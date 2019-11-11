с чего всё началось

Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона. Также на кадрах можно заметить, как Соколов сбрасывает в Мойку пакеты с уликами.

СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка

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