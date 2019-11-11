Происшествия

Мойка78Мойка78СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка

Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона. Также на кадрах можно заметить, как Соколов сбрасывает в Мойку пакеты с уликами.
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с чего всё началось
На обнародованных
 записях камер видеонаблюдения видно, как под покровом ночи человек, очень похожий на Олега Соколова, выбрасывает в реку Мойку какой-то пакет.
Российская газета10:06

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ТАСС10:20

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СК опубликовал видео обысков в квартире Наполеона-расчленителя Соколова

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СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка

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