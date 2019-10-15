Короли госзаказа и молдавская схема СК расследует причастность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме "молдавский ландромат", говорят три знакомых с ходом расследования источника РБК.

с чего всё началось

Следственный комитет расследует причастность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России 250 миллионов долларов через «молдавский ландромат». Об этом рассказали три источника РБК.

СК: полковник Захарченко мог вывести из России 250 миллионов долларов

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