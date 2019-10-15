Общество
ВесьмаСК: полковник Захарченко мог вывести из России 250 миллионов долларов
Следственный комитет расследует причастность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России 250 миллионов долларов через «молдавский ландромат». Об этом рассказали три источника РБК.
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Короли госзаказа и молдавская схема СК расследует причастность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме "молдавский ландромат", говорят три знакомых с ходом расследования источника РБК.РБК00:02
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RT на русском 06:29
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Мосгорсуд признал законной меру пресечения Егору Жукову и Раджабову
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ФАН 06:10
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Политика
Путин разрешил полиции выносить предостережения гражданам
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Накануне вечером Меган и Гарри посетили церемонию WellChild Awards, которая прошла в Лондоне.
Salt Mag 05:41
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Транспорт
Минтранс и ФАС изучат ситуацию с ценами на билеты «Победы» в Россию
Минтранс России вместе с ФАС проанализирует ситуацию с повышением авиакомпанией «Победа» стоимости билетов из-за рубежа.
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RT на русском 04:11
Общество
«Новая газета» анонсировала серию расследований о хищениях во ФСИН
84 руководителя ФГУПов, принадлежащих ФСИН, работают в статусе временно исполняющих обязанности для обхода антикоррупционного законодательства, говорится в новом расследовании "Новой газеты" о масштабах хищений в системе исполнения наказаний.
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Авто
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Накануне в объективы камер фотошпионов попал новый Nissan X-Trail. Японская компания приступила к активным тестовым испытаниям модели.
CarsWeek.ru 07:24
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Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал "РЕН ТВ" о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
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Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews вчера в 04:39
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Грузия передаст России фигуранта дела об убийстве следователя
Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани поручила экстрадировать в Россию хакера Ярослава Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье.
RT на русском 06:35
Здоровье
О чем предупреждает «ком в горле»
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Музыка
У Билли Айлиш украли кольцо во время концерта
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ГЛАС.RU 01:38
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Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
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Эрдоган заявил, что не будет встречаться с Пенсом в Анкаре
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что не намерен встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом, который прибудет с рабочим визитом в турецкую столицу.
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Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
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В дорогих отелях Турции наблюдается незначительное снижение цен
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Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов
В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
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Яндекс, который часто называют российским "Гуглом", стал последней жертвой моды на протекционизм в крупнейших экономиках мира В минувшую пятницу российский интернет-гигант потерял 16% своей рыночной стоимости после того, как в Кремле активизировалось обсуждение законопроекта об ограничении доли иностранных инвесторов в российских технологических компаниях.
Profinance.ru 07:35
Экономика
Министр рассказала, что мешает развитию малого и среднего бизнеса
Сегодня на заседании комитета по экономической политике Саратовской облдумы министр экономического развития региона Юлия Швакова рассказала о поддержке объектов малого и среднего бизнеса.В 2018 г. на реализацию мер господдержки было направлено 99,2 млн руб.
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