеровскую премию 2019 получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо. Об этом 15 октября сообщил сайт телеканала BBC.
REGNUM вчера в 02:15
Гаджеты

Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro

Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews вчера в 04:39
Политика

В Росгвардии нашли необычный способ выявлять «оборотней в погонах»

Ранее сообщалось, что сотрудников Росгвардии на время проведения массовых мероприятий (в том числе и протестных митингов) хотят оснащать видеорегистраторами.
URA.Ru вчера в 20:46
Экономика

Эксперты подсчитали ущерб от несоблюдения норм труда

Из-за несоблюдения норм охраны труда российская экономика по итогам 2018 года потеряла 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП.
Известия вчера в 14:00
Политика

Кузнецова назвала невозможным возвращение смертной казни

"Путин не хочет, чтобы Россия озверела" Мораторий на смертную казнь действует в РФ с тех пор, как страна вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года.
Газета.Ru вчера в 13:33
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали на прием на тук-туке

Как сообщается, кузов тук-тука был украшен гирляндами и тканью с изображениями местной флоры и фауны.
Газета.Ru 00:38
Авто

Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до Китая

Компания Hyundai объявила дату старта продаж "посвежевшего" седана Solaris/Verna.
Новые автомобили вчера в 03:48
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости вчера в 12:05
Финансы

Bloomberg: Дедолларизация резервов стоила России 7,7 млрд долларов

Вскоре после пакета санкций, введенных США в апреле 2018 года против России, Банк России устроил распродажу американских гособлигаций: если на конец марта 2018 года доля доллара в активах под его управлением составляла 43,7%, то через год она, согласно материалам ЦБ РФ, сократилась до 23,6%. Россия выбыла из десятки крупнейших держателей гособлигаций США.
Российская газета вчера в 10:55
Экономика

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 14 октября в 07:47
Общество

Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым

В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».
Ридус вчера в 05:00
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Политика

Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.uа».
РБК 14 октября в 19:40
Транспорт

«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию

Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Ведомости вчера в 16:53
Происшествия

В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах

РИА Новости вчера в 23:09
Происшествия

В Нидерландах семья 9 лет жила в подвале в ожидании конца света

Газета.Ru 00:21
Общество

В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

РБК вчера в 08:03
Происшествия

В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

Lenta.ru вчера в 05:07
Политика

Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками

Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru 14 октября в 14:55
Политика

Демократы в США призвали жестко противостоять России

США должны «жестко противостоять» России на международной арене, заявил во время дебатов кандидат в президенты от Демократической партии Кори Букер.
Росбалт 00:27
Происшествия

Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение

Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Ведомости вчера в 14:47
Футбол

Алвес рассказал о большом количестве расистов в Париже

Бывший защитник французского "Пари Сен-Жемен" Дани Алвес рассказал о расизме в интервью GQ.
Газета.Ru вчера в 18:19
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