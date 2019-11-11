Происшествия
Мойка78СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка
Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона. Также на кадрах можно заметить, как Соколов сбрасывает в Мойку пакеты с уликами.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
На обнародованных записях камер видеонаблюдения видно, как под покровом ночи человек, очень похожий на Олега Соколова, выбрасывает в реку Мойку какой-то пакет.Российская газета10:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:07, Вашингтон
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Общество
Женщине запретили кормить сына грудью в Третьяковке
Пользователь Instagram Полина Хлынова пожаловалась, что ей запретили кормить сына грудью в Третьяковской галерее, а комнаты матери и ребенка она там не нашла.
РИАМО вчера в 13:20
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Спорт
Глава WADA анонсировал лишение статуса соответствия РУСАДА
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди ожидает, что после доклада экспертов Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет будет лишено статуса соответствия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:17
Происшествия
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко.
Российская газета 12:02
Политика
Сторонники министра США получили контракт на добычу нефти и газа на Украине
Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри заключили сделку по поиску нефти и газа от украинского правительства вскоре после того, как Перри предложил одного из них в качестве советника президенту страны Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru 14:22
Политика
Вопрос продажи земли снят с повестки дня Верховной Рады
Народный депутат от порошенковской фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил что на завтра, 12 ноября, с повестки дня Верховной Рады был снят вопрос о продаже земли.
Новостной фронт 15:41
Футбол
Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью»
Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.
Спорт-Экспресс 11:00
Общество
Родители историка рассказали о тяжелых отношениях с убитой аспиранткой
Валерий и Людмила Соколовы, родители теперь уже бывшего доцента кафедры Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, рассказали об их отношениях.
РЕН ТВ 14:18
Авто
В России дорожают автомобили при падении спроса
Автопроизводители продолжают поднимать цены на свою продукцию несмотря на общее падение спроса на новые машины.
SpeedMe вчера в 21:44
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
РБК 14:56
Общество
Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском вчера в 09:14
Игры
В Steam вышла демо-версия фэнтезийной игры Isles of Adalar
В Steam вышла демо-версия фэнтезийной игры Isles of Adalar. Профильные специалисты заявляют, что она является клоном The Elder Scrolls.
Актуальные Новости 11:39
Культура
Новая серия «Рика и Морти» выйдет 10 ноября
Первые эпизодов будут транслироваться с 10 ноября по 8 декабря, а вторая половина сезона увидит свет в следующем году.
Piter.tv 09 ноября в 08:34
Футбол
На матч Россия-Бельгия проданы все билеты
16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится футбольный матч "Россия – Бельгия". Начало встречи назначено на 20:00.
Online47.ru 14:22
Происшествия
У фирменного поезда Москва – Белгород на ходу отцепились вагоны
В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги заявили о технической причине, очевидцы происшествия говорят, что у поезда на ходу отцепились восемь вагонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 09:12
Общество
Открыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети
В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк.
Известия 11:43
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
«Нафтогаз Украины» призвал «Газпром» пустить украинских проверяющих на газоизмерительную станцию «Суджа», находящуюся на границе между Сумской и Курской областями.
Известия 15:17
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Газета.Ru вчера в 02:46
Общество
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
В Кремле ничего не знают о приобретенной недвижимости семьей президента Сирии Башара Асада.
Газета.Ru 08:10
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета вчера в 04:42
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Кино
Фильм Балагова «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Фильм российского режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова «Дылда» завоевал главный приз ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival).
Это Кавказ 04:50