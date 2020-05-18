Происшествия
РБКСК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. Об этом говорится в сообщении ВККС.
Читать в источнике
Оценить1,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Армия и оружие
Индийский генерал заявил, что ВВС страны отказываются от приобретения F-21 американского производства
Из Индии приходят сообщения о том, что командование ВВС страны решило отказаться от рассмотрения возможности приобретения американских истребителей F-21.
Военное обозрение вчера в 03:00
Общество
Мишустин заявил об остановке роста заболеваемости коронавирусом
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
BFM.ru 06:13
Общество
Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы
На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
Здоровье
Очаг коронавируса выявлен в детской больнице в ХМАО
В Нижневартовской окружной детской больнице был зафиксирован очаг коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 08:44
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора
Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
Общество
Синоптики пообещали москвичам снег
В ночь на четверг, 21 мая, в столичном регионе похолодает до плюс 2–4 градусов, возможен небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 09:46
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Политика
Путин обратился к мусульманам с просьбой отметить Ураза-Байрам дома
Президент России Владимир Путин во время видеоконференции с руководством и общественностью Дагестана на фоне ситуации с распространением коронавируса в республике попросил мусульман отметить Ураза-Байрам дома.
Общественная служба новостей 07:11
Общество
Мишустин назвал абсолютным приоритетом выплаты надбавок медикам
Своевременная выплата денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом, является приоритетом властей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
RT на русском 08:38
Наука
Распространение риса связали с древней климатической катастрофой
Рис стал одной из самых востребованных человечеством культур из-за климатической катастрофы.
МИР 24 07:43
Общество
Страны ЕС отказались признать «Северный поток-2» завершённым
Немецкий регулятор отказывается вывести "Северный поток-2" из-под ограничений ЕС Под обновлённые условия Газовой директивы не подпадают проекты, которые завершили до 23 мая 2019 года.
Право.ру 15 мая в 09:15
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Lenta.ru 08:59
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Общество
У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус
Коронавирус диагностирован у шестерых депутатов Госдумы, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
РИА Новости 09:41
Общество
Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра
Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, порывы которого могут доходить до 18–25 метров в секунду.
Москва 24 09:35
Политика
Хакеры опубликовали часть компромата на Трампа
Группа хакеров, называющие себя REvil, опубликовала часть компромата на президента США Дональда Трама.
Lenta.ru вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать»
Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать.
StarHit.ru вчера в 09:00
Футбол
Веретенников: «Ротор» не готов к РПЛ в плане необходимой инфраструктуры
Лучший бомбардир чемпионатов России по футболу, являющийся на данный момент тренером «Рубина» и помогающий другому волгоградцу Леониду Слуцкому тренировать казанский «Рубин», дал интервью изданию Sportbox.ru и поделился своим мнением относительно перспектив «Ротора» в РПЛ.
НовостиВолгограда.ру 03:01
Происшествия
Суд на Украине повторно арестовал российское судно из-за добычи песка
Судно SeaBreeze, которое принадлежит российской компании Trans Services Maritime, было арестовано 10 апреля того же года в Одессе якобы из-за незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря.
Известия 08:44
Футбол
ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА
Газета.Ru 04:58
Общество
Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса
Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Наука
Тесты на хомяках показали эффективность масок в борьбе с коронавирусом
Ученые в ходе опытов на хомяках смогли доказать эффективность масок в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
МедиаПоток 02:56
Общество
Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку
Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:05
Общество
Бизнес назвал самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли
Как передаёт РБК со ссылкой на исследование, ещё 61,6% опрошенных назвали самой пострадавшей из-за CoViD-19 отраслью индустрию моды и красоты, 48,5% — производственную сферу.
Life.ru 03:16
Общество
Американцы стали отказываться от покупки китайских товаров
Около 40% жителей США начали отказываться от покупки товаров с маркировкой «сделано в Китае», следует из опроса консалтинговой фирмой FTI Consulting.
Взгляд.ру 08:28