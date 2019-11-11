с чего всё началось

Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона. Также на кадрах можно заметить, как Соколов сбрасывает в Мойку пакеты с уликами.

СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка

Футбол Руководство «Арсенала» выразило поддержку Эмери Сегодня руководство лондонского «Арсенала» публично выразило поддержку главному тренеру команды Унаи Эмери.

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Политика Зеленский уволил участника драки с Ляшко Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в правительстве страны.

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Политика О «войне» с Россией из-за Крыма рассказали на Украине Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о том, что между Россией и Украиной идет "война" за полуостров Крым.

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Общество В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы "Дело Лазаревой" продолжается с 2017 года, когда россиянку, занимавшую должность управляющего директора компании KGLI, власти Кувейта заподозрили в растрате средств и невыполнении оплаченных работ по созданию портового хаба.

Космос SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

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Общество Глушаков подал в суд на бывшую жену, он требует 204 млн 32-летний игрок хочет взыскать с бывшей жены 204 миллиона рублей: 201 миллион за убытки из-за бракоразводного процесса, 2 млн за слухи, которые она распространяла о нём, а также 1 млн в качестве моральной компенсации.

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