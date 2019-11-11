с чего всё началось

Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона. Также на кадрах можно заметить, как Соколов сбрасывает в Мойку пакеты с уликами.

СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка

Авто Представили новую Skoda Octavia Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.

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Происшествия Петербургский суд не стал лишать кормившую ребенка грудью мать с ВИЧ В минувший понедельник 11 ноября Московский районный суд Санкт-Петербурга принял решение не лишать родительских прав женщину с ВИЧ, которая кормила своего новорожденного ребенка грудным молоком, сообщает ТАСС.

Политика Трамп назвал дату публикации новой стенограммы разговора с Зеленским Michael Reynolds / Globallookpress Президент США Дональд Трамп заявил, что стенограмма второго телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским может быть опубликована уже во вторник, сообщает USA Today.

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