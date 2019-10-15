Общество

ВесьмаВесьмаСК: полковник Захарченко мог вывести из России 250 миллионов долларов

Следственный комитет расследует причастность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России 250 миллионов долларов через «молдавский ландромат». Об этом рассказали три источника РБК.
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Следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»

Короли госзаказа и молдавская схема СК расследует причастность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме "молдавский ландромат", говорят три знакомых с ходом расследования источника РБК.
РБК00:02

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Ренато Усатый заявил об отсутствии связей с экс-полковником Захарченко

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СК связал дело Захарченко с предполагаемым отмыванием $250 млн «королями госзаказа»

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БИЗНЕС Online02:58

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Дождь03:05

РБК: следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»

Ведомости03:49

РБК: следствие связало дело бывшего полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»

Коммерсантъ00:59
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
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В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

Вести.Ru 04:58
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Путин проверит ход ликвидации последствий паводков

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Политика

Зеленский рассказал об условиях отвода ВСУ в Донбассе

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Общество

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Общество

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Lenta.ru 08:18
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика

Песков прокомментировал исполнение гимна РФ в ОАЭ и Саудовской Аравии

Гипертрофированная реакция на огрехи в исполнении гимна России в ходе визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ неуместна, саудовская и эмиратская стороны очень старались и по-доброму приняли российского лидера.
ФАН 06:10
Культура

Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя

Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru 03:50
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Политика

Путин разрешил полиции выносить предостережения гражданам

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым полиция получает право выносить гражданам предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений.
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Общество

Меган Маркл и принц Гарри посетили церемонию WellChild Awards

Накануне вечером Меган и Гарри посетили церемонию WellChild Awards, которая прошла в Лондоне.
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Известия вчера в 08:42
Транспорт

Минтранс и ФАС изучат ситуацию с ценами на билеты «Победы» в Россию

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RT на русском 06:46
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

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RT на русском 04:11
Общество

«Новая газета» анонсировала серию расследований о хищениях во ФСИН

84 руководителя ФГУПов, принадлежащих ФСИН, работают в статусе временно исполняющих обязанности для обхода антикоррупционного законодательства, говорится в новом расследовании "Новой газеты" о масштабах хищений в системе исполнения наказаний.
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Авто

Nissan X-Trail нового поколения показали в Сети

Накануне в объективы камер фотошпионов попал новый Nissan X-Trail. Японская компания приступила к активным тестовым испытаниям модели.
CarsWeek.ru 07:24
Происшествия

Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал "РЕН ТВ" о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Гаджеты

Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro

Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
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Происшествия

Грузия передаст России фигуранта дела об убийстве следователя

Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани поручила экстрадировать в Россию хакера Ярослава Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье.
RT на русском 06:35
Здоровье

О чем предупреждает «ком в горле»

"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
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Музыка

У Билли Айлиш украли кольцо во время концерта

Поклонники певицы начали скандировать, призывая вернуть драгоценность Билли Айлиш, но она попросила их «не беспокоиться» о том, что произошло.
ГЛАС.RU 01:38
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
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Эрдоган заявил, что не будет встречаться с Пенсом в Анкаре

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что не намерен встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом, который прибудет с рабочим визитом в турецкую столицу.
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Общество

Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
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Путешествия

В дорогих отелях Турции наблюдается незначительное снижение цен

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В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
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Экономика

Яндекс пострадал от кремлевского протекционизма

Яндекс, который часто называют российским "Гуглом", стал последней жертвой моды на протекционизм в крупнейших экономиках мира В минувшую пятницу российский интернет-гигант потерял 16% своей рыночной стоимости после того, как в Кремле активизировалось обсуждение законопроекта об ограничении доли иностранных инвесторов в российских технологических компаниях.
Profinance.ru 07:35
Экономика

Министр рассказала, что мешает развитию малого и среднего бизнеса

Сегодня на заседании комитета по экономической политике Саратовской облдумы министр экономического развития региона Юлия Швакова рассказала о поддержке объектов малого и среднего бизнеса.В 2018 г. на реализацию мер господдержки было направлено 99,2 млн руб.
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Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Газета.Ru 08:01
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Ренато Усатый
Молдавский политик
Молдавский политик, бизнесмен, общественный деятель. Председатель партии Наша Партия, с 2015 по февраль 2018 года - примар второго по значимости города Бельцы. Имеет также российское гражданство. После того, как на него завели уголовное дело, проживает в Москве.
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