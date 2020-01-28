Происшествия

РБКРБКБросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК. В ведомстве отметили, что отца допрашивают: следователи выясняют причины, по которым он «оставил детей в беспомощном состоянии».
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СК) опубликовал
 на своем YouTube-канале видеозапись допроса отца, бросившего 26 января в аэропорту Шереметьево двоих несовершеннолетних сыновей, 2011 и 2014 годов рождения.
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