с чего всё началось

Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона. Также на кадрах можно заметить, как Соколов сбрасывает в Мойку пакеты с уликами.

СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка

Космос «Таких технологий у нас нет сегодня». Российский спутниковый Интернет неминуемо отстанет от аналога Илона Маска, уверен Дмитрий Песков Спутниковый Интернет от компании Илона Маска Starlink может не появиться в 2020 году, считает специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Наука Употребление кофе снижает риск развития рака печени Ученые обнаружили, что употребление кофе снижает риск развития рака печени.

Общество 2% россиян полностью отказались от наличных Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).

Происшествия Актер Огурцов стал фигурантом дела в отношении экс-начальника ЦСКА Актер Алексей Огурцов допрошен следствием в статусе подозреваемого в рамках уголовного дела в отношении бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по обвинению в получении взяток на 23,5 млн рублей.

Космос Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года Высокоорбитальные навигационные спутники "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, начнут выводить на орбиту на три года позже, чем планировалось, говорится в материалах, копия которых имеется у РИА Новости, о перспективах развития системы ГЛОНАСС, представленных на научной конференции Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.

Здоровье Названа смертельная доза водки в России В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной.

Общество Дети смогут видеться со всеми родственниками после развода Родители, которые после развода запрещают родственникам видеться с ребенком или отказываются его передавать, будут привлечены к административной ответственности.

Экономика «Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка запустить сервис доставки карт на дом Сбербанк запускает сервис доставки банковских карт клиентам на дом, рассказали «Коммерсанту» участники рынка и подтвердили источники, близкие к банку.

Энергетика Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.

Футбол УЕФА осудил расизм в отношении футболиста «Шахтера» на Украине «Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации», — заявили в УЕФА.

Политика МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Экономика Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.

Здоровье Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.

Игры Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.

Общество Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Экономика Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу» "Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

Политика FT узнала о покупках семьей Башара Асада недвижимости в Москва-Сити По данным FT, еще две квартиры на 58-м и 53-м этажах небоскреба в Москва-Сити были куплены женой Рами Маклуфа и ее сестрой Ниадой.

Политика Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков в Ла-Пасе Парламент Боливии, где сегодня проходило обсуждение ситуации в стране, эвакуирован из-за возобновившихся беспорядков в Ла-Пасе, сообщает местная газета Pagina 7.

Политика Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный» Воровать на строительстве космодрома "Восточный" продолжают, несмотря на десятки уголовных дел и посадки, заявил президент России Владимир Путин.

Политика Politico: Трамп отложит введение пошлин на автомобили из ЕС на полгода Президент США Дональд Трамп намерен отложить введение таможенных пошлин на автомобили из Евросоюза на полгода.