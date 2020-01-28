с чего всё началось

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК. В ведомстве отметили, что отца допрашивают: следователи выясняют причины, по которым он «оставил детей в беспомощном состоянии».

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Происшествия В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет В провинции Газни на востоке Афганистана потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines, передает 27 января телеканал 1tv со ссылкой на власти.

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