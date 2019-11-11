с чего всё началось

Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона. Также на кадрах можно заметить, как Соколов сбрасывает в Мойку пакеты с уликами.

СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка

Футбол УЕФА осудил расизм в отношении футболиста «Шахтера» на Украине «Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации», — заявили в УЕФА.

Политика Украина назвала условие прекращения «войны за Крым» Фактическое состояние войны между Россией и Украиной завершится только после возврата оккупированных территорий, в частности Крыма, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Политика Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.

Общество Герцогиня Кэтрин надела особенную брошь в День памяти Герцогиня Кэтрин, которая всегда поддерживала эту символическую традицию, в этом году неожиданно надела другое украшение – брошь в форме ротора шифровальной машины Enigma.

Политика Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули украинскую тему и ситуацию на Ближнем Востоке.

Авто В России растут цены на автомобили при падении спроса По мнению аналитиков, повышение стоимости машин связано с низкой загрузкой производств в России, в результате чего автоконцерны закладывают растущие издержки в цену, несмотря на снижение продаж.

Происшествия В Петербурге возбудили дело по факту отравления работников «Ленты» Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту отравления в столовой супермаркета "Лента" по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Наука В генах англичан разглядели признаки социального неравенства Суть его в следующем: если те или иные варианты генов связаны с определенным признаком, то можем предположить, что и признак в популяции распределен случайным образом.

Теннис Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Общество Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам в Кувейте Российскую предпринимательницу Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта.

Космос Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года Высокоорбитальные навигационные спутники "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, начнут выводить на орбиту на три года позже, чем планировалось, говорится в материалах, копия которых имеется у РИА Новости, о перспективах развития системы ГЛОНАСС, представленных на научной конференции Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.

Футбол Тедеско пригласил на обед персонал «Спартака» Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, а также его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки пригласили на дружеский обед весь персонал спартаковской команды — от врачей, массажистов, администраторов до водителя автобуса.

Экономика Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.

Здоровье В Минздраве РФ озвучили смертельную дозу водки Жители России потребляют алкоголь неравномерно и в выходные и праздники могут выпить в среднем литр водки.