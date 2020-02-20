Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане. На кадрах показаны поврежденный самолет, его салон и кабина пилота. На месте происшествия работают сотрудники ведомства.

СК показал видео с места жесткой посадки самолета в Магадане

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