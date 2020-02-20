Происшествия
РБКСК показал видео с места жесткой посадки самолета в Магадане
Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане. На кадрах показаны поврежденный самолет, его салон и кабина пилота. На месте происшествия работают сотрудники ведомства.
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Сергей Чеканов: 5 пассажиров Ан-2 – в больнице с компрессионными переломами позвоночника
MagadanMedia.ruвчера в 22:50
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Гаджеты
Asus решила проблему с прегревом чипов Navi в видеокартах ROG Strix
Единоборства
Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Оказалось, что если придерживаться этого рациона питания в течение года, то в организме существенно повышается количество кишечных бактерий, которые связаны с естественным старением, а также бактерий, снижающих воспалительные процессы у пожилых людей.
Шоу-бизнес
Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова
О своем самочувствии после четвертого кесарева сечения модель рассказала в своем Instagram.
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro подешевели еще сильнее
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro подешевели еще сильнее и предлагаются по цене 129 и 171 долларов соответственно за версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Германии найден мертвым
Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу в кальянных в немецком Ханау, найден мертвым у себя дома.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
Экономика
Кудрин: неисполнение бюджета-2019 составило более триллиона рублей
Объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год установил новый рекорд, составив 1,122 трлн рублей.
Происшествия
Гендиректор «Титановой долины» арестован на два месяца
Суд Екатеринбурга постановил арестовать на два месяца, до 17 апреля, гендиректора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова.
Политика
Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что рассматривал кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России после рассмотрения четырех предыдущих предложенных кандидатур.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Политика
Клишас: решение суда в Гааге по ЮКОСу противоречит российским законам
Решение Гаагского суда по ЮКОСу противоречит российскому правопорядку, тем более что есть решение Конституционного суда по этому вопросу, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса на шоу «Голос»
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Футбол
ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» в товарищеском матче
Встреча, которая состоялась в испанской Картахене, завершилась со счетом 2:0 в пользу московского ЦСКА.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США
В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Хабаровске вынесли приговор планировавшему теракт в школе студенту
Первый Восточный окружной военный суд Хабаровска приговорил к восьми годам лишения свободы 19-летнего студента Александра Онуфриенко, планировавшего организовать теракт в своей бывшей школе.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Политика
Депутат Рады предложил создать «зону отчуждения» в Донбассе
Лидер украинской парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил о необходимости создать в Донбассе "зону отчуждения".
Гаджеты
Redmi K30 Pro 5G кое в чем превосходит Xiaomi Mi 10
Презентация Redmi K30 Pro 5G ожидается в марте, а сегодня появивлось первое качественное изображение устройства с выдвижной фронтальной камерой и обновленной основной.
Общество
Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
Происшествия
СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ
Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Футбол
Кузяев вернулся в общую группу «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев начал тренироваться в общей группе команды. 27-летний игрок занимался с небольшими ограничениями.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Биатлон
Фуркад прокомментировал победу в индивидуальной гонке на ЧМ
Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира, который проходит в Антхольце, передает Biathlon.com.ua.
Здоровье
Ученый допустил эпидемию коронавируса в России
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 2012 человек.
Финансы
Рубль незначительно снизился к доллару и евро
Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 14 коп. до 63,72 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 8 коп. и достиг отметки — 68,78 руб. Нефть марки Brent увеличилась на 0,25% и составила 59,28 доллара за баррель.