Происшествия
Мойка78СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка
Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона. Также на кадрах можно заметить, как Соколов сбрасывает в Мойку пакеты с уликами.
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с чего всё началось
На обнародованных записях камер видеонаблюдения видно, как под покровом ночи человек, очень похожий на Олега Соколова, выбрасывает в реку Мойку какой-то пакет.Российская газета10:06
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СК показал видео из квартиры Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки
Телеканал Санкт-Петербург09:53
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:01, Ашберн
Общество
Адвокат Соколова заявил, что защита может сослаться на самооборону
Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве аспирантки, Александр Почуев заявил, что защита может сообщить, что это была самооборона, передает РИА "Новости".
Футбол
УЕФА осудил расизм в отношении футболиста «Шахтера» на Украине
«Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации», — заявили в УЕФА.
Политика
Украина назвала условие прекращения «войны за Крым»
Фактическое состояние войны между Россией и Украиной завершится только после возврата оккупированных территорий, в частности Крыма, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Общество
Герцогиня Кэтрин надела особенную брошь в День памяти
Герцогиня Кэтрин, которая всегда поддерживала эту символическую традицию, в этом году неожиданно надела другое украшение – брошь в форме ротора шифровальной машины Enigma.
Происшествия
На пивзаводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод
В Санкт-Петербурге на территории пивоваренного завода "Балтика" прорвало паропровод. В результате происшествия пострадали два человека.
Общество
Путин одобрил внедрение в России нового налога
Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.
Политика
Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули украинскую тему и ситуацию на Ближнем Востоке.
Общество
Москвичку выгнали из Третьяковской галереи за кормление грудью
Молодую маму Полину Хлынову попросили покинуть зал Третьяковской галереи, когда она попыталась покормить грудью своего сына-младенца.
Авто
В России растут цены на автомобили при падении спроса
По мнению аналитиков, повышение стоимости машин связано с низкой загрузкой производств в России, в результате чего автоконцерны закладывают растущие издержки в цену, несмотря на снижение продаж.
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Происшествия
В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми
На северо-востоке Москвы женщина упала из окна с двумя детьми, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.
Происшествия
В Петербурге возбудили дело по факту отравления работников «Ленты»
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту отравления в столовой супермаркета "Лента" по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Наука
В генах англичан разглядели признаки социального неравенства
Суть его в следующем: если те или иные варианты генов связаны с определенным признаком, то можем предположить, что и признак в популяции распределен случайным образом.
Теннис
Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP
Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам в Кувейте
Российскую предпринимательницу Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта.
Космос
Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года
Высокоорбитальные навигационные спутники "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, начнут выводить на орбиту на три года позже, чем планировалось, говорится в материалах, копия которых имеется у РИА Новости, о перспективах развития системы ГЛОНАСС, представленных на научной конференции Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.
Космос
Женщины впервые посетили открытый космос без мужчин
Футбол
Тедеско пригласил на обед персонал «Спартака»
Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, а также его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки пригласили на дружеский обед весь персонал спартаковской команды — от врачей, массажистов, администраторов до водителя автобуса.
Общество
Глушаков намерен взыскать с бывшей жены более 200 млн рублей
Сергей Жорин, адвокат бывшей жены футболиста «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал информацию об иске спортсмена к экс-супруге.
Экономика
В Башкирии рассказали о выделении средств на поддержку нацпроектов
Федеральная поддержка национальных проектов и программ в Башкирии в текущем году превысит 68 млрд рублей.
Экономика
Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Здоровье
В Минздраве РФ озвучили смертельную дозу водки
Жители России потребляют алкоголь неравномерно и в выходные и праздники могут выпить в среднем литр водки.
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
Недвижимость
В Новой Москве исчезнут новостройки
На локальном первичном рынке к ноябрю 2019 года насчитывалось, по статистике компании, 26 новостроек — абсолютный минимум за всю семилетнюю историю рынка после вхождения территории в состав столицы.