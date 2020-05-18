Происшествия

РБКРБКСК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. Об этом говорится в сообщении ВККС.
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Глава СКР раскрыл планы об уголовных делах против семерых судей

Lenta.ru05:18

СК просит согласия на возбуждение дел в отношении семи судей

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СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

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СК попросил разрешения у ВККС РФ возбудить дела на семерых судей

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СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей

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Происшествия

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Армия и оружие

Индийский генерал заявил, что ВВС страны отказываются от приобретения F-21 американского производства

Из Индии приходят сообщения о том, что командование ВВС страны решило отказаться от рассмотрения возможности приобретения американских истребителей F-21.
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Общество

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В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Общество

Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы

На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
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Очаг коронавируса выявлен в детской больнице в ХМАО

В Нижневартовской окружной детской больнице был зафиксирован очаг коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 08:44
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В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
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Происшествия

В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора

Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
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В ночь на четверг, 21 мая, в столичном регионе похолодает до плюс 2–4 градусов, возможен небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
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Политика

Путин обратился к мусульманам с просьбой отметить Ураза-Байрам дома

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции с руководством и общественностью Дагестана на фоне ситуации с распространением коронавируса в республике попросил мусульман отметить Ураза-Байрам дома.
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Общество

Мишустин назвал абсолютным приоритетом выплаты надбавок медикам

Своевременная выплата денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом, является приоритетом властей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
RT на русском 08:38
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Наука

Распространение риса связали с древней климатической катастрофой

Рис стал одной из самых востребованных человечеством культур из-за климатической катастрофы.
МИР 24 07:43
Общество

Страны ЕС отказались признать «Северный поток-2» завершённым

Немецкий регулятор отказывается вывести "Северный поток-2" из-под ограничений ЕС Под обновлённые условия Газовой директивы не подпадают проекты, которые завершили до 23 мая 2019 года.
Право.ру 15 мая в 09:15
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Lenta.ru 08:59
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Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
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Чичваркин заложил лондонскому банку свой элитный ресторан

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Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
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Общество

У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус

Коронавирус диагностирован у шестерых депутатов Госдумы, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
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Общество

Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра

Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, порывы которого могут доходить до 18–25 метров в секунду.
Москва 24 09:35
Политика

Хакеры опубликовали часть компромата на Трампа

Группа хакеров, называющие себя REvil, опубликовала часть компромата на президента США Дональда Трама.
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Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать.
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Футбол

Веретенников: «Ротор» не готов к РПЛ в плане необходимой инфраструктуры

Лучший бомбардир чемпионатов России по футболу, являющийся на данный момент тренером «Рубина» и помогающий другому волгоградцу Леониду Слуцкому тренировать казанский «Рубин», дал интервью изданию Sportbox.ru и поделился своим мнением относительно перспектив «Ротора» в РПЛ.
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Происшествия

Суд на Украине повторно арестовал российское судно из-за добычи песка

Судно SeaBreeze, которое принадлежит российской компании Trans Services Maritime, было арестовано 10 апреля того же года в Одессе якобы из-за незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря.
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Футбол

ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА

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Общество

Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса

Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
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Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
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Наука

Тесты на хомяках показали эффективность масок в борьбе с коронавирусом

Ученые в ходе опытов на хомяках смогли доказать эффективность масок в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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Общество

Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку

Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Бизнес назвал самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли

Как передаёт РБК со ссылкой на исследование, ещё 61,6% опрошенных назвали самой пострадавшей из-за CoViD-19 отраслью индустрию моды и красоты, 48,5% — производственную сферу.
Life.ru 03:16
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Общество

Американцы стали отказываться от покупки китайских товаров

Около 40% жителей США начали отказываться от покупки товаров с маркировкой «сделано в Китае», следует из опроса консалтинговой фирмой FTI Consulting.
Взгляд.ру 08:28
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